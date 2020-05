DisplayPort Alt Mode 2.0 pozwoli podłączyć laptopy do wyświetlaczy 16K

Standard DisplayPort Alt Mode 2.0 czterokrotnie zwiększa 4K, jednak szybkość przepływu danych zależeć będzie od kabla USB typu C.

W roku 2021 czeka nas pojawienia się na rynku laptopów i desktopów mogących obsługiwać wyświetlacze 16K. Umożliwia to zatwierdzony przez Video Electronics Standards Association (VESA) standard DisplayPort Alt Mode 2.0. Miało to miejsce dwa dni temu. Jak poinformowano, korzysta on ze standardu DisplayPort 2.0 (ogłoszonego w ubiegłym roku) oraz eliminuje potrzebę posiadania dedykowanego złącza DisplayPort. Zamiast tego działa poprzez port USB typu C, który jest powszechnie spotykany w laptopach, umożliwiając znaczne zwiększenie transferu danych dla wyświetlaczy oraz innych urządzeń zewnętrznych. A prezentując możliwości bardziej obrazowo - nowa specyfikacja umożliwi podłączenie trzech wyświetlaczy 4K (3840×2160 pikseli) w tym samym czasie, przy czym każdy może odświeżać obraz z częstotliwością 90Hz i w HDR 4:4:4 oraz przy głębi koloru 30 bpp. Możliwa jest większa, ale wówczas wymagana się zastosowania kompresji.

Przy zastosowaniu DisplayPort Alt Mode 2.0 port USB-C może transmitować dane z szybkością do 80Gbps przy wykorzystaniu czterech pasm HighSpeed lub do 40Gbps przy innym kablu. Aktualnie powszechnie spotykany DisplayPort 1.4 pozwala na transfer czterokanałowy z szybkością transferu 8,1Gbps na kanał. DisplayPort Alt Mode 2.0 poprzez pozwala każdemu kanałowi na 20Gbps. Ponadto odpowiednia kompresja może spowodować nawet podwojenie szybkości transferu danych.

Nowy standard powinien być obsługiwany przez wszystkie obecnie istniejąc porty USB typu C. Należy pamiętać, że korzystają z nich różne urządzenia, co ma wpływ na przepustowość, jednak z nowym standardem jest ona na tyle duża, że nie powinno być problemów z podpięciem kilku monitorów wyświetlających obraz w wysokiej rozdzielczości. Znajdujące się obecnie w sprzedaży kable USB-C również nie powinny mieć problemów z obsługą nowego standardu, jednak prawdopodobnie wymagane będą nowe sterowniki, ponieważ Alt Mode 2.0 to przede wszystkim zmiany w oprogramowaniu. Nie zostało jeszcze ustalone, czy producenci laptopów otrzymają specjalną naklejkę do oznaczania nowego standardu. Zarówno DisplayPort 2.0, jak i USB4 są bazowane na rozwiązaniach zastosowanych w Thunderbolt 3, co znacznie ułatwi jego upowszechnienie. Do przyszłego roku wszystko powinno być już wiadome.

A przy okazji ciekawostka - niemal dokładnie 15 lat temu, 11 maja 2005 roku, pisaliśmy: "VESA opracowuje nowy standard interfejsu wyświetlaczy. DisplayPort, bo tak ma się nazywać nowy interfejs, ma obejmować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne połączenia".