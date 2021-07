Dlaczego Galaxy Watch 3 zasługuje na aktualizację do One UI Watch?

Samsung ogłosił, że tegoroczny Galaxy Watch 4 zadebiutuje z One UI Watch. Zaskoczeniem było jednak, że jednocześnie postanowił nie dać użytkownikom Galaxy Watch 3 możliwości aktualizacji zegarka do nowego oprogramowania.

Galaxy Watch 3 Źródło: Samsung

Plotki o tym, że Samsung planuje przejść na nowy system operacyjny, który pracowałby w oparciu o Androida, krążyły od 2018 roku. Teraz wiadomo już, że firma w końcu zdecydowała się porzucić swoją wewnętrznie opracowaną platformę Tizen na rzecz Wear OS od Google. Wynikiem pracy obu firm jest zunifikowany system One UI Watch, który zadebiutuje wraz z tegorocznym smartwatchem Galaxy Watch 4.

Podczas gdy zagorzali entuzjaści Tizen OS mogą być rozczarowani tą inicjatywą, faktycznie brzmi to jak możliwość na lepsze jutro. Samsung nie tyle "sprzedał się" do Google porzucając własną platformę, ale raczej użyczył swojej wiedzy, przy jednoczesnym skorzystaniu z ulepszonego wsparcia aplikacji firm trzecich. Ujednolicona platforma zaprojektowana przez więcej niż jednego eksperta na pewno nie może być gorsza, niż ta stworzona tylko przez jednego.

Oczywiście, nie możemy być pewni czegokolwiek, dopóki One UI Watch nie zostanie oficjalnie udostępniony wraz z premierą Galaxy Watch 4. Miejmy jednak nadzieję, że ekosystem Samsunga zyska nowe życie w wyniku tej fuzji.

Obietnica Samsunga, dotycząca wsparcia oprogramowania, nie brzmi zbyt obiecująco

Jest jednak jeden problem, a jest nim fakt, że obecnie najnowszy smartwatch Samsunga zostaje w tyle. Samsung potwierdził, że jego starsze smartwatche z systemem Tizen OS będą nadal wspierane przez co najmniej trzy lata od wydania produktu. Krótko po konferencji Google I / O, Samsung poinformował:

Dla klientów, którzy już posiadają smartwatche Galaxy oparte na Tizen OS, nadal zapewniamy co najmniej trzy lata wsparcia oprogramowania po premierze produktu.

Innymi słowy, oryginalny Galaxy Watch powinien otrzymać wsparcie oprogramowania do sierpnia tego roku, podczas gdy Galaxy Watch Active i Active 2 będą wspierane co najmniej do 2022 roku. Natomiast Galaxy Watch Active 3, który został wydany w sierpniu 2020 roku, będzie wspierany jeszcze przez nieco ponad dwa lata.

Sytuacja ma się jednak inaczej w przypadku Samsung Gear, który pierwotnie nie działał w oparciu o platformę Tizen. Samsung będzie próbował wymusić aktualizację na użytkownikach tego smartwatcha, zapewne właśnie ze względu na swoją obietnicę.

Większym pytaniem jest jednak to, do jakiego stopnia Samsung będzie wspierał te urządzenia? Możemy być pewni, że będą one otrzymywać poprawki dotyczące bezpieczeństwa. Trudno jednak założyć, jak daleko Samsung posunie się, aby rozwijać nowe funkcje dla systemu operacyjnego, który ma ponad dwa lata.

Poza tym, najpewniej całą swoją uwagę skupi na One UI Watch. Załóżmy, że Samsung będzie konsekwentnie wspierać Tizen OS przez następne kilka lat, a każda nowa ważna funkcja dodana do One UI Watch w tym okresie zostanie również przeniesiona do Tizen OS. Jest to idealny scenariusz, w którym posiadacze Galaxy Watch 3 będą mogli w pełni wykorzystać możliwości swojego smartwatcha, ale wątpię, aby Samsung go zrealizował.

System Tizen będzie wspierany przez następne 3 lata Źródło: Samsung

Tizen OS raczej nie dorówna One UI Watch za trzy lata

Trudno cokolwiek zakładać, ale wsparcie Samsunga względem Galaxy Watch 3 najprawdopodobniej będzie polegać na wprowadzaniu łatek bezpieczeństwa i może dodaniu kilka nowy funkcji na przestrzeni następnych lat. Być może nawet spróbuje dostosować wygląd Tizen OS, aby był bardziej zbliżony do nowego One UI Watch.

Jednak największym minusem, który będzie dawać o sobie znać dość często, będzie brak ulepszonego wsparcia dla aplikacji firm trzecich. Problem może być spotęgowany tym bardziej, że najnowsze aktualizacje aplikacji będą bardziej zoptymalizowane pod najnowszy system Samsunga i Google, co może skutkować brakiem kompatybilności z Tizen OS.

Cokolwiek by to nie było, krótkie oświadczenie Samsunga dotyczące trzech lat wsparcia nie wzbudza zbytniego zaufania. Galaxy Watch 3 nie ma nawet jednego roku, a wkrótce może zostać zdegradowany jedynie do aktualizacji bezpieczeństwa i drobnych poprawek.

Główne aspekty One UI Watch Źródło: Samsung

Samsung powinien zaoferować opcjonalną aktualizację do One UI Watch

Informacja o braku możliwości aktualizacji Galaxy Watch 3 do One UI Watch była co najmniej szokująca. Zapewne nikt nie spodziewał się, że Samsung tak szybko "porzuci" swój dotychczasowy flagowy smartwatch. Co prawda, nie wiemy jeszcze za dużo o nowym dziecku Samsunga i Google. Istnieje szansa, że istniejące smartwatche mogą być zbyt słabe, aby obsłużyć wszelkie innowacyjne funkcje, które przyniesie nowy system.

Być może nie jest to technicznie wykonalne, aby zaoferować aktualizację do One UI Watch dla Galaxy Watch 3 (nie mówiąc już o starszych modelach). Wiemy jednak, że Samsung jest w stanie przełączać systemy operacyjne w połowie cyklu. Nie zapominajmy, że Galaxy Gear (wydany w 2013 roku), który dział w oparciu o system Android z prostym UI, został zaktualizowany do Tizen OS w 2014 roku. Miało to miejsce tuż po tym, jak Wear OS (wcześniej znany jako Android Wear) zadebiutował na rynku.

Można argumentować, że aktualizacja z uproszczonej wersji Androida do Tizen OS była dużo bardziej znacząca, niż mogłaby być w przypadku przejścia z Tizen OS na One UI Watch. Nie można jednak przejść obojętnie obok faktu, że Galaxy Watch 3 - dość drogi smartwatch, szczególnie w wersji tytanowej - miał swoją premierę mniej niż rok temu. Abstrahując od wszelkich ograniczeń technicznych, które mogą stać ku temu na drodze, Samsung powinien dołożyć starań, aby zaoferować chociaż opcjonalną aktualizację do One UI Watch dla użytkowników Galaxy Watch 3.