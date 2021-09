Dlaczego nie możesz mieć Windows 11? Powie Ci to aplikacja Microsoftu

Microsoft opublikował znacznie ulepszoną wersję narzędzia"Sprawdzanie kondycji komputera z systemem Windows". Nie tylko powie Ci, czy Twój sprzęt obsłuży Windows 11, ale również wyjaśni, dlaczego nie może.

Oczywiście to wyjaśnienie otrzymasz tylko wtedy, jeśli twój sprzęt nie spełnia wymogów Windows 11. Sprawdzanie kondycji komputera oryginalnie nazywa się PC Health Check i możesz pobrać aplikację z tego miejsca. Ma zaledwie 13,5 MB i wymaga instalacji w systemie. Po uruchomieniu możesz nie tylko sprawdzić kompatybilność sprzętu pod kątem "jedenastki", ale również zbadać inne aspekty używanego przez Ciebie urządzenia.

Foto: H Tur/PC World

Sprawdzenie zgodności z wymogami Windows 11 zajmuje dosłownie moment - a jeśli sprzęt nie nadaje się, zobaczysz wyjaśnienia dlaczego wraz z poradami, jak to zmienić. Wygląda to w ten sposób:

Foto: H Tur/PC World

Narzędzie nie jest nowością - pojawiło się pod koniec czerwca, ale użytkownicy zgłaszali liczne błędy. Dlatego aplikacja została zdjęta, a powróciła dopiero po solidnym przetestowaniu jej przez użytkowników programu Windows Insider. Jest on oczywiście darmowa. Ja przypomnę, że wsparcie dla aktualnie używanych wersji Windows 10 zakończy się w 2025 roku. Jeśli Twój obecny sprzęt jest niedopasowany do Windows 11, masz jeszcze ponad 3 lata, aby zmienić go na kompatybilny.

Źródło: WindowsLatest