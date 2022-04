Dlaczego świat zwariował na punkcie odkurzaczy bezprzewodowych? Rozmawiamy na ten temat z Product Managerem Marcinem Rokitą

Odkurzacze bezprzewodowe z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie stale rosnąć - postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z ekspertem Marcinem Rokitą, Product Managerem SDA w Beko S.A.

Spis treści

Marcin Rokita, Product Manager SDA

Dlaczego odkurzacze bezprzewodowe zyskują tak dużą popularność? Z czego wynika coraz większe zainteresowanie tego typu sprzętem?

MR: Tak jak większość nowych technologii odkurzacze bezprzewodowe są odpowiedzią na aktualne trendy konsumenckie. Dołączyły do grupy produktów, po użyciu których klienci zadają sobie samym pytanie „jak do tej pory można było żyć bez tego ?”. W niemal każdym gospodarstwie znajduje się tradycyjny odkurzacz „na kablu”, który ma niestety swoje ograniczenia, sprawiające że odkurzanie jest nielubianym i czasochłonnym obowiązkiem.

Pierwszą przyczyną tego jest przygotowanie do pracy – urządzenie trzeba wyjąć ze schowka, poskładać jego elementy, wyciągnąć kabel, a po zakończeniu powtórzyć te wszystkie czynności. O ile jest to akceptowalne przy sprzątaniu całego mieszkania, o tyle w sytuacjach „awaryjnych” gdy trzeba odkurzyć tylko wybrany fragment, jest to dość irytujące. Ponadto kabel plącze się, zaczepia o meble i trzeba przełączać wtyczkę między gniazdkami. Bezprzewodowe odkurzanie nie ma tych ograniczeń – takie urządzenia są od ręki „gotowe do akcji” z pełną swobodą operowania w różnych miejscach.

Zobacz również:

Druga kwestia to, że odkurzacze tradycyjne są dedykowane głównie do sprzątania podłogi, zaś większość aktualnie dostępnych „pionówek” jest dużo bardziej wszechstronna dzięki bogatszemu wyposażeniu np. miękka szczotka usuwa kurz z wysokich mebli, mini turbo-szczotka pozwala posprzątać samochód, a przystawka mopująca odświeża podłogi na mokro.

To właśnie takie argumenty sprawiają, że odkurzacze bezprzewodowe są najszybciej rozwijającą się kategorią na rynku małego AGD i nie jest to tylko modny gadżet, ale urządzenie które zagości w większości domów na stałe.

Jakie zmiany technologiczne zachodziły na przełomie lat, jeśli chodzi o konstrukcję odkurzaczy pionowych? Co nowego możemy znaleźć w aktualnych modelach, czego nie było jeszcze kilka lat temu?

MR:Kilka lat temu dominowały na rynku konstrukcje samo-stojące 2w1 z dość krótkim czasem pracy, dedykowane głównie do podłogi, opcjonalnie z funkcją odkurzacza ręcznego o dość niskiej mocy ssącej. Ponadto w tego typu odkurzaczach należało pamiętać o podłączeniu do ładowania, gdyż niewiele z nich wyposażonych było w stacje dokujące.

Producenci tacy jak Beko oczywiście zauważyli te ograniczenia, dlatego zaczęli przechodzić na konstrukcje z „silnikiem przy rączce”, które aktualnie dominują na rynku. Dzięki swojej konstrukcji i większej ilości dostępnych akcesoriów mają szerszy zakres zastosowań np. można nimi łatwiej odkurzać pod niskimi meblami czy też usuwać pajęczyny pod sufitem. Coraz więcej urządzeń posiada nowoczesny silnik bezszczotkowy BLDC, którego trwałość i wydajność jest zdecydowanie wyższa niż starszych rozwiązań.

Ponadto wyposażone są w dedykowaną stację ładującą na stałe podłączoną do gniazdka, więc po odstawieniu odkurzacza na swoje miejsce nie trzeba pamiętać o każdorazowym podłączeniu zasilacza, a ponadto w tej samej bazie można przechowywać dodatkowe akcesoria.

Coraz częściej pojawiają się innowacyjne rozwiązania takie jak wyświetlacze pokazujące czas pracy, wybrany tryb mocy oraz ewentualne awarie, jak również wygodne czyszczenie wałka elektro-szczotki, które jest dość istotną czynnością w tej kategorii.

Czy odkurzacze pionowe mają szanse całkowicie wyprzeć klasyczne, tradycyjne odkurzacze "z kablem"? Czy są od nich lepsze?

MR:Odkurzacze pionowe nie sprawią, że odkurzacze klasyczne całkowicie znikną z rynku, ale ich udział w sprzedaży będzie zdecydowanie spadać, co już teraz widać po ograniczanej powierzchni półek sklepowych dedykowanych odkurzaczom sieciowym oraz mniejszej liczbie nowości oferowanych przez liderów rynku.

Zdecydowanie odkurzacze pionowe mają więcej zalet niż wad w porównaniu to sprzętu starszej generacji, o czym wspominałem powyżej, ale mają również pewne ograniczenia, których każdy konsument powinien być świadomy. Większość modeli na rynku ma nadal słabszą moc ssącą niż odkurzacze tradycyjne, którym dorównują tylko wersje z silnikiem bezszczotkowym BLDC, a te z kolei są większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Ponadto dla osób starszych, jak również kobiet, odkurzanie dużych powierzchni odkurzaczem z „silnikiem przy rączce” może być męczące, dlatego w przypadku większych mieszkań i przestrzeni biurowych będzie to drugie urządzenie „do zadań specjalnych”. Warto również wspomnieć, że odkurzacze pionowe są głośniejsze w porównaniu do tradycyjnych, więc jak komuś zależy na niższym poziomie hałasu, żeby np. nie budzić dzieci albo nie drażnić zwierząt domowych, również powinien korzystać z obu rozwiązań. Z tych właśnie powodów Beko nadal z sukcesem oferuje klasyczne odkurzacze workowe i bezworkowe.

Czym powinien charakteryzować się dobry odkurzacz bezprzewodowy? Jakie rozwiązania i funkcje musi posiadać?

MR:Użytkownik powinien odpowiedzieć sobie na pytanie czy odkurzacz pionowy ma być używany tylko doraźnie, czy też ma w pełni zastąpić odkurzacz tradycyjny, dlatego najważniejszą kwestią jest wydajność sprzątania. Niestety nie jest to łatwe do określenia, gdyż większość producentów nie podaje mocy ssącej, więc jedyną przesłanką, żeby to ocenić jest napięcie akumulatora. Jeżeli oczekujemy skuteczności zbliżonej do odkurzacza tradycyjnego to musimy wybierać tylko spośród modeli wyposażonych w silnik BLDC, przy których producenci powinni podawać konkretne wartości np. przy najmocniejszym modelu Beko ProSmart PowerClean jest to aż 210 AW.

Równie istotny dla każdego użytkownika jest możliwie najdłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, który w większości modeli dostępnych na rynku, w tym Beko, wynosi aktualnie co najmniej 45 minut. Warto upewnić się, że czas deklarowany przez producenta dotyczy podstawowego zastosowania na podłodze, a nie został zmierzony w słabszym trybie odkurzacza ręcznego albo jako łączny czas pracy na dwóch bateriach.

Warto również zwrócić uwagę na wyposażenie dostarczane wraz z odkurzaczem, które powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumenta, np. jeśli ktoś posiada pieska lub kota powinien pomyśleć o mini-turbo szczotce, zaś osoby dbające o połysk i świeżość podłogi chętniej wyposażą się w odpowiednią przystawkę mopującą.

Czym charakteryzują się odkurzacze Beko i dlaczego warto je kupować?

MR:Najlepszym dowodem uznania klientów dla odkurzaczy Beko jest rosnąca odsprzedaż u partnerów handlowych i pozytywne recenzje użytkowników. Beko oferuje szeroką gamę odkurzaczy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Są to zarówno modele tradycyjne workowe i bezworkowe, jak też nowoczesne bezprzewodowe, zaczynając od podstawowego segmentu cenowego, a kończąc na modelach, które śmiało mogą konkurować z markami premium.

Kategorią strategiczną, na której skupiamy największą uwagę, są oczywiście odkurzacze pionowe. Trzymamy bardzo wysokie standardy jakości, więc klienci po zakupie nie będą zaskoczeni, że zabraknie jakiejś z niezbędnych funkcji. Na przykład wszystkie elektro-szczotki Beko wyposażone są w podświetlenie diodami LED, co bardzo zwiększa skuteczność sprzątania. Inną normą w odkurzaczach Beko z „silnikiem przy rączce” jest system łatwego opróżniania zbiornika TrayClean, dzięki czemu nie trzeba demontować całego pojemnika.

Dla najbardziej wymagających użytkowników idealnym wyborem jest flagowy Beko ProSmart PowerClean, wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań np. łamaną nogę ActiFlex do łatwego odkurzania pod meblami i szczotkę SmartBrush, która automatycznie wykrywa rodzaj powierzchni i dopasowuje siłę ssącą, co wraz z innymi funkcjami jest sygnalizowane na kolorowym wyświetlaczu.

Odkurzacze pionowe są z reguły „parkowane” w widocznym miejscu, zatem nietypowe kształty i jaskrawe kolory nie zawsze pasują do wystroju mieszkania. We wzornictwie odkurzaczy Beko stawiamy na połączenie nowoczesności i elegancji. Właśnie dzięki takiemu podejściu model Beko PowerClean został wyróżniony prestiżowymi nagrodami Red Dot i IF Design.

Jakie są plany firmy Beko na przyszłość? Czy w ofercie pojawi się więcej odkurzaczy? Czy przewidziane są nowe rozwiązania technologiczne?

MR:W tym roku koncentrujemy się na wprowadzaniu na rynek nowej linii odkurzaczy pionowych Beko ErgoClean, która obejmuje konkurencyjne modele z funkcją mopowania parkietów, w tym mocniejsze wersje z silnikiem BLDC wyposażone w mini-turbo szczotki.

Oprócz tego zwiększamy swoją obecność w robotach sprzątających, których ekspansja na polskim rynku jest coraz bardziej widoczna. Jak powszechnie wiadomo produkty SMART sprawiają, że branże AGD i IT są blisko siebie jak nigdy wcześniej, a robotyzacja i domowe ekosystemy to obecnie jeden z najważniejszych trendów rynkowych.

Kategorię robotów otworzyliśmy wprowadzając podstawowy model żyroskopowy, a w tym roku na rynku pojawi się nowa linia Beko Robostark, charakteryzująca się zaawansowaną nawigacją laserową (LDS), która umożliwia m.in. zapamiętywanie kilku map, ustawianie wirtualnych ścian, komunikację głosową w języku polskim, funkcje mopowania ze zdalnym ustawianiem ilości dozowanej wody oraz automatyczne opróżnianie zbiornika.