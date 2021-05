Dlaczego Twój domowy NAS potrzebuje czegoś więcej niż standardowego dysku HDD?

O tym, jak ważna jest kopia zapasowa posiadanych danych, przypominamy sobie najczęściej w sytuacji, gdy awarii ulega dysk z zapisanymi plikami. Niestety - wtedy jest już za późno, aby cokolwiek z tym zrobić. Możemy jednak uniknąć takiej sytuacji, decydując się na solidny dysk NAS dla domowej sieci. Taki jak na przykład Toshiba N300.

Dlaczego domowy NAS to praktyczne rozwiązanie?

Choć przez wiele lat NAS kojarzony był głównie z firmami IT oraz dużymi przedsiębiorstwami, coraz częściej staje się rozwiązaniem wybieranym przez zwykłych użytkowników, którzy wykorzystują go do osobistych potrzeb. Nie może to dziwić – w kilkuosobowym gospodarstwie domowym zazwyczaj każdy domownik ma swojego laptopa lub komputer, a także co najmniej jedno urządzenie mobilne, więc ilości przechowywanych danych są znaczące. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo.

NAS (skrót od słów „Network Attached Storage”) jest dyskiem działającym w sieci domowej, który wymaga tylko podłączenia do routera. Można to zrobić zarówno za pomocą kabla, jak i bezprzewodowo (Wi-Fi). Został skonstruowany w taki sposób, aby działać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, co przedkłada się na wysoki poziom bezawaryjności oraz bardzo długi czas eksploatacji. No dobrze, ale co możemy zrobić z takim NAS-em?

Dysk NAS pozwala na przechowywanie danych przesłanych przez użytkowników oraz pobieranie ich w dowolnym momencie na podłączone urządzenia. Dostęp do niego jest możliwy z laptopów, desktopów, smartfonów oraz tabletów. Co bardzo istotne, w przypadku urządzeń przenośnych możliwy jest dostęp do plików z dowolnego miejsca na świecie, na co pozwala dedykowana aplikacja. Dzięki przechowywaniu na nim kopii ważnych plików żadna awaria nie jest problemem – po prostu po jej naprawie (lub wymianie uszkodzonego dysku na nowy) pobierasz potrzebne Ci pliki i gotowe. Nadal masz wszystko to, co ważne.

Jak wybrać NAS dopasowany do swoich potrzeb?

Kluczem do komfortowego użytkowania dysku NAS jest wybranie modelu cechującego się dobrymi parametrami i solidnymi podzespołami, dającymi gwarancję niezawodności. Oto kilka z nich.

Pierwszy to pojemność. Nigdy nie wiadomo, ile miejsca na dane będzie potrzebne, im więcej przestrzeni, tym lepiej. Dla gospodarstwa domowego 2 lub 4 TB pojemności powinny być wystarczające, a dysk NAS może stać się archiwum lub domową biblioteką multimediów – wszystko zależy od tego, do czego zdecydujesz się go wykorzystać.

Drugim istotnym czynnikiem jest bezpieczeństwo – ponieważ NAS podłączony jest do sieci, nie chcesz, aby dostęp do jego zawartości miały osoby niepowołane lub aby dostały się na niego cyfrowe szkodniki, prawda? Dlatego ważne są rozwiązania ochronne już na poziomie sprzętowym. W przypadku dysku NAS zdecydować, które urządzenia będą mogły się z nim połączyć, a także wskazać konkretne foldery, do których wybrane urządzenia mają dostęp.

Trzecia istotna kwestia to kultura pracy. Nie da się ukryć, że niektóre modele znajdujące się obecnie w sprzedaży potrafią hałasować podczas działania. Może być to irytujące zwłaszcza w sytuacji, gdy np. przerzucasz pliki na NAS w nocy, kiedy domownicy już śpią. Przed wyborem dysku NAS warto poczytać w sieci opinie o konkretnych modelach, aby mieć pewność, że kupisz ten, który pracuje cicho.

Dlaczego NAS Toshiba N300 to optymalny wybór?

Wspomniany na wstępie dysk NAS Toshiba N300 to model, który warto polecić każdemu użytkownikowi – nie tylko domowemu. Może działać samodzielnie, a także stanowić macierz RAID dla komputera stacjonarnego bądź serwera. Ze względu na duże pojemności – największa to aż 16 TB – doskonale nadaje się do przechowywania dużych plików, np. nagrań wideo w 4K. Zastosowana w dysku Toshiba N300, autorska technologia producenta Dynamic Cache, umożliwia regulację bufora w czasie rzeczywistym, zapewniając optymalną szybkość transferu danych w obie strony i to niezależnie od liczby użytkowników korzystających w tym samym czasie z dysku.

Inne rozwiązanie, Stable Platter Technology, redukuje do minimum liczbę drgań talerzy i zapewnia wysoką niezawodność. Wykorzystuje do tego wbudowane czujniki RV. Dysk został wykonany z najwyższej klasy części, co dotyczy zarówno obudowy, jak i podzespołów. Przekłada się to na wysoką bezawaryjność oraz długi czas eksploatacji dysku Toshiba. W tym drugim aspekcie pomagają mechanizmy regulacji szybkości ustawiania głowicy – dzięki optymalizacji zapewniają niższą temperaturę, co zapobiega przegrzewaniu się podzespołów. Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to cicha praca N300. Specjalna technika spawania laserowego umożliwia zminimalizowanie hałasu do zaledwie 20 dB w trybie bezczynności.

Podsumowując – N300 to jest to!

Dysk firmy Toshiba spełnia wszystkie wymogi do tego, aby można było polecić go każdemu, kto chce mieć solidny dysk NAS. N300 jest dostępny w kilku wersjach pojemnościowych – od 8 do 16 TB. Umożliwia to wybranie takiej wersji, która będzie Ci najlepiej odpowiadać. Każda posiada trzyletnią gwarancję producenta.

Grafika główna: Elly Fairytale/Pexels