Dlaczego nie warto kupować PS5?

Pre-order Sony PlayStation 5 i jego cena zwala z nóg, jednak nie każdego to odstrasza. Dodatkowo analizując gry, abonamenty All Access oraz Xbox Game Pass warto się zastanowić, czy było warto.

Spis treści

Gracze od lat stają przed ciężkim wyborem, którą konsolę wybrać, PlayStation czy Xboxa? Co premierę starcie nabiera ostrości i obie firmy w tym samym czasie próbują przyciągnąć do siebie konsumentów. Niektórzy rezygnują z wyboru i kupują po prostu oba urządzenia, jednak co w sytuacji, kiedy po prostu chcemy wybrać jedno? Wygląda na to, że w tym roku zdecydowaną przewagę ma produkt Sony, warto jednak przysiąść i zastanowić się czy słusznie.

Koszty abonamentowe

Najważniejsze są finanse, wszystko się musi zgadzać - również nam, konsumentom - więc porozmawiajmy o pieniądzach. Zacznijmy od porównania kosztów eksploatacji konsol. Na korzyść Microsoftu idą ostatnie wydarzenia związane z ich działaniami z branży gier. Jakiś czas temu głośno było o informacji, że producent Xboxa wykupił Bethesdę, o czym pisaliśmy tutaj. Nie jest bez znaczenia również informacja o połączeniu abonamentu Xbox Game Pass Ultimate z usługą EA Play, za którą na konsolach Sony nadal trzeba płacić osobno. Te dwie informacje dają już nam pewien obraz tego, że granie na konsoli Microsoftu w abonamencie wyjdzie po prostu... taniej. Jeżeli jesteśmy fanami takich marek jak Fallout, Dishonored czy Doom to nie bez znaczenia może okazać się fakt, że prawdopodobnie właśnie te tytuły będą dostępne w usłudze Xbox Game Pass.

Dzięki tym rozwiązaniom gracze, którzy wybiorą zielony team, będą za pomocą abonamentu grać do woli w naprawdę dobre i popularne produkcje tylko za 54,99 zł miesięcznie. Zdaje się, że to zdecydowanie lepsza perspektywa, niż konieczność płacenia za każdy tytuł oddzielnie.

Ceny konsol

Przedsprzedaż obu konsol już ruszyła, więc mamy możliwość porównania sobie niejako ich cen. Obie firmy wydały po dwie konsole, jedną w wersji droższej, drugą w ekonomicznej. W przypadku PlayStation 5 Standard Edition cena oscyluje w granicy 2 299 zł, a w przypadku Xboxa Series X jest to już 2 249 zł. Jak łatwo sobie policzyć różnica wynosi zaledwie 50 zł, jednak nie można nie zauważyć, że cena Xboxa jest niższa. Ekonomiczne wersje konsol to PlayStation Digital Edition za cenę 1 849 zł i Xbox Series S o wartości 1 349 zł. Porównując obie ceny, na pierwszy rzut oka widać, że równica już jest większa, bo wynosi 500 zł, a tego zignorować nie można. Produkty Microsoftu są po prostu tańsze.

Rozwiązania techniczne

Sony zdecydowało się na umieszczenie w swoich konsolach szybszy SSD, a Microsoft na szybsze GPU, co może spowodować różnice w odbiorze obu urządzeń. W przypadku produktu Xboxa prawdopodobnie przełoży się to na wyższe rozdzielczości, więcej FPSów i lepsze cienie. Dla odbioru wizualnego ma to znaczenie, szczególnie, że gra ma być dla nas rozrywką, a nie przykrym obowiązkiem. Według danych technicznych PS5 ma również fabrycznie mniejszy dysk, bo posiada zaledwie 825 GB, a nie 1TB jak Xbox X. Współcześnie gry ważą dużo, a dodatkowa pamięć wewnętrzna może okazać się kluczowa. Więc w efekcie na Xboxie możemy być wstanie zainstalować o 1 tytuł więcej, niż na PS 5. W kwestii wyglądu konsola Sony figurowała długo jako najbrzydszy produkt tej marki. Internauci długo żartowali sobie, porównując design do książki, lub czarnej obudowy opatrzonej kartkami papieru.

Kupno pre-orderów

Nauczeni doświadczeniem, wiemy, że nie warto kupować sprzętów w przedsprzedaży. Często już po premierze wychodzą różne niedociągnięcia i wady, które dopiero po tygodniach lub miesiącach zostają naprawiane. Dodatkowo, nie wiadomo jak to dokładnie będzie z grami, które należały do Bethesdy - czy będą dostępne tylko na Xboxa, a może ich cena dla konkurenta wzrośnie? Póki nie ma oficjalnego oświadczenia firmy Microsoft to ciężko jest wróżyć z fusów co się wydarzy. Interesujący może okazać się też fakt, że Nintendo zapowiedziało upgrade switcha. Być może nowe rozwiązania będą na tyle interesujące, że kupno PlayStation 5 okaże się totalnym nieporozumieniem.

Porównując wszystkie za i przeciw mona dojść do wniosku, że warto wstrzymać się z kupnem PlayStation 5 jeszcze parę miesięcy, by dopiero wtedy zobaczyć co nam, konsumentom, bardziej się opłaca. Aczkolwiek pokusa posiadania nowych konsol generacji jest przecież ogromna, tak więc gdzie jest złoty środek?