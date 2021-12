Dla spóźnialskich - 15 pomysłów na świąteczny prezent

Spóźniłeś się z prezentami? Zebraliśmy 15 najlepszych pomysłów na prezenty, których nie trzeba odbierać osobiście.

Nie zdążyłeś kupić prezentów przed świętami? Odstraszyły cię ogromne kolejki w centrach handlowych? Z myślą o spóźnialskich zebraliśmy najlepsze pomysły na prezenty, których nie trzeba zamawiać, odbierać czy też szukać dla nich świątecznych opakowań.

Cyfrowa karta podarunkowa Steam

Dzięki takiej karcie możesz doładować Portfel Steam znajomym lub członkom rodziny - wystarczy wysyłać im cyfrową kartę podarunkową. Wartość karty może być różna. Minimalna kwota doładowania to 20 zł. Możemy również kupić karty w cenie 40 zł, 100 zł, 200 zł oraz 400 zł. Jedyne ograniczenie jest takie, że kupujący i otrzymujący prezent muszą mieć konta w Steam i mieć siebie na liście znajomych co najmniej 3 dni.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Nintendo

Jest to kolejna karta podarunkowa dla fanów gier. Cyfrową kartę podarunkową NINTENDO eShop możesz zrealizować w Nintendo eShop na systemach Nintendo Switch, Wii U i Nintendo 3DS. Dostępne są dwie opcje doładowania - 70 zł i 120 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta przedpłacona Xbox

Jeśli jesteśmy przy temacie gier, karta przedpłacona Xbox również będzie dobrym prezentem. Co ważne, dla kupujących nie ma żadnych ograniczeń, a po przekazaniu kodu można od razu zacząć grać. Do wyboru mamy kilka opcji doładowania - 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Sony PlayStation Network

Odkrywać nowe gry można też z kartą Sony PlayStation Network. Karta zapewnia szybkie zasilenie konta na PlayStation 3, PlayStation 4 oraz na PlayStation Vita i komputerze PC. Dostępne opcje doładowania to 100 zł, 120 zł i 140 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa MediaExpert

Jeśli nie wiesz czy twój znajomy jest fanem gier komputerowych, możesz kupić dla niego kartę podarunkową jednego ze sklepów z elektroniką. Sieć sklepów MediaExpert oferuje karty, które można spersonalizować. Zaletą jest też to, że ważność takiej karty jest wydłużona - zrealizować ją można aż przez 3 lata od dnia doładowania. Ponadto, doładować kartę można kwotą od 10 do 10 000 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa RTV Euro AGD

Sieć sklepów RTV Euro AGD również wprowadziła do swojej oferty karty podarunkowe. Wybierać można spośród 14 wzorów kart oraz wpisać dowolną kwotę doładowania. Gotowy plik do wydruku otrzymasz bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności, a obdarowany sam wybierze najlepszy dla siebie prezent.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

e-Karta podarunkowa Amazon.pl

Karta podarunkowa do polskiego Amazonu również będzie przydatnym i ciekawym prezentem. Amazon ma w swojej ofercie tysiące produktów w atrakcyjnych cenach. Wzorem dla karty może posłużyć nawet własne zdjęcie lub film! Karty są ważne przez 10 lat od daty wystawienia. Kwota doładowania - dowolna.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Allegro

Na Allegro możemy kupić karty podarunkowe zarówno w wersji elektronicznej jak i plastikowej. Dostępne są przeróżne wzory kart na każdą okazję. Kwoty doładowania to 20 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł oraz 500 zł. Trzeba pamiętać jednak, że karta będzie ważna i aktywna przez 1 rok od jej zakupu.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

eKarta prezentowa Empik

Wirtualna karta płatnicza „na okaziciela” jest ważna przez 12 miesięcy o dowolnej kwocie w przedziale od 20 do 500 zł. Wykorzystać kartę można w sklepie internetowym wyłącznie na produkty opisane „oferta empik.com”.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Kod podarunkowy Google Play

Google Play jest jedną z największych na świecie platform gier mobilnych. Kod podarunkowy można wykorzystać, by kupić najnowsze aplikacje, filmy, muzykę, książki i inne treści. W ofercie dostępne są kwoty doładowania 20 zł, 50 zł, 75 zł, 150 zł.

Kod można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Netflix

Kto nie lubi spokojnych wieczorów z Netflixem? Chyba ten, kto jeszcze nie używał tego serwisu. Wykorzystać kartę podarunkową mogą zarówno osoby już mające konto, jak i ci, którzy go jeszcze nie mają. Dostępne opcje zasilenia to 60 zł, 80 zł i 120 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Spotify Premium

Spotify to cyfrowa platforma do odtwarzania muzyki, podcastów i filmów. Znajdziemy tam miliony utworów i innych treści w najlepszej jakości. Mając konto w serwisie odtwarzać utwory można na każdym urządzeniu. Z kontem Premium będziesz dostawać rekomendacje na podstawie Twojego gustu, tworzyć playlisty, biblioteki i nie tylko. Dostępne opcje doładowania to 20 zł, 60 zł i 120 zł.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Karta podarunkowa Multikino

A może osoba, której chcesz kupić prezent, lubi oglądać filmy w kinie? Kupony/bony i karty prezentowe Multikino podlegają wymianie na jeden bilet na seans wyświetlany w okresie ważności kuponu, z wyłączeniem projekcji 3D. Jedyna dostępna opcja doładowania to 25 zł, ale na stronie można kupić kilka kart.

Kod podarunkowy CDA Premium

Serwis CDA również oferuje szeroki wybór licencjonowanych filmów swoim widzom. Kupując kartę podarunkową, dostajesz możliwość oglądania materiałów w ciągu miesiąca lub trzech. Karta podarunkowa na miesiąc kosztuje 20 zł, na trzy miesiące - 55 zł, a kupić ją można pod tym linkiem.

Kod podarunkowy PLAYER

Kod podarunkowy daje dostęp do biblioteki najpopularniejszych seriali i programów bez reklam. Okres dostępu jest ważny 30 dni od aktywacji i należy go wykorzystać do 30 czerwca 2022 r. Cena: 18 zł. Kod można kupić pod tym linkiem.

