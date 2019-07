Dlaczego MacBook Air od 11 lat jest hitem sprzedażowym?

Klasyczny lekki laptop od Apple prześcignął konkurencję o dobrych kilka lat. Laptopy z Windowsem odrobiły straty, a MacBook Air nadal świetnie się sprzedaje.

MacBook Air w 13 calowej wersji (na rynku przez 5 lat był też mniejszy 11 calowy model) to synonim lekkiego mobilnego ultrabook'a. Większość konsumentów zapytanych o cienkiego i lekkiego laptopa odwoła się z pewnością właśnie do tego modelu. Apple w 2008 roku na nowo zdefiniowało rynek mobilnych komputerów. Wprowadzony na rynek model Air ważył zaledwie 1,36 kg. Ponad 10 lat temu było to nie lada osiągnięcie, a przy okazji nowy komputer posiadał odpowiednią wydajność do wykonywania wszystkich stawianych przed nim zadań. W ciągu kilku kolejnych lat Air przeszedł szereg udoskonaleń i z drogiego laptopa dla biznesmenów stał się najtańszym MacBook'iem, jakiego mogliśmy kupić. Przez lata model ten uważany był za wzór dobrego i odpowiednio zaprojektowanego laptopa. Air w żadnym wypadku nie był najlepszym urządzeniem na rynku. Musimy pamiętać, że był to tani, jak na Apple komputer, który nie posiadał ekranu Retina ani najwydajniejszych podzespołów.

MacBook Air z 2018 roku Źródło: Apple

Nawet najwięksi przeciwnicy firmy Apple nie mogą zaprzeczyć, że to właśnie MacBook Air spowodował, że dziś w sklepach znajdziemy więcej ultrabook'ów, niż zwykłych laptopów. Ludzie pokochali lekkie i przenośne komputery. Klasycznie firma z Cupertino wszystko zrobiła we własnym stylu. MacBook Air otrzymał potężną aktualizację w 2010 roku, kiedy całkowicie zmieniono wygląd urządzenia oraz zmodyfikowano porty wejścia i wyjścia. Od tej pory do ostatniej aktualizacji klasycznego modelu w 2017 roku, Apple przez 9 lat nie zmieniło wyglądu obudowy. To plus chętne rozdawanie dowolnej ilości egzemplarzy laptopów z logo nadgryzionego jabłka do wykorzystania w serialach i filmach spowodowało, że MacBook Air jest najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym laptopem świata. Konstrukcja od Apple fenomen na skalę Garbusa w powojennych Niemczech oraz naszego Polskiego Małego Fiata. Każde z tych urządzeń na dobre zapisało się w pop kulturze.

Klasyczny MacBook Air - na zdjęciu model z 2017 roku, ale równie dobrze mógłby to być egzemplarz z 2010 roku Źródło: Apple

Jest jednak pewna mała różnica - o Fiacie i Garbusie wszyscy już dawno zapomnieli i produkty te odgrywają raczej rolę sentymentalną. Oczywiście zarówno Fiat, jak i Volkswagen próbują w dalszym ciągu przyciągnąć klientów np. poprzez wprowadzenie na rynek nowoczesnych samochodów odwołujących się do klasycznych modeli - Fiat'a 500 z 2008 roku czy zupełnie nowego garbusa - New Beetle.

O produkcie Apple nikt jednak nie zapomniał. Pomimo, iż Apple po ponad ośmiu latach zdecydowało się na wprowadzenie na rynek zupełnie nowej konstrukcji - MacBook'a Air z wyświetlaczem Retina nowy model nadal bije rekordy sprzedaży. Pożegnanie starego modelu nie było takie oczywiste - pomimo wprowadzenia na rynek nowej konstrukcji, stary, poczciwy Air z 2017 roku, który w rzeczywistości był konstrukcją z 2015 roku pozostał w oficjalnej sprzedaży. Obecnie nie można go już zakupić u Apple, ale jeżeli marzysz o klasycznym MacBook'u Air, a nie chcesz kupować używanych egzemplarzy znajdziesz jeszcze ostatnie sztuki u oficjalnych sprzedawców.

Zmiany na szczycie

Apple chyba samo nie do końca było świadome, że MacBook Air, który był pokazem możliwości technologicznych firmy z Cupertino tak bardzo wpłynie na rynek komputerów osobistych. Musimy pamiętać, że pierwsze generacja Air'a kosztowały tyle samo lub nawet więcej, co modele MacBook Pro oferujące dużo większą wydajność i możliwości rozbudowy. Mimo tego ludzie pokochali małego lekkiego laptopa i z chęcią wybierali nową konstrukcje.

W 2015 roku Apple próbowało wprowadzić na rynek następce MacBook'a Air. Na rynku pojawił się 12 calowy MacBook z wyświetlaczem Retina. Nie był to jednak następca starego poliwęglanowego MacBook'a oferowanego w 2009 i 2010 roku, którego rolę przejął właśnie Air, a zupełnie nowy komputer segmentu Premium. To kolejne urządzenie z logo Apple no obudowie, które wyprzedziło swoją epokę, ale w tym przypadku komputer nie został ciepło przyjęty na rynku.

MacBook 12" Na zdjęciu model z 2017 roku w kolorze Rose Gold Źródło: Apple

MacBook kojarzony jest jako urządzenie, które jako pierwsze zapoczątkowało nowy język stylistyczny Apple. Komputer posiadał zaledwie jeden port USB Typu C bez Thunderbolt, dostępny był w trzech wersjach kolorystycznych - wcześniej przez wiele lat można było kupić jedynie srebrnego MacBook'a oraz wprowadził klawiaturę motylkową, która słynie z głośnej pracy i z pewnością nie jest najwygodniejsza.

Dwunastocalowy laptop z Cupertino był też przy okazji następcą 11 calowego Air'a, który nigdy nie stał się hitem sprzedażowym, ponieważ był dedykowany bardzo wąskiem gronu odbiorców. Mniejszy model Air'a był niewiele większy i od iPad'a, a pracował pod kontrolą systemu OS X. W 2010 roku było to nie lada osiągnięcie. Konstrukcja ważyła zaledwie 1080 gram.

Niestety Apple nieco za bardzo zredukowało nie tylko masę, ale także ilość portów. Zaledwie jedno złącze służące zarówno do ładowania, jak i podłączania peryferiów skutecznie odstraszało kupujących. Ci wybierali znacznie tańszego, a przy okazji wydajniejszego MacBook'a Air, który świetnie nadawał się na jedyny komputer, czego nie można było powiedzieć o MacBook'u z 2015 roku.

Kolejnym eksperymentem było wprowadzenie "taniego" MacBook'a Pro z matrycą o przekątnej 13 cali, który więcej wspólnego miał z serią Air, niż Pro. Dziś wiemy już, że zarówno jedno, jak i drugie urządzenie nie odniosło wielkiego sukcesu rynkowego, a Apple zdecydowało się na wycofanie obu laptopów ze sprzedaży. Dwunastocalowy MacBook otrzymał dwie aktualizacje w 2016 i 2017 roku, a podstawowy Pro został wprowadzony na rynek w 2016 roku i zaktualizowany w 2017 roku.

Podstawowy MacBook Pro z 2016 roku Źródło: Apple

W chwili obecnej linia laptopów od Apple jest dużo bardziej przejrzysta. Każdy model z Pro w nazwie posiada co najmniej czterordzeniowy procesor oraz Touch Bar ze zintegrowanym Touch ID. Najtańsza wersja, która jest bezpośrednim następcą podstawowego MacBook'a Pro 13 bez Touch Bar nadal oferowana jest za 6499 zł, ale to dużo wydajniejszy i nowocześniejszy komputer. Od droższych konstrukcji odróżnia go niżej taktowany procesor oraz jedynie dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 3.

Jeżeli potrzebujesz jednak mniejszego, lżejszego, tańszego oraz ładniejszego laptopa do wyboru masz nowego MacBook'a Air z 2018 roku, który niedawno otrzymał stosunkowo niewielką aktualizację, która wprowadziła technologię True Tone do wyświetlacza Retina.

Niech żyje król

MacBook Air pierwszej generacji z początku 2008 roku Źródło: Macworld

Obecnie już nawet samo Apple się poddało, a Air znowu powraca na szczyt. Nowy model z 2018 roku z wyświetlaczem Retina oraz dwoma portami Thunderbolt 3 ma podobny kształt i wygląd do oryginalnego Air, a na dodatek teraz stał się jeszcze tańszy i jest sprzedawany za 5499 zł. To nadal duża kwota, ale cieszymy się, że firma nie zdecydowała się na kolejne podwyżki. Apple wyraźnie pozycjonuje Air'a jako laptopa dla przeciętnego klienta, uczniów oraz studentów. Sektor edukacyjny (studenci, uczniowie, pracownicy szkół i uczelni wyższych) może zakupić MacBook'a Air za 5168 zł, a w gratisie Apple dodaje słuchawki Beats Studio3 Wireless o wartości 1499 zł.

Nowy MacBook Air jest dostępny jedynie z wyświetlaczem o przekątnej 13,3 cala, ale łączy cechy obu modeli poprzedniej generacji. Dzięki znacznie mniejszym ramkom Air z 2018 roku jest tak samo szeroki, jak stary 11 calowy MacBook Air. Na dodatek jest od niego nieznacznie cięższy. Waga to 1.25 kg. Powoduje to, że nowy Air jest o 100 gram lżejszy od MacBook'a Air z 2017 roku oraz 170 gram cięższy od ostatniego 11 calowego MacBook'a Air z 2015 roku.

11 i 13 calowe MacBook'i Air z 2015 roku Źródło: Apple

Pomimo tego, że MacBook Air nadal jest nowoczesnym laptopem podejrzewamy, że tym razem Apple dużo szybciej będzie musiało odświeżyć jego konstrukcję. Ze względu na redukcje rozmiaru i wagi nie znajdziemy już także klasycznej klawiatury i podświetlanego logo na klapie matrycy.