Disney+ to konkurencja dla Netflixa? Subskrypcje mówią same za siebie

Disney ujawnił kwartalny raport na temat zasięgów Disney Plus. Liczba obecnych subskrybentów mówi sama za siebie – Netflixowi rośnie niemała konkurencja.

Włodarze Disneya opublikowali oficjalny, kwartalny raport dotyczący m.in. wyników osiągniętych w ostatnim czasie przez serwis streamingowy Disney Plus. Ilość obecnych subskrypcji jest nie tylko imponuje, ale też znacznie przewyższa wszelkie początkowe założenia właścicieli platformy, która wyrasta na jednego z najpoważniejszych graczy na tynku tego typu usług.

Szykuje się ciekawe starcie, na którym z pewnością skorzystają użytkownicy

Jak się okazało, Disney+ ma już na koncie prawie 95 milionów subskrybentów. Ilość ta jest zaskoczeniem nawet dla samych właścicieli serwisu, ponieważ wstępnie zakładali oni wynik od 60 do 90 milionów subskrybentów - około pięć lat po uruchomieniu Disney Plus. Natomiast platforma została uruchomiona około 15 miesięcy temu. Jak również wynika z raportu, ilości te rosną w znacznym tempie, gdyż to wzrost aż o 8 milionów w stosunku do wyników z listopada 2020 roku i około trzykrotnie więcej niż na początku zeszłego roku.

Disney+ ma niezwykle ciekawą ofertę. Szkoda, że nie jest dostępny w Polsce

Wyniki, jakie podano w raporcie kwartalnym są o tyle imponujące, że w Polsce oraz w wielu innych krajach usługi stramingowej Disneya nie ma jeszcze na rynku. Co więcej, 95 milionów to prawie połowa ilości subskrypcji Netflixa, wynoszącej obecnie około 200 milionów. Warto tu zaznaczyć, że Netflix jest na rynku od dwunastu lat i jest na nim zdecydowanym liderem w skali światowej. Oznacza to, że z przyrostami w tym tempie oraz perspektywą uruchomienia usługi w kolejnych krajach, Disney Plus staje się realną i poważną konkurencją dla największych serwisów oferujących usługi stremingowe. My z pewnością niecierpliwie czekamy na debiut platformy w Polsce i możliwość oglądania takich tytułów, jak choćby światowy przebój w postaci serialu The Mandalorian (o ostatnich zawirowaniach obsadowych w produkcji możecie przeczytać tutaj.