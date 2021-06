Dlaczego Windows 11 to zły pomysł - wszystko co musicie wiedzieć

Wczoraj wyciekły zrzuty ekranu przedstawiające Windows 11 - i mało kto jest zachwycony. Co pokazano i dlaczego nowy system może okazać się katastrofą? Przeanalizujmy.

To już oficjalne - Windows 11 nie jest już tylko niewinną mrzonką spiskowców na Twitterze. Dzieje się to pomimo licznych zapewnień złożonych przez przedstawicieli Microsoftu w 2015 roku, że Windows 10 jest ostateczny i poza nim nic już nie będzie. Co prawda, plan mieli dobry: stworzyć oprogramowanie idealne dla każdego, które ulepszane będzie tylko i wyłącznie za pomocą regularnych aktualizacji. W kalendarzu poprawek co roku widniały zawsze dwie większe kompilacje wypuszczane w pierwszej i drugiej połowie roku oraz kilkanaście comiesięcznych z serii Patch Tuesday, których zadaniem było usuwanie błędów i aktualizowanie zabezpieczeń. Poza tym firma Microsoft dbała o to, by dorzucać jeszcze osobne łatki według potrzeb - a tych przez ostatni rok było naprawdę dużo, głównie ze względu na naprawdę liczne i irytujące błędy, które powodowały kolejne awarie. Te niekończące się pasmo porażek najwyraźniej było już nie do przerwania i to właśnie z tego powodu firma Microsoft postanowiła rzucić Windows 10 w diabły, by inwestować w coś innego, czyli w Windows 11. Niestety, wygląda na to, że będzie to kolejny system złożony i łatany za pomocą poprzednich wersji oprogramowania Windows - a to nie może skończyć się dobrze. Przyjrzyjmy się więc co na dzień dzisiejszy wiemy o nowej generacji.

Zapowiedzi Windows 11

Zacznijmy od tego, że jeszcze w maju nikt nie brał na poważnie plotek o Windows 11. Wszystko zmieniło się po konferencji deweloperów, w której udział brali także przedstawiciele firmy Microsoft. To właśnie tam, dyrektor generalny Satya Nadella ogłosił, że wkrótce zostaną udostępnione szczegółowe informacje na temat następnej generacji systemu Windows. Co ważne, poza tym nie zdradził absolutnie żadnych szczegółów, więc Internet aż zawrzał od teorii. To właśnie tego dnia świat podzielił się na dwa obozy: jeden twierdzący, że zbliża się Windows 11, i drugi upierający się, że chodziło tylko o aktualizację Windows 10 o nazwie Sun Valley. Wtedy nikt nie wiedział, jaka była prawda.

Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows ostatniej dekady, aby odblokować większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Hostowałem go samodzielnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows. Nasza obietnica jest taka: stworzymy dziś więcej możliwości dla każdego programisty Windows i powitamy każdego twórcę, który szuka najbardziej innowacyjnej, nowej i otwartej platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji oraz zarabiania na nich. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej. - powiedział w czasie konferencji dyrektor generalny Satya Nadella

Nagle wszystko zmieniło się wczoraj, kiedy to niespodziewanie do Internetu wypłynęły zrzuty ekranu wprost z chińskiej wersji zapoznawczej systemu Windows 11. Od tamtej pory nikt nie ma wątpliwości - Windows 11 powstanie, a firma Microsoft pracowała nad nią od jakiegoś czasu. Mało tego, po analizie screenów pewne decyzje firmy wydają się teraz o wiele klarowniejsze niż wcześniej. Warto tutaj wspomnieć o nagłej rezygnacji z rozwijania i wdrażania systemu Windows 10X, który był już na etapie implementowania do urządzeń przenośnych. Wtedy wydawało się, że przedstawiciele chcą po prostu przenieść rozwiązania z systemu Windows 10X do Windows 10, jednak z dzisiejszej perspektywy wiemy, że chodziło o Windows 11. Zresztą, co tu dużo gadać. Przekonajcie się sami oglądając zrzuty ekranu prosto z nowej generacji systemu Windows.

Menu Start

Pierwsze co rzuca się w oczy to diametralna zmiana designu Menu Start. W nowym systemie okno mieści się w centrum ekranu niedaleko od paska zadań, od którego dzieli je niewielka przestrzeń. Jest to rozwiązanie, które widzieliśmy już w zapowiedziach Windows 10X. Sam układ uległ ogromnym zmianom względem Windows 10. W nowym systemie dzieli się on na dwie sekcje: na górze znajdują się aplikacje przypięte, a na dole rekomendowane. Przy dolnej krawędzi okna umieszczono widok profilu użytkownika oraz ikonę sterowania zasilaniem, po którego kliknięciu można urządzenie wyłączyć, uśpić lub uruchomić ponownie. Co ciekawe, Menu Start może także przybrać formę listy, którą także dobrze znamy z systemu Windows 10.

Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest

Co wprawniejsze oko zauważy jedną ogromną i "przełomową" zmianę - w Menu Start systemu Windows 11 nie pojawiają się dynamiczne kafelki. Już jakiś czas temu firma Microsoft zapowiedziała, że odejdą one do lamusa, w końcu towarzyszą systemowi już od Windows Phone 7 i wcale nie są dla większości użytkowników takie fajne, jak się początkowo wydawało. Fani tego rozwiązania mogą jednak odetchnąć z ulgą - istnieje sposób, który pozwala je włączyć nawet w Windows 11. Co prawda, należy skorzystać z Edytora rejestru, ale kto by się tam przejmował. Szczerze mówiąc nie wiem jak to się ma do ogłoszeń firmy Microsoft o zakończeniu wsparcia kafelków sprzed paru miesięcy, ale może możliwość ich włączenia to pozostałość po innym oprogramowaniu?

Źrodło: Windows Latest

Dynamiczne kafelki można włączyć tylko pomocą Edytora rejestru:

Otwórz Regedit (Edytor rejestru. Otwórz HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced Otwórz folder Zaawansowane. Utwórz nowy DWord i nazwij go "Start_ShowClassicMode" Naciśnij dwukrotnie wpis DWord i ustaw jego wartość na 1. Uruchom ponownie Eksplorator Windows przy użyciu Menedżera zadań.

Wyszukiwarka

Funkcja wyszukiwarki - tak jak i do tej pory - znajduje się tuż obok ikony Menu Start. Po kliknięciu lupki otwiera się okno, które również zostało podzielone na kilka oddzielnych sfer. Pierwsza z nich to oczywiście, okno do wpisywania fraz, dalej widać kategorie wyszukiwania, niżej Najpopularniejsze aplikacje oraz Ostatnie i Szybkie wyszukiwania. W porównaniu do Windows 10, ta wersja prezentuje się dużo ładniej. Niestety, i ten projekt widzieliśmy już podczas promocji Windows 10X.

Źrodło: Windows Latest

Pasek Zadań

Tak jak wspominałam, pasek zadań przeszedł największą transformację. Na zrzutach ekranu widać, że ikony umieszczone na pasku układają się centralnie, a nie tak jak zostaliśmy przyczajeni w poprzednich wersjach systemu Windows 10, po lewej. Kojarzy się to bezpośrednio z konkurentem Microsoftu, firmą Apple, która właśnie taki układ stosuje w swoim autorskim oprogramowaniu. Myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że dokładnie tak miał wyglądać Windows 10X dla urządzeń hybrydowych. Jedyna informacja jaka zaskakuje to ta, że przewidziano różne preferencje użytkowników. W ustawieniach widnieje możliwość modyfikacji umiejscowienie ikon centralnie lub po lewej. Niestety, nie zaimplementowano opcji ustawienia ich z prawej strony, a szkoda.

Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest

Tryb ciemny i jasny

Windows 11 będzie miał możliwość dostosowywania trybów wyświetlania według własnych potrzeb. Zupełnym standardem wydaje się już opcja korzystania z trybu jasnego lub ciemnego, nie jest więc zaskoczeniem, że i w Windows 11 się pojawi. Ciekawsze jednak okazuje się, że system będzie można dostosować kolorystycznie. Na poniższym przykładzie widać odcień fioletowy, który w sumie prezentuje się nieźle. Aby zmienić kolor należy uruchomić Ustawienia > Personalizacja > Start, pasek zadań i centrum akcji. Tam można wybrać dowolną barwę na siatce, tu jednak ważna uwaga - kolor nie będzie działać w trybie jasnym.

Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest

Zaokrąglone rogi

Na wszystkich rzutach ekranu widać, że absolutnie każdy element systemu Windows 11 posiada zaokrąglone rogi. Póki co, taką wizualizację otrzymywaliśmy tylko, gdy przyglądaliśmy się aktualizacji Sun Valley. No cóż, tu widzimy jeszcze więcej, jednak absolutnie nie jest to nowość, bo nie dość, że nowy sposób zakończenia rogów okien pojawi się zaraz w Windows 10, to miał także zostać zaimplementowany w Windows 10X. Zaokrąglone rogi to tylko przekopiowana na szybko cecha systemu, nic więcej.

Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest

Eksplorator Plików

Przykro to mówić, ale Eksplorator Plików również nie dostał jakiegoś szczególnego odświeżenia, poza takim powierzchownym. Oczywiście, teraz jest dostosowany do ekranów dotykowych (czyżby dlatego, że Windows 10X był projektowany na ekrany hybrydowe z dotykowym ekranem?), posiada delikatnie zmodernizowane ikony oraz zaokrąglone rogi, ale to tyle. Cały układ aplikacji jest dokładnie taki sam jaki znamy z Windows 10. Mało tego, na dzień dzisiejszy Eksploarator plików nie obsługuje trybu ciemnego - ale to dlatego, że to co widzimy to tylko wersja zapoznawcza Windows 11. Niestety, analogicznie sprawa ma się także z Menadżerem zadań, który prezentuje się równie topornie, jak w aktualnym systemie. Jak na "nową generację systemu" spodziewałabym się czegoś więcej.

Źrodło: Windows Latest Źrodło: Windows Latest

Centrum Akcji

Z jednej strony Centrum Akcji to absolutny strzał w kolano. W Windows 11 przedstawia się identycznie jak w Windows 10. Tu nawet nie ma co omawiać i jako dowód wstawiam dla porównania zrzut ekranu pulpitu z obu systemów. Z drugiej strony, może to i dobrze, że nie zmienili wszystkiego. W moim odczuciu z Centrum Akcji korzysta się naprawdę bardzo rzadko i szkoda inwestować czas w coś, czego się nie używa. Jednak warto zadać sobie pytanie: dlaczego ten element systemu jest taki toporny w Windowsie, skoro w macOS sprawdza się super?

Źrodło: Windows Latest

Kiedy premiera?

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy ostateczna wersja systemu Windows 11 trafi w ręce zwykłych konsumentów. Jest jednak nadzieja, że szczegółów dowiemy się już niedługo, bo 24 czerwca. To właśnie wtedy ma odbyć się konferencja, na której przedstawiciele firmy Microsoft przedstawią więcej szczegółów na temat "następnej generacji systemu Windows".

Podsumowanie

Windows 11 to bardzo ciekawy pomysł, biorąc pod uwagę ilość problemów z awaryjnym już Windows 10. Niestety, uważam, że analizując ostatnie przesłanki, prace nad nową generacją systemu zaczęły się zbyt późno. Wygląda na to, że przedstawiciele firmy Microsoft chcą uformować coś na szybko z Windows 10X oraz aktualizacji Sun Valley tylko po to, by pozbyć się palących problemów z Windows 10, których nie potrafią rozwiązać już od ponad roku. Pomysły na realizację kolejnego systemu są interesujące, jednak na zaokrąglonych rogach i przesunięciu ikonek na środek paska zadań dobrego systemu się nie zbuduje. Czas pokaże, czy moje sceptyczne podejście jest słuszne, może Windows 11 okaże się tajemniczym projektem nad którym pracowano ostatnie kilka lat? Nie wydaje mi się, ale nadal mam nadzieję, że nie dostaniemy niedługo bubla, którego będzie trzeba łatać tak samo jak Windows 10.

