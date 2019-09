Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition zadebiutowało na Nintendo Switch

Divinity: Original Sin 2 - jedna z najlepszych gier RPG ostatnich lat, niespodziewanie zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch.

Nintendo wraz z belgijskim studiem Larian, przygotowali dla nas nie lada niespodziankę i zapowiedzieli Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition na Nintendo Switch. Co więcej, tytuł jest już dostępny w cyfrowym sklepie japońskiego producenta, gdzie wyceniono go na 200 złotych.

Divinity: Original Sin 2 to kontynuacja znakomitej "staro-szkolnej" gry RPG, która pierwotnie została wydana w 2017 roku na PC. Rok później produkcja studia Larian trafiła na konsole PlayStation 4 i Xbox One. “Grzech Pierworodny 2” oferuje nam: rozgrywkę w rzucie izometrycznym, turowe starcia, niezwykle rozbudowany system rozwoju postaci, główną kampanię na co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy oraz całą masę zadań pobocznych i tajemnic do odkrycia. Co ciekawe, historię Divinity: Original Sin 2 możemy poznwać zarówno samodzielnie, jak i w kooperacji.

"Definitive Edition" to kompletne wydanie gry, które zawiera wszystkie wydane do tej pory dodatki i aktualizacje. Co niezwykle istotne, twórcy potwierdzili, że zapisy rozgrywki możemy swobodnie przenosić pomiędzy wersją PC (Steam), a Nintendo Switch. Warto przypomnieć, że belgijskie studio obecnie pracuje nad Baldur's Gate 3.