Disney+ zadebiutuje w Europie wcześniej niż planowano

Już niebawem nie będziemy musieli unikać spojlerów, związanych z serialem The Mandalorian. Usługa Disney+ pojawi się w Europie trochę wcześniej.

Rzadko się zdarza, że wydawca przyspiesza datę debiutu swojej usługi czy sprzętu. Disney najwyraźniej doszedł do wniosku, że jeśli faktycznie chce rywalizować z największymi na rynku, to musi przyspieszyć swoją ekspansję na inne kontynenty.

Włodarze Disneya poinformowali dzisiaj, że premiera ich platformy streamingowej w Wielkiej Brytanii i wybranych państwach Europy zachodniej odbędzie się wcześniej niż planowano. Disney+ zadebiutuje w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Irlandii i Włoszech już 24 marca tego roku.

Brytyjczycy za dostęp do usługi zapłacą niecałe 6 funtów za miesiąc, bądź 59,99 funtów za rok. Nasi zachodni sąsiedzi będą musieli przygotować natomiast 7 euro za miesiąc lub 69,99 euro za rok.

Disney+ oferuje obecnie ponad 500 filmów i 7500 odcinków najróżniejszych seriali telewizyjnych. Jednym z największych przebojów platformy jest serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen - The Mandalorian.

Platforma streamingowa Disney już w dniu premiery w USA mogła się pochwalić liczbą 10 milionów subskrybentów. Co więcej, jak podają analitycy z firmy Sensor Tower, aplikacja Disney+ została pobrana od dnia premiery już ponad 41 milionów razy, co może sugerować, że liczba użytkowników jest już znacznie większa. Choć wyniki te robią wrażenie, to Disney'owi daleko jeszcze do największego gracza na rynku usług streamingowych - Netflixa, który może się pochwalić 60 milionami abonentów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że na całym świecie Netflix posiada około 158 milionów klientów regularnie płacących abonament.

Kiedy Disney+ trafi do Polski? Według ostatnich wypowiedzi pracowników Disneya, pozostałe kraje Europy otrzymają dostęp do usługi w lecie bieżącego roku.

