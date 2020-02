Disney może powrócić do robienia gier. PS5 i Xbox Series X platformami docelowymi?

Disney, zachęcony sukcesem gier Spider-Man i Star Wars Jedi: Upadły zakon, szuka deweloperów chętnych do współpracy przy nowych produkcjach.

Jakiś czas temu, Disney inwestował w wysokobudżetowe gry wideo, niestety, większość jego wewnętrznych studiów zostało zamkniętych lub przekierowanych do innych działów. Ponowne zainteresowanie firmy branżą gier, jest prawdopodobnie spowodowane sukcesem produkcji takich jak Spider-Man czy Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Obie gry okazały się jednymi z najlepiej sprzedających się tytułów obecnej generacji konsol. Obecnie, firma postanowiła ponowie zaangażować się w tworzenie gier i poszukać deweloperów chętnych do współpracy przy produkcji na ich licencjach.

Doskonałą okazją do kontaktu z twórcami, okazała się impreza 2020 DICE Summit w Las Vegas, na której przemawiał przedstawiciel działu gier i interaktywnych doświadczeń Disney'a – Sean Shoptaw. Podkreślał on wyjątkowość marek należących do jego firmy i ich potencjał do wykorzystania w produkcjach interaktywnych. Opowiadał on, zebranym na konferencji deweloperom, o podejściu firmy do licencjonowania swoich marek oraz chęci nawiązania współpracy przy tworzeniu nowych produkcji.

Jestem tu w jednym, konkretnym celu - aby zachęcić was do tworzenia wyjątkowych rzeczy z naszym katalogiem. Chcemy wykorzystać siłę kreatywności przemysłu gier. Mamy wielkie marzenia i z niecierpliwością czekamy na to wszystko, co możemy razem zrobić. - Sean Shoptaw, Disney

Firma myszki Mickey współpracowała już z wieloma studiami, jak np. ze Square Enix, z którym już od około dwudziestu lat współtworzy serię RPG – Kingdom Hearts. Wystąpienie przedstawiciela Disney'a sugeruje, że firma chce rozszerzyć zasięg swoich działań w branży gier wideo, jednak zamierza skoncentrować się na współpracy z zewnętrznymi studiami, zamiast samodzielnie tworzyć produkcje.

Wydaje się, że Disney nie mógł wymarzyć sobie lepszego okresu do powrotu. W obliczu nowej generacji konsol - PlayStation 5 i Xbox Series X, twórcy z pewnością chętnie sięgną po licencje należące do amerykańskiego giganta.

źródło: hollywoodreporter.com