Disney Plus za darmo na 2 lata? To możliwe. Sprawdź, jak

Nie zdecydowałeś się jeszcze na zkaup subskrypcji Disney Plus? Teraz możesz ją otrzymać za darmo nawet na dwa lata.

Disney Plus to platforma, która przebojem wdarła się na polski rynek i ma się świetnie. Mnóstwo osób zdecydowało się już na zakup subskrypcji. Jeśli jednak nie jesteś jedną z nich, masz teraz szansę na skorzystanie z promocji, która zapewni ci dostęp do ogromnej liczby filmów i seriali nawet na dwa lata. Jak to zrobić?

Firma Netia przygotowała nową ofertę "Black Weeks" z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku. Każdy, kto zdecyduje się na zakup pakietu internetu lub internetu z telewizją może skorzystać z tej promocji. Jakie pakiety są dostępne i ile kosztują?

Pakiety i ceny (fot. Netia)

Jeśli wybierzemy jeden z pakietów, otrzymamy darmowy dostęp do platformy Disney Plus na 12 miesięcy. Przez kolejny rok zapłacimy 28,99 zł miesięcznie. Jeśli jednak zdecydujemy się na skorzystanie dodatkowo z oferty mobilnej i przeniesiemy do Netii swój numer komórkowy, będziemy mogli cieszyć się z darmowego dostępu do Disney Plus przez dwa lata.

Zdecydowanie warto jest się zainteresować tego typu ofertą, ponieważ ceny są promocyjne i dodatkowo obniżone, a z drugiej strony oszczędzamy dużą kwotę na dostępie do platformy, na której znajdziemy mnóstwo ciekawych treści zarówno dla dzieci jak i dorosłych.