DisplayPort 2.0 już jest, a z nim rozdzielczość 8K

HDMI 2.1 vs DP 2.0 - czyli walka o nasze komfortowe oglądanie właśnie się rozpoczyna.

Dla większości nadawców 1080p to wciąż najwyższa rozdzielczość, jednak DisplayPort 2.0 może umożliwić podniesienie jakości aż do 8K. Pierwsze urządzenia z wbudowanym DP 2.0 są spodziewane pod koniec 2020 roku - tak podaje Video Electronics Standards Association, czyli VESA. DP 2.0 może używać istniejących wejść, w które wyposażonych jest wiele wysokiej klasy komputerów PC lub korzystać ze standardowych złączy USB-C. Nowy standard oferuje trzykrotnie większą przepustowość od powszechnego dzisiaj DP 1.4a, a choć używa czterech linii transmisji danych (jak poprzednicy), kodowanie kanałów to 128-bit/132-bit, co umożliwia podniesienie prędkości do 20Gbps. Umożliwia to osiągnięcie 77 Gbps, pozwalając na pełne wsparcie dla rozdzielczości 8K: 7680x4320 pikseli przy 60Hz.

Z9G - telewizor 8K od Sony

HDMI zostało stworzone pod kątem elektroniki konsumenckiej: odtwarzaczy Blu-ray, projektorów wideo czy telewizorów. DisplayPort miało być natomiast interfejsem dla komputerów, uzupełniając - nie zastępując - HDMI. Skończyło się na tym, że w laptopach i desktopach spotykamy oba wejścia. Jakie są zatem różnice praktyczne? HDMI 2.1 zostało wprowadzone w 2017 roku i wspiera dynamiczne HDR oraz rozdzielczość... 10K. Jednak maksymalna szybkość transferu to 48 Gbps, podczas gdy DP 2.0 umożliwia 77 Gbps.

VESA podaje, że japońska stacja NHK zaczęła nadawanie swoich audycji w 8K i w tej właśnie rozdzielczości będzie transmitowana letnia olimpiada w Tokio (2020). Świat jest za nią mocno z tyłu - tylko Netflix może poszczycić się udostępnianiem treści w 4K - a i to wyłącznie wybranych. VESA ma nadzieję, że nowy standard pomoże w zmianie tego stanu rzeczy. Podała również konfiguracje dla niego:

Rozdzielczości dla jednego wyświetlacza:

16K (15,360×8,460) @60Hz i 30 bitów na piksel (bpp) 4:4:4 HDR (przy użyciu Display Stream Compression , czyli DSC )

, czyli ) 10K (10,240×4,320) @60Hz i 24 bpp 4:4:4 (bez kompresji)

8K (7,680x4,320) @60 Hz i 30 bpp 4:4:4

Rozdzielczości dla dwóch wyświetlaczy:

2 x 8K (7,680×4,320) @120Hz i 30 bpp 4:4:4 HDR (z DSC)

2 x 4K (3840×2160) @144Hz i 24 bpp 4:4:4 (bez kompresji)

Rozdzielczości dla trzech wyświetlaczy: