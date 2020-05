Divinity: Fallen Heroes powróci? Studio Larian ma dla nas nowe wieści na temat serii Divinity

Tęsknicie za Divinity: Original Sin 2? Mamy dla was dobre wieści, już w przyszłym miesiącu studio Larian przekaże nowe informacje na temat kilku projektów związanych z serią Divinity.

Choć belgijskie studio jest obecnie zajęte pracami na Baldur's Gate III, to nie oznacza to, że całkowicie porzuciło swoją autorską serię, wręcz przeciwnie. Michael Douse - dyrektor w Larian Studios, podzielił się z fanami na Twiterze ciekawą wiadomością. Wynika z niej, że podczas wydarzenia Guerrilla Collective jego zespół zaprezentuje nie tylko nowe materiały z Baldur's Gate III, ale również przekaże kilka ważnych wiadomości na temat marki Divinty.

There will be a (couple) Divinity announcement(s) in this, alongside Baldur's Gate 3. Gotchu fam. — Very Games Michael (@Cromwelp) May 11, 2020

Przypomnijmy, Guerrilla Collective to ogromne wydarzenie on-line, które powstało w miejsce anulowanego E3 2020. Jego zadaniem jest umożliwienie mniejszym twórcom i wydawcom ma zaprezentowanie swoich nowych dzieł. Rozpocznie się ono już 6 czerwca, dotychczas swój udział potwierdzili przedstawiciele m.in.: 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine), Funcom (Mutant Year Zero: Road to Eden, Conan Exiles), Paradox Interactive (Cities: Skylines, Stellaris), Rebellion (Sniper Elite 4, Zombie Army 4: Dead War), Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire), ZA/UM (Disco Elysium) czy oczywiście Larian.

Spekulacji na temat przyszłości Divinity nie brakuje. Wśród licznych głosów najczęściej powtarzają się te o powrocie Divinity: Fallen Heroes, czyli spin-offie Original Sin 2. Co ciekawe, prace nad produkcją były już na zaawansowanym poziomie, ale studio Larian zdecydowało się zawiesić prace nad grą i całkowicie poświęcić tworzeniu Baldur's Gate III. Możliwe również, że zapowiedziane ogłoszenia nie będą dotyczyć gier wideo, tylko samej marki. Wiadomo już, że trwają prace nad grą planszową będącą wierną adaptacją Original Sin, możliwe zatem, że poznamy datę jej premiery bądź zapowiedź podobnego dzieła (np. gry karcianej).

Cóż, wszystko wyjaśni się już 6 czerwca, kiedy to odbędzie się konferencja belgijskiego studia.

Divinity: Original Sin 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w tego wybitnego RPG-a, to koniecznie musicie to nadrobić. Poniżej możecie sprawdzić ceny gry.

źródło: vg247.com