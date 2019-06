Dlaczego Google nie będzie już produkować własnych tabletów?

Google oficjalnie kończy swoją przygodę z produkcją tabletów. Dlaczego Pixel'e przegrały walkę z iPad'em?

Jeżeli czekałeś na premierę Pixel Slate 2 lub Pixel C 2 niestety mamy dla Ciebie złe wieści: Google oficjalnie potwierdziło, że nie będzie już produkować własnych tabletów. Nie zobaczymy już więc tabletów sygnowanych marką Pixel pracujących pod kontrolą Androida, Chrome OS ani żadnego innego systemu operacyjnego.

Google potwierdził w raporcie dla ComputerWorld, że firma nie będzie już dalej zajmować się produkcją tabletów. Decyzja ta miała być podana na wewnętrznym spotkaniu firmy w tym tygodniu. Było to jednoznaczne z zamknięciem dwóch projektów, które były w fazie rozwoju. Prawdopodobnie były to kolejne generacje tabletów z serii Pixel, których nigdy nie zobaczymy w sklepach.

Rzecznik Google powiedział: "System operacyjny Chrome zyskał na popularności na różnych typach urządzeń i nadal będziemy współpracować z naszym ekosystemem partnerów w celu dalszego rozwoju platformy na laptopach oraz tabletach. Jeśli chodzi o działania firmy Google w zakresie sprzętu, skoncentrujemy się na laptopach z systemem operacyjnym Chrome i będziemy nadal wspierać technologię Pixel Slate".

Takie działania to dosyć logiczne posunięcie. O ile telefony z systemem operacyjnym Android, a w szczególności autorskie urządzenia z serii Pixel, które wyróżniają się czystym i stale aktualizowanym oprogramowaniem oraz laptopy z Chrome OS, które są popularne np. w sektorze edukacyjnym są konkurencyjne na rynku to tablety Pixel pozostawiały wiele do życzenia. Po premierze świetnych urządzeń Nexus 7 oraz Nexus 7 2013 Google coraz gorzej radziło sobie z produkcją tego typu urządzeń. Od tego czasu zobaczyliśmy co prawda kilka urządzeń, ale żadne z nich nie stało się popularne i nie nawiązało walki z liderem rynkowym - iPad'em.

Google Pixel C został zaprezentowany w 2015 roku. Urządzenie zadebiutowało z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 Marshmallow. W środku umieszczono procesor Nvidia Tegra X1 z kartą graficzną Maxwell, który do pomocy posiadał 3 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR3. Nie zabrakło również pojemnej baterii 34,2 WHr i złącza USB Typu C, które w tamtych czasach nie było jeszcze szeroko używanym standardem. W praktyce Pixel C był ładnym i dobrze wyposażonym tabletem, ale klienci woleli kupić iPad'a. Od 2015 roku Google nie zdecydowało się na aktualizację sprzętową tego modelu. Ostatnim oficjalnie wydanym systemem operacyjnym na Pixel'a C jest Android 8.1 Oreo.

Prawdę mówić Google od jakiegoś czasu znacząco zaniedbał tablety, a kolejne wersje Androida były coraz gorzej zoptymalizowane pod działanie na tego typu urządzeniach. Producenci, którzy nadal decydują się na produkcję tabletów z Androidem muszą instalować na nich dosyć rozbudowane nakładki, które potrafią wykorzystać potencjał dużego ekranu.

Z drugiej strony w przypadku Chrome OS w wersji 70 udostępniono różnego rodzaju interfejsy również dla tabletów, ale już na pierwszy rzut oka widać, że Chrome OS to system operacyjny napisany z myślą o instalacji na laptopach.

Pixel Slate to świetny tablet, który charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania oraz podzespołami. W zamyśle Google miał on konkurować z Surface Pro od Microsoftu. Niestety, ale Chrome OS nie był w stanie w 100 procentach wykorzystać potencjału tego urządzenia. W rzeczywistości Surface Pro jest laptopem zamkniętym w formie tabletu i znacznie nadaje się do pracy, a przy okazji można na nim wieczorem przejrzeć internet na kanapie. W przypadku Pixel Slate jest nieco na odwrót. Urządzenie to nie do końca nadawało się do pracy z aplikacjami i usługami innymi niż te od Google, a cena nie była zachęcająca. Najtańsza konfiguracja z procesorem Celeron i 4 GB RAM'u kosztowała 599 dolarów. Za najdroższy model z Intel Core i7, 16 GB RAM oraz 256 GB dysk SSD trzeba było zapłacić 1599 dolarów. Pośrednia konfiguracja, która może konkurować z Surface Pro została wyceniona na 999 dolarów.

Informacje odnośnie zaprzestania produkcji tabletów przez Google mogą oznaczać, że niedługo zobaczymy kolejną generacje PixelBook'a, która ma wprowadzić spore zmiany w obrębie projektu samego urządzenie. Niestety jeżeli czekałeś na nowe tablety od Google musisz szukać alternatywnych urządzeń u konkurencji.