Dlaczego Apple chce kupić dział odpowiedzialny za produkcję modemów firmy Intel?

Transakcja pomiędzy obiema firmami może być wielką sprawą.

Wyścig pomiędzy producentami na tworzenie nowych urządzeń z obsługą sieci 5G ruszył na dobre. Według raportu Wall Street Journal, Apple oraz Intel prowadzą zaawansowane rozmowy na temat nowych chipów do urządzeń mobilnych z obsługa sieci 5G, jakie w swojej ofercie posiada Intel.

Wymiana własności intelektualnych i technologii pomiędzy dwiema tak dużymi firmami nie jest niczym niespotykanym, ale transakcja ta może mieć poważne konsekwencje. Zaledwie trzy miesiące temu Apple oraz Intel byli partnerami, którzy wspólnie rozwijali modem sieci 5G dla nowego iPhone'a, ale nagle Apple rozstrzygnęło swoją sprawę sądową z firmą Qualcomm, a Intel ogłosił, że zamierza zaprzestać rozwoju mobilnych modemów sieci 5G dla urządzeń mobilnych.

Wszystko to spowodowało, że Apple zainteresowało się zakupem działu firmy Intel, który odpowiedzialny jest za rozwój modemów sieci 5G. Chociaż nie wiadomo oficjalnie dlaczego Intel zdecydował się na wyjście z branży modemów komórkowych, nietrudno przewidzieć, że rozwój prawdopodobnie posuwał się znacznie wolniej, niż założył producent.

Patrząc na ewentualną transakcję może okazać się, że na pierwszy rzut oka nie ma nic do kupienia, a suma, jaką Apple jest w stanie zapłacić to ponad miliard dolarów. Należy wiedzieć jednak, że Apple nie kupi działu odpowiedzialnego za modemy firmy Intel tylko i wyłącznie dla prototypowej niedopracowanej wersji modemu 5G. Chodzi o zakup wieloletnich pracowników, technologii, powiązań oraz co najważniejsze patentów. Wszystko to spowoduje, że Apple będzie posiadało świetne podwaliny do budowy własnego modemu 5G, który z łatwością będzie mógł konkurować z chipami od Qualcomm'a. Apple podpisało z tą firmą sześcioletnią umowę licencyjną w kwietniu, ale wygląda na to, że gigant z Cupertino za pomocą swoich działań wybiega daleko w przyszłość.

Wydaje nam się, że Apple nie zawiera transakcji tylko i wyłącznie ze względu na modem dla iPhone'a. Technologia 5G będzie miała cały wpływ na każde urządzenie produkowane przez Apple i może mieć daleko idące konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa.

Apple Watch

Tak, jak już pisaliśmy Apple prawdopodobnie chce uzyskać wykwalifikowanych pracowników. Raport The Wall Street Journal informuje, że równie istotnym elementem jest pozyskanie odpowiednich patentów. Wiedza, pracownicy oraz patenty będą kluczowym elementem niezbędnym do szybkiego rozwoju firmy Apple w produkcji modemów sieci 5G. Wprowadzenie całego zespołu inżynierów produkujących modemu dla Intela mogłoby spowodować, że prace nad układem A14 i kolejnymi procesorami przebiegałyby dużo szybciej, a efekty byłby jeszcze lepsze.

iPhone to najbardziej dochodowe urządzenie od Apple, ale to Apple Watch może najwięcej zyskać na ewentualnej transakcji z Intelem. Wydajne układy znajdujące się w smart zegarku stałyby się jeszcze lepsze z wbudowanym modemem sieci następnej generacji. Dzięki zintegrowanemu modemowi 5G z procesorem chipy stałyby się jeszcze mniejsze i bardziej wydajne energetycznie. W chwili obecnej procesory oraz modemy sieci 5G to dwa oddzielne urządzenia, które zajmują więcej miejsca oraz potrzebują więcej energii. Wszystko to powoduje, że producenci maja problem z implementacją modemów 5G. Wszystkie smartfony, które są wyposażone w te rozwiązanie są droższe, większe, cięższe, a wszystko przez większe akumulatory, które są niezbędne, aby zapewnić odpowiednio długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Patenty

W ciągu kilku najbliższych lat świat czeka transformacja z sieci 4G na rozwiązania 5G. Wszystko to spowoduje, że producenci zaczną wprowadzać coraz więcej urządzeń z obsługą sieci nowej generacji. W chwili obecnej oddzielne modemy 5G posiadają specjalne wersje najdroższych smartfonów, które kosztują krocie, a sama technologia nie jest jeszcze w 100 procentach dopracowania. Za kilka najbliższych lat sieć 5G stanie się standardem rynkowym, a urządzenia z modemem 4G staną się przestarzałe.

Wszystko to może spowodować problemy z patentami. Wiele firm posiada patenty, które mogą zostać naruszone. Wszystko to doprowadzi do wielu procesów sądowych. Prawdopodobnie dlatego Apple próbuje zapobiec bataliom sądowych kupując część Intel'a razem z ich patentami.

Nowy MacBook Pro

Apple jest bardzo oporne we wprowadzaniu laptopa z obsługą sieci komórkowej. Kilka lat temu firma wysyłała ankiety do użytkowników MacBook'a Air z zapytaniem, czy byliby oni zainteresowani modelami z modemem 3G. Od tego czasu na rynku nie pojawił się żaden MacBook z modemem sieci komórkowej. Prawdopodobnie może to ulec zmianie wraz z pojawianiem się 5G i odpowiednich inżynierów w Cupertino. Możliwe, że na rynku zobaczymy urządzenie, które połączy najlepsze cechy iPad'a Pro oraz MacBook'a Air, a na dodatek zaoferuje użytkownikom szybkie połączenie za sprawą autorskiego modemu sieci 5G.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Apple projektuje nowego lekkiego laptopa. Wskazywać może na to wycofanie 12 calowego MacBook'a ze sprzedaży. Być może kiedyś zobaczymy zupełnie nowe urządzenie z autorskim procesorem od Apple oraz modemem 5G, które rozwiąże dwa duże problemy firmy z Cupertino. Pierwszym z nich jest fakt, że iPad nie jest w stanie w 100 procentach zastąpić użytkownikom MacBook'a. Dodatkowo na rynku brakuje MacBook'a z ekranem dotykowym..

Możliwe, że Apple zaprezentuje komputer, który połączy najlepsze cechy Mac'a i tabletów iPad w jedno urządzenie.