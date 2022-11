Disney rzuca wyzwanie Amazonowi i HBO Max! Oto Willow – serial fantasy pełen magii

Disney wyraźnie nie chce zostać w tyle za swoimi konkurentami i tworzy własny serial fantasy. O czym opowiada Willow i co łączy go z filmem z lat 80.? Zbieramy wszystkie informacje na temat nowej produkcji fantasy.

Willow – film z 1988 roku

Film Willow to jeden z największych klasyków kina lat 80. Jest to opowieść fantasy inspirowana wieloma motywami z literatury i baśni. Na świat przychodzi dziewczynka o imieniu Elora Danan – okazuje się, że jest ona dzieckiem, które według przepowiedni obali złą królową Bavmordę. Matka dziewczynki, chcąc uchronić ją przed śmiercią z rąk okrutnej władczyni, namawia położną, by wyniosła dziecko z zamku.

Tuż przed schwytaniem przez pogoń, kobieta układa Elorę w koszu, który puszcza z prądem rzeki. W ten sposób dziewczynka dociera do kraju zamieszkanego przez karły i zostaje znaleziona przez farmera Willowa Ufgooda. Gdy rada wioski nakazuje Willowowi odnieść Elorę do świata ludzi, bohater wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż przez fantastyczne krainy.

Willow – najważniejsze informacje o serialu

Serial tworzony przez platformę Disney Plus jest sequelem oryginalnej opowieści.

Tytuł: Willlow

Willlow Twórcy: Jonathan Kasdan, Wendy Mericle

Jonathan Kasdan, Wendy Mericle Gatunek: fantasy, przygodowy

fantasy, przygodowy Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba dostępnych odcinków: -

- Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

fot. Disney

Sezon 1

Akcja serii rozgrywa się 200 lat po wydarzeniach z filmu. Zaburzona zostaje równowaga między siłami dobra i zła, a Willow ponownie musi wyruszyć na wędrówkę, której celem jest uratowanie dziecka mającego w przyszłości zostać cesarzową. Na swojej drodze spotka niesamowite istoty i zobaczy rozmaite cuda fantastycznego świata. Towarzyszyć mu będzie grupa nieoczywistych sojuszników.

fot. Disney

Data premiery

Serial na platformie Disney Plus pojawi się 30 listopada 2022 roku.

Obsada

Willowa Ufgooda ponownie zagra Warwick Davis, znany również z serii o Harrym Potterze, a także z filmów Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie czy Czarownica 2.

Oprócz niego, w serialu pojawi się:

Ruby Cruz (Mare of Easttown) – Kit, księżniczka, która musi ocalić brata,

(Mare of Easttown) – Kit, księżniczka, która musi ocalić brata, Erin Kellyman (Zielony rycerz) – Jade, najlepsza przyjaciółka Kit,

(Zielony rycerz) – Jade, najlepsza przyjaciółka Kit, Ellie Bamber (Zwierzęta nocy) – służąca zakochana w bracie Kit,

(Zwierzęta nocy) – służąca zakochana w bracie Kit, Annabelle Davis – córka Willowa.

Zwiastun

Disney zaprezentował pierwszy teaser promujący widowisko:

Magia powraca wraz z nowym trailerem Willow [12.09.2022]

Od premiery poprzedniego zwiastuna Willow minęło sporo czasu, a przecież premiera serialu zbliża się wielkimi krokami. Na szczęście Disney postanowił zaprezentować nowy trailer produkcji, na którym możemy zobaczyć wycinek czekających bohaterów przygód.

Wygląda na to, że serial Disneya będzie zarówno zabawny, jak i mroczny. Pojawią się w nim zarówno sympatyczne istoty, jak i stwory stanowiące dla bohaterów śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy serialowy Willow dorówna przebojowi z lat 80.? Tego dowiemy się już 30 listopada 2022 roku.

