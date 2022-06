Disney+ za darmo przez nawet 2 lata! Skusisz się?

Już jutro Disney+ pojawi się w Polsce. Sprawdź, jak możesz zyskać nawet 2 lata dostępu do platformy za darmo.

Już jutro, 14 czerwca 2022 roku, odbędzie się premiera Disney+. Tego dnia platforma pojawi się także w ofertach grupy Polsat Plus: Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Co ciekawe, Polsat Plus ma być póki co jedynym operatorem usług płatnej telewizji i telekomunikacji w Polsce, w którego ofercie znajdziemy Disney+. Sprawdzamy, na jakie promocje możemy liczyć już od jutra.

Disney+ w ofercie Polsat Box, Plus, Netia i Polsat Box Go

Platformę Disney+ znajdziemy w ofertach :

Polsat Box – dostępne będą pakiety telewizji w zestawie z Disney+ w cenach od 35 zł/mies. , a operator zapewnia, że w ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ ma być w cenie oferty przez cały okres obowiązywania umowy ;

– dostępne będą pakiety telewizji w zestawie z Disney+ w cenach , a operator zapewnia, że w ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ ma być ; Plusa – w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód) Disney+ będzie dostępny bez dodatkowych opłat przez 1 rok ;

– w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód) Disney+ będzie dostępny ; Netii – w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV Disney+ będzie dostępny bez dodatkowych opłat przez 1 rok , a przy połączeniu 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) platforma będzie dostępna bez opłat przez 2 lata ;

– w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV Disney+ będzie dostępny , a przy połączeniu 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) platforma będzie dostępna ; Polsat Box Go – w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+ (ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogata biblioteka filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteka Disney+) w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

Disney+ – czy warto kupić abonament?

Już w dniu premiery platformy, czyli 14 czerwca, możemy spodziewać się aż 1800 dostępnych tytułów. Jeśli zastanawiasz się, czy warto zainwestować w dostęp do platformy Disney+, polecamy nasze zestawienie tytułów. Więcej informacji na temat oferty znajdziesz także w tym artykule.

