Dlaczego Windows jest tak często aktualizowany?

Użytkownicy Windows zastanawiają się, dlaczego ten system jest tak często aktualizowany? Postanowiłem wymienić w tym tekście kilka przyczyn.

Nieustanne aktualizacje systemu Windows potrafią być uciążliwe, zwłaszcza te, które skutkują błędem, restartem systemu i przywróceniem go do poprzedniego stanu. Dzieje się to czasem, gdy akurat mamy coś ważnego do zrobienia na komputerze. W poniższym tekście wyjaśniam, dlaczego firma Microsoft tak często aktualizuje swoje systemy.

Na początku zaznaczam, że nie zamierzam tu być „adwokatem diabła” i tłumaczyć producenta. Moim celem jest tylko przybliżenie czytelnikowi przyczyn, dla których, moim zdaniem, ten wydawca oprogramowania postanowił aktualizować swój produkt z taką częstotliwością.

Przede wszystkim – czym są aktualizacje systemu Windows, czy innego oprogramowania? Jest to nic innego, jak publikowanie jego nowych, poprawionych wersji. Czy to oznacza, że poprzednie wersje są złe? Tak. Kolejne pytanie, które się nasuwa, to: dlaczego twórcy systemów operacyjnych wypuszczają ich niedoskonałe warianty?

Odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Przede wszystkim spieszą się z wydaniem nowych systemów# ze względów marketingowych – nowe lepiej się sprzedaje, wszyscy czekamy na „nowy, lepszy produkt” – czyż nie? Drugi powód wynika częściowo z pierwszego. Niedopracowanie dzieła pochodzi z pośpiechu, ale jest także spowodowane postępem. Tak, postępem, który czynią cyberprzestępcy, bo wiele błędów usuwanych w aktualizacjach Windowsa to luki bezpieczeństwa.

Wszyscy jesteśmy testerami

Kolejną przyczyną częstych zmian w systemie Windows jest poprawianie poprawek. Owszem, wprowadzają potrzebne zmiany, czasem jednak zawierają w sobie nowe błędy dotyczące użyteczności interfejsu, wyglądu, wydajności czy niedziałających prawidłowo funkcji.

Microsoft oczywiście uważnie obserwuje efekty swojej aktualizacyjnej pracy i bacznie wsłuchuje się w sygnały pochodzące od użytkowników. Od powiadamiania firmy o zakłóceniach w pracy systemu jest specjalna funkcja systemu – Raportowanie błędów systemu Windows. To między innymi dzięki niej Microsoft wie, nad jakimi błędami ma pracować i jaki poprawki mają się pojawić się w następnej aktualizacji. W ten sposób wszyscy użytkownicy wspólnie pracują nad udoskonalaniem Windowsa, jak, nie przymierzając, prawdziwi testerzy.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało mi się podpowiedzieć Wam, dlaczego jesteście „nękani” tak częstymi aktualizacjami. Wymusza je po prostu rynek, czyli oczekiwania klientów oraz szybki rozwój konkurentów Microsoftu, a także osób wykorzystujących luki w systemie do popełniania przestępstw. W skrócie – taki jest świat, w którym przyszło działać twórcom oprogramowania, a wymuszane w nim tempo zmian musi generować dużą liczbę błędów.