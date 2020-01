Dlaczego OnePlus nie wyprodukuje składanego smartfona?

Dyrektor generalny OnePlus'a uważa, że elastyczne ekrany mają więcej wad, niż zalet.

OnePlus mocno podgrzewało atmosferę przed targami Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas. Firma na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia poinformowała, że organizuje w Stanach Zjednoczonych własną konferencję prasową, na której pojawi się nowe urządzenie ConceptOne.

Źródło: oneplus.com

Informacja ta spowodowała, że w sieci pojawiło się mnóstwo plotek. Wierni fani liczyli, że Chińczycy zdecydują się zaprezentować własną interpretację składanego smartfona z elastycznym ekranem. Niestety, jak dobrze wiemy ConceptOne jest niczym innym, jak skórzanym smartfonem ze znikającymi aparatami, za które odpowiada fotochromatyczne szkło umieszczone na pleckach. ConceptOne, jak sama nazwa wskazuje jest urządzeniem koncepcyjnym i nie trafi do regularnej sprzedaży. Sam producent informuje, że minie trochę czasu, zanim do sklepów dotrą smartfony z ukrytymi aparatami.

Pete Lau zapytany został o plany OnePlus'a na przyszłość. W wywiadzie udzielonym dla The Verge redaktorzy zapytali dyrektora generalnego, kiedy na rynku pojawi się pierwszy smartfon OnePlus'a z elastycznym wyświetlaczem. Lau szybko odpowiedział, że OnePlus uważa technologię elastycznych wyświetlaczy za niedoskonałą. W chwili obecnej przedsiębiorstwo twierdzi, że z elastycznymi ekranami jest więcej problemów, niż pożytku, z czym trudno się nie zgodzić. Pete Lau uważa, że w chwili obecnej należy wyeliminować główne bolączki składanych smartfonów dostępnych obecnie w sklepach takie, jak odporność na uszkodzenia oraz cena.

Niemniej jednak dyrektor generalny wyraźnie zaznaczył, że gdy technologia poradzi sobie z problemami, jakie obecnie trapią elastyczne ekrany, to składane smartfony staną się bardzo ciekawe. Lau zapytany o to, co najbardziej denerwuje go w składanych ekranach odpowiedział, że jest to brak idealnie płaskiej powierzchni oraz niska odporność na zarysowania, która wynika z zastosowania tworzywa sztucznego.

W chwili obecnej OnePlus skupia się na dopracowywaniu swoich ekranów Fluid Display, które w nadchodzących modelach OnePlus 8 zaoferują 120 Hz odświeżanie.

Źródło: 91mobiles.com