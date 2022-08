Disney+ radzi sobie świetnie, więc już niedługo za subskrypcję zapłacisz więcej

Platforma streamingowa od Disney'a radzi sobie świetnie na całym świecie, ostatnio zawitała też na naszym rynku. Wygląda jednak na to, że bicie rekordów popularności wcale nie oznacza mniejszych cen za subskrypcję - wręcz przeciwnie.

Disney+ od samej premiery stał się niezwykle popularną platformą streamingową. Dzięki portalowi wiele osób może obejrzeć swoje ukochane produkcje - od kultowych bajek Disney'a aż do najnowszych produkcji z superbohaterami od Marvela. Niestety, sielanka może niedługo się skończyć.

Ogromny sukces Disney+

Ostatnie miesiące były dla najnowszego serwisu streamingowego od Myszki Mickey naprawdę udane. Nie dość, że platforma przekroczyła już 150 milionów użytkowników, to jeszcze wejście na nowe rynki (w tym do Polski) okazało się bardzo udane i poskutkowało aż 14 milionami nowych kont - aż o 40% więcej, niż zakładała firma.

Te informacje są tym bardziej optymistyczne dla Disney'a, gdyż w tym samym czasie Netflix zaczął zdecydowanie tracić pozycję na szczycie stawki, tracąc nawet do miliona użytkowników na miesiąc. Wygląda więc na to, że Disney+ może być na dobrej drodze do bycia największym serwisem streamingowym na świecie. Do tego poziomu brakuje mu jeszcze około 70 milionów użytkowników.

Jednakże tak świetne liczby mogą wcale nie przekładać się na korporacyjne zyski. Tak właśnie stało się w przypadku Disney'a, który w ostatnim kwartale stracił 1,1 miliarda dolarów. Oczywiście trzeba pamiętać, że taka strata była bez wątpienia zamierzona i wcale nie przekłada się na problemy finansowe. Wynika raczej z dużych nakładów, które potrzebne są na marketing i produkcję nowych seriali oraz filmów.

Nadchodzi podwyżka ceny Disney+

Słyszymy jednak pierwsze informacje o tym, że Disney ma zamiar skorzystać z ogromnej liczby osób zainteresowanych usługą. Dotychczas miesięczny abonament w serwisie kosztował 7,99 USD. Niestety już niedługo - najpewniej od 8 grudnia - cena ta zostanie podwyższona i wyniesie 10,99 USD. Co ciekawe, płacąc 7,99 USD nadal będziemy mogli korzystać z serwisu, jednak będzie to nowa, wspierana reklamami wersja. Nie mamy niestety jeszcze informacji w jakiej formie będą występować te reklamy.

Ile Disney+ będzie kosztować w Polsce?

Na szczęście informacje te na tę chwilę dotyczą jedynie Stanów Zjednoczonych. Musimy się jednak spodziewać, że te nieprzyjemne zmiany, prędzej czy później, dotrą też do nas. Aktualnie miesięczny abonament Disney+ kosztuje 28,99 zł. Jeżeli podwyżka w Polsce również wynosiłaby około 3 dolary, za wersję subskrypcji bez reklam musielibyśmy zapłacić w przyszłości około 42 zł! To naprawdę spore zwiększenie ceny, które może zniechęcić wiele osób do przedłużenia swojego abonamentu.