Disney wydał nową animację z Kubusiem Puchatkiem

Z okazji 95 urodzin powstania Kubusia Puchatka, Disney postanowiło wydać specjalną animację, w której pojawia się nawet sama Królowa Elżbieta II. Jak wygląda?

Klasyczne bajki o przygodach Kubusia Puchatka znane są na całym świecie, a wielu Polaków było wychowywanych właśnie na nich. Uroczy pulchny niedźwiadek to wręcz symbol dzieciństwa i nic dziwnego, skoro w tym roku obchodzi 95-lecie powstania! Co jednak ważniejsze - Disney nie zamierza tego ignorować i z okazji tak ważnej rocznicy producent postanowił wydać specjalny prezent dla fanów.

Źródło: itv

Na początku przypomnijmy kim jest Kubuś Puchatek. To fikcyjna postać literatury dziecięcej stworzona przez brytyjskiego pisarza Alana Alexandra Milne'a. Pierwsze przygody uroczego niedźwiadka zostały opisane w książce, która została wydana w 1926 roku. Co ważne, kraj pochodzenia pisarza jest tutaj kluczowy, bo to właśnie w kierunku Wielkiej Brytanii Disney postanowił złożyć ukłon. W ramach 95 rocznicy Disney postanowił wydać 45 sekundową animację przedstawiającą Kubusia Puchatka i jego przyjaciół składających hołd Królowej Elżbiecie II, która również w tym roku kończy 95 lat.

Źródło: itv

Animacja została stworzona przez artystkę Kim Raymond, która jest związana z Disneyem. Jak sama mówi: "Narysowanie Kubusia Puchatka to zawsze zaszczyt, a tym bardziej w towarzystwie Jej Królewskiej Mości". Niestety, na ten moment nie jest możliwe obejrzenie tej animacji z polskiego źródła. Na szczęście jest ono dostępne na zagranicznej stronie, tutaj.

