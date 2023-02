Dlaczego nigdy nie kupię multicookera? Te wady musisz znać

Rynek jest niemal zalewany falą nowoczesnych urządzeń, które mają wychodzić naprzeciw naszym potrzebom. Dotyczy to również AGD - czy naprawdę są nam niezbędne, czy to tylko wynik marketingu? Dziś, skupię się na multicookerze, sprzęcie, którego nigdy nie kupię...

Spis treści

Rozwój nowoczesnych urządzeń na rynku

Nie sposób zaprzeczyć, że obecnie dostępne sprzęty na rynku pozwalają na rozkwit wielu talentów, a jednocześnie znacznie większą wygodę. Dotyczy to również sprzętów AGD, które umożliwiają przygotowywanie dań rodem z ulubionych restauracji i barów, jednak w domowym zaciszu. Bez obaw o budżet, a także czas, którego wielu z nas brakuje. Zwłaszcza gdy mowa o zdrowych posiłkach... Niemniej, nawet bez nowoczesnych sprzętów żylibyśmy w dość komfortowych czasach, ponieważ przygotowanie pasty mogłoby zakończyć się na kupnie paczki smacznego makaronu i włoskiego pesto. Kiedyś było to wręcz niemożliwe, a dobry i wartościowy obiad lub gościna kojarzyła się z długimi godzinami spędzonymi w kuchni, o czym dowiedzieć możemy się od naszych dziadków lub rodziców. Wraz z rozwojem rozmaitych technologii, nic dziwnego, że innowacja przenikła również do sektora domowych urządzeń. Czy aby jednak na pewno tego potrzebujemy, a ich wynalezienie jest tożsame z przysłowiem:

Potrzeba matką wynalazków

Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy sam, albowiem nasze potrzeby mogą być zgoła różne. Niemniej, popularność wielu sprzętów udowadnia, że nawet jeśli byśmy ich nie potrzebowali, chętnie wcielamy je do swoich domów i kuchni. Pytanie tylko, które naprawdę są godnymi zainteresowania i nie staną się wyłącznie dekoracją kuchennego blatu?

Pomówmy więc o...multicookerach.

Istota działania multicookera

Sprzęty ułatwiające przygotowanie konkretnych potraw są z nami od dekad. Ich popularność jest zależna od regionu, albowiem w Japonii na myśl przyjdzie ryżowar, podczas gdy w polskich domach jest to raczej dość nietypowe. Pierwsze wersje multicookera pojawiły się na rynku stosunkowo wcześnie, jednak nowoczesne modele oferować mają znacznie więcej niż kiedykolwiek. W zależności od urządzenia jest to m.in. gotowanie, gotowanie na parze, podtrzymywanie temperatury, a czasem również pieczenie, smażenie i duszenie. Wszystko jest zależne od modelu, a także budżetu, jakim dysponujemy. Zakres cen waha się od kilkuset do ponad 2 tysięcy złotych. Zakres funkcji to nie jedyna różnica, ponieważ zmienne pozostają również kluczowe parametry, pojemność, a nawet możliwość łączności z Wi-Fi. Wielofunkcyjność, łatwość przygotowania i znacznie mniejsze zaangażowanie - brzmi jak marzenie. Niestety w moim przekonaniu, jest to coś, w imię czego nie zamierzam poświęcić dużej części przestrzeni blatowej.

W celu zestawienia, przyjrzałam się temu na Ceneo, oto kilka najpopularniejszych modeli:

Czy kwestionuje sens multicookera? Dlaczego nigdy go nie kupię?

Multicooker - gdzie to schować?

Choć część sprzętów w kuchni wydaje się być niezbędna każdemu z nas, w przypadku niektórych z nich - jest to raczej wybór podejmowany na podstawie własnych potrzeb i oczekiwań. Wielu z nas zdarza się niepozornie gonić za nowinkami i trendami, w efekcie czego nasze pomieszczenia gospodarcze i czeluści szafek kuchennych są wypełnione urządzeniami, które użytkujemy sporadycznie. Nikt nam tego nie zabroni, o ile my sami nie staniemy się sfrustrowani nadmiarem czegoś, co okazuje się być dla nas niesatysfakcjonujące. Warto wówczas zadać sobie pytanie, czy tracimy głowę na rzecz aktualnego marketingu, czy przed zakupem dokonujemy wystarczającego reserachu. Wiele nowych sprzętów wydaje się być zachwalanych, a nowe funkcje brzmią czasem jak hit Krystyny Pronko - ''Jesteś lekiem na całe zło.''

Pierwszym mankamentem, który w moich oczach jest dyskwalifikujący dla multicookera, jest jego wielkość. Producenci reklamują sprzęt, który może zastąpić kuchenkę, mikrofalę, a nawet piekarnik. Ilu z nas zrezygnuje jednak z tak tradycyjnych sprzętów AGD w swoim domu? Ilu z nas nie ma palników lub indukcji w kuchni? Finalnie jesteśmy w posiadaniu każdej tej rzeczy. Sytuacja tyczy się również wkładu, mogącego teoretycznie z powodzeniem zastąpić garnki, które także posiadamy. Co więcej, w przypadku codziennego gotowania lub pieczenia, nie zawsze możliwe jest korzystanie wyłącznie z jednego z nich. Ponadto, sam multicooker jest dość duży, tak więc z pewnością nie jest to nie jest to najlepsze rozwiązanie do małych kuchni. Zagospodarowanie dodatkowego miejsca (a w dodatku tak, aby podłączyć kabel zasilający, którego długość nierzadko nie przekracza 100 cm) brzmi jak wyzwanie.

Multicooker - czy to się opłaca?

Gdy mowa o wadach, pora omówić koszta. Już wspomniałam kilka słów o różnorodnych funkcjach multicookera w odniesieniu co do modelu, a także budżetu. Jeśli planujesz zakup wyłącznie z zamiarem gotowania, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać jedną z tańszych opcji (niemniej, może to jednak odbić się np. na gorszych parametrach, słabszej jakości i mało atrakcyjnym designie). Jeśli celujesz w kompleksowe przygotowywanie potraw, lepiej zainteresować się zaawansowanymi modelami. Ich koszt jest dość spory, ponieważ może przekraczać nawet 2000 zł. Moim zdaniem jest to dość spora kwota jak na urządzenie, które posiada dość dużo ograniczeń. Pod uwagę należy wziąć również fakt, że jest to sprzęt zasilany prądem, tak więc wraz ze wzrostem czasu użytkowania, rosną również opłaty za prąd. Pytanie, czy bardziej opłaca się więc korzystać z multicookera czy kuchenek (o tym przekonamy się dopiero wówczas, gdy porównamy wykorzystywaną energię oraz stawkę za prąd/gaz).

Multicooker - nie dla kreatywnych i miłośników gotowania...

Przy wyborze sprzętu warto brać pod uwagę, że do naszej dyspozycji są oddane w dużej mierze gotowe przepisy, a forma modyfikacji jest dość ograniczona. Gdy zamienimy pewne składniki, może okazać się, że forma przygotowania nie będzie efektywna lub niedopasowana do rodzaju potrawy. Co do samego zasobu kulinarnych pomysłów, baza ta różni się w zależności od modelu i marki. Ja podczas testowania jednego z urządzeń napotkałam problem w znalezieniu przepisów, które byłyby zgodne z moją dietą. Wówczas najlepiej skorzystać z własnych trybów przyrządzania. Powracając jednak do eksperymentowania, które kochają wszystkie miłośniczki i miłośnicy gotowania lub pieczenia. Jak wspomniałam, tu nasze możliwości są nieco ograniczone. Oczywiście niekiedy miło przyjść na gotowe, wrzucić do przysłowiowego garnka to, co trzeba i z głowy. Jeśli jednak tak jak ja, lubisz zmieniać pewne składniki, formę przyrządzenia lub rodzaj przypraw - zakup multicookera to nie najlepsze rozwiązanie. Chyba, że masz nieograniczony budżet i dużą kuchnię, co pozwoli na sporadyczne korzystanie ze sprzętu na wypadek okazjonalnych zachcianek.

Źródło: Adobe Stock/dechevm

Multicooker = zdrowe posiłki - prawda czy mit?

Jeszcze kilka lat temu było dość głośno o możliwych zagrożeniach, które płyną z wykonania tego typu sprzętu. Chodziło tu m.in. o powłokę teflonową, która po osiągnięciu wysokiej temperatury wydzielała szkodliwe związki (PFOA), które trafiały wprost do jedzenia. Nie był to mit, albowiem producenci starali się załagodzić sytuację - zmniejszając wspomnianą temperaturę, udoskonalając elementy wsadu i eliminować szkodliwe związki. Nie bez powodu jednak, wielu konsumentów wybiera bezpieczniejszą formę z powłoką antyadhezyjno-ceramiczną.

Wielu przekonujących do użytkowania sprzętu powołuje się na zdrowotność, bardziej lekkostrawny charakter dań i fit przepisy. Cóż, to już zależy od tego, jaką dietę praktykujemy na co dzień (bez korzystania z multicookera). Jeśli codziennie będziemy serwować sobie dania smażone, nasza dieta nie będzie wysoce zdrowa, nawet z użyciem nowoczesnego urządzenia zamiast patelni. Reasumując, pamiętajmy, że każda forma przetworzenia jedzenia wiąże się z pewnymi zmianami. Choć wiele składników może okazać się bardziej lekkostrawna lub wysoka temperatura może pozbyć ich pewnych nietrawionych związków (tak jak m.in. chityny w pieczarkach). Nierzadko są to straty minerałów i witamin, co łatwo obrazuje przykład dodawania cytryny do gorącej herbaty. Nie oznacza to, że mamy zrezygnować z każdej formy obróbki i przejść na frutarianizm, jednak miejmy to na uwadze, aby nie postrzegać multicookera jako iście zdrowego sprzętu w odniesieniu do tradycyjnych metod przyrządzania posiłków.

Źródło: Adobe Stock/Rawpixel.com

Sprzęty, bez których nie wyobrażam sobie własnej kuchni

Multicooker to zdecydowanie nie jest urządzenie dla mnie, jednak zdaje sobie sprawę, że wiele osób może takie rozwiązanie radować. Zwłaszcza, że sama istota działania jest ciekawa. Wracając jednak do mojej kuchni, postanowiłam zestawić kilka urządzeń, które kosztują znacznie mniej, a ułatwiają wiele kulinarnych rewolucji...

Kuchenka mikrofalowa AMICA AMGF23E1GFB

Pojemność [l]: 23

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofal: 900

Wymiary (GxSxW) [cm]: 39 x 48.3 x 28.1

Grill: Tak

Funkcje podstawowe: Grill, Podgrzewanie, Rozmrażanie

Funkcje: Grill, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz

Zastosowane technologie: FullFlat

Blender kielichowy PHILIPS HR3655/00 (Wysokoobrotowy)

Moc [W]: 1400

Pojemność całkowita kielicha [l]: 2

Wykonanie kielicha: Szkło

Liczba prędkości: 4

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu

Funkcje: Tryb pulsacyjny, Kielich z miarką, Możliwość mycia w zmywarce, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, Butelka sportowa, Blender do smoothie, Blender wysokoobrotowy

Parowar AMICA PT3012

Liczba pojemników: 3

Moc [W]: 900

Pojemność [l]: 9

Sterowanie: Elektroniczne

Funkcje: Automatyczne wyłączanie, Pojemnik do gotowania sypkich produktów, Regulacja temperatury, Możliwość włożenia pojemnika w pojemnik, Wskaźnik poziomu wody

Robot kuchenny planetarny KENWOOD KHC29.H0WH Prospero+ 1000W z blenderem kielichowym, rozdrabniaczem

Moc silnika [W]: 1000

Pojemność misy roboczej [l]: 4.3

Funkcje: Krojenie na plastry, Mieszanie, Miksowanie, Rozdrabnianie, Siekanie, Tarcie na wiórki, Tarcie ziemniaków, Ubijanie piany, Wyciskanie soku, Zagniatanie ciasta Mniej

Funkcje dodatkowe: Ruch planetarny

Bogate wyposażenie