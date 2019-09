Dlaczego Samsung nie instaluje Twitch.TV na najnowszych Smart TV?

Wszyscy użytkownicy najnowszych telewizorów Samsung QLED mogą się zdziwić. Aplikacja Twitch na telewizory Koreańskiego producenta nie jest już dostępna w sklepie z aplikacjami.

Największa na świecie platforma do strumieniowego przesyłania transmisji z gier była dostępna na inteligentych telewizorów, ale nigdy nie miała oficjalnej premiery.

Wszyscy użytkownicy lubiący streamingować turnieje i rozgrywki na platformę Twitch nadal mogą to zrobić przy użyciu rozwiązań takich, jak Google Cast. Użytkownicy starszych modeli telewizorów od Samsunga mogą pamiętać, że przez dłuższy czas w sklepie z aplikacjami Samsunga dostępna była do pobrania aplikacja Twitch.TV.

W chwili obecnej nie znajdziemy jej już w sklepie. Co ciekawe okazał się, że nigdy nie była to aplikacja oficjalnie zaakceptowana przez Twitch. Została ona opracowana przez nieznanego dewelopera niezwiązanego z platformą streamingową.

Aplikacja dostępna była na telewizorach Samsung przed długi czas, a większość użytkowników przekonana była, że korzysta z oficjalnego klienta usługi Twitch.

Za nieoficjalną aplikację zabrano się na początku 2019 roku. W kwietniu została ona usunięta ze sklepu z aplikacjami oraz co gorsze dla jej użytkowników zdecydowano się przymusowo odinstalować ją z wszystkich telewizorów, na których została zainstalowana.

@SamsungSupport TwitchTV app removed from the Samsung TV app store?!?! What happened?!