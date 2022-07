Dlaczego nie potrzebujesz ultranowoczesnego dysku SSD?

Dyski SSD osiągają coraz większe szybkości i wydajności. Jednak czy na pewno potrzebujesz super-nowoczesnego?

Dyski SSD - szybka wymiana danych

W chwili obecnej topowym osiągnięciem jest złącze PCIe 5.0, które zyskało na popularności po wprowadzeniu na rynek procesorów Intela 12. generacji (Alder Lake), będą z nich korzystać także nadchodzące układy Ryzen 7000. Te najnowszej generacji rozwiązania przeznaczone są dla najbardziej wydajnych maszyn, zapewniając świetne parametry. Oczywiście idzie za tym dość wysoka cena, dlatego warto zadać sobie pytanie, czy do swojego domowego komputera na pewno potrzebujesz takiego kosztownego komponentu?

Dyski SSD (Solid State Drive) mają znaczną przewagę nad klasycznymi dyskami HDD. Brak elementów mechanicznych umożliwia znacznie większe szybkości transferu danych. Przeciętny obecnie dysk SSD podpinany przez złącze SATA pozwala na czterokrotnie większą prędkość, niż dysk HDD, osiągający 7200 RPM (obroty na minutę). Pomiędzy samymi dyskami SSD również występują różnice - wszystko zależy od takich czynników, jak rodzaj dysku (SATA lub M2) oraz rozwiązania zastosowane przez producenta.

Wynik pomiarów w Crystal Disk Mark 6.0 dla dysku SSD Intel 660p PCIe 3.0 1 TB. Fot.: PC World

Do większości zadań nie potrzebujesz największych szybkości

Zanim jednak wydasz pieniądze na super-szybki dysk SSD, należy zadać sobie zasadnicze pytanie: czy skorzystasz ze wszystkich jego możliwości? Większość aktywności podczas pracy z komputerem i laptopem to przeglądanie internetu, korzystanie z aplikacji biurowych, streamowanie lub odtwarzanie lokalne multimediów oraz granie. Rzadko kiedy podczas którejkolwiek z nich Twój dysk SSD osiągnie maksymalne szybkości transferu danych. Owszem, w porównaniu z HDD wszystko będzie szybciej, ale tak naprawdę różnicę poczujesz dopiero wówczas, gdy działasz na naprawdę dużych plikach - transferujesz je lub modyfikujesz w inny sposób.

Dlatego większości osób wystarczy dysk SSD PCIe 3.0 z szybkością transferu na poziomie 3500 MB/s, chociaż mamy już od dawna PCIe 4.0 (7500 MB/s) oraz pojawiło się PCIe 5.0 (13000 MB/s). A teraz wyobraź sobie, że zapisujesz plik .doc lub tabelkę w Excelu, która ma 1,5 MB wielkości. Czy naprawdę poczujesz jakąkolwiek różnicę w szybkości zapisu i odczytu? Oczywiście, że nie. Dlatego czy jest sens płacić za najwydajniejsze dyski, skoro na starszych, kilkukrotnie tańszych masz to samo? Odpowiedź nasuwa się sama, prawda?

Corsair PCIe 4.0. Fot.: PC World

Co warto dodać, niektóre modele PCIe 3.0 mogą być tańsze od ich odpowiedników SATA - czyli mają taką samą pojemność, ale nie musisz płacić za nie krocie. Dzieje się tak, ponieważ ceny starszych generacji interfejsów spadają, podczas gdy najdroższe są zawsze najnowsze. W chwili obecnej dyski SSD z interfejsami PCI 3.0 o 4.0 stanowią 2/3 całego rynku. Nie może to dziwić, gdyż nowe standardy wymagają nowszych płyt głównych, a mało kto będzie skłonny kupować nową płytę główną tylko po to, aby zamontować nowy dysk SSD.

Dlatego jeśli Twój sprzęt nie zalicza się do najnowszych, a potrzebny Ci nowy dysk SSD, pomyśl o modelu PCIe 3.0 - nie tylko będzie kosztować Cię znacznie taniej, ale również masz pewność, że pasuje perfekcyjnie do Twojej płyty głównej. Bardzo dobrze, że rozwój postępuje i mamy coraz wydajniejsze podzespoły, ale niekoniecznie oznacza to, że przyda Ci się każda nowość, jaka pojawia na rynku. Dlatego warto śledzić postęp, ale myśleć przede wszystkim o najbardziej praktycznych rozwiązaniach dla siebie.

