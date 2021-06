Dlaczego system Windows 11, skoro Windows 10 miał być ostatni?

Jeżeli Windows 10 miał być finalną wersją systemu operacyjnego firmy Microsoft, to dlaczego istnieje Windows 11? Analizujemy.

Odkąd wiadomo, że Windows 11 z całą pewnością powstał, wielu głowi się dlaczego, skoro Windows 10 miał być ostatnim systemem. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wymaga dogłębnej konkluzji, by zrozumieć, że właściwie było to nieuniknione. Przeanalizujmy więc jak to wszystko było.

W 2015 roku, kiedy to na rynku pojawił się system Windows 10, przedstawiciele firmy Microsoft podali, że jest on ostateczny. Plan mieli dobry: stworzyć oprogramowanie idealne dla każdego, które ulepszane będzie tylko i wyłącznie za pomocą regularnych aktualizacji. W kalendarzu poprawek co roku widniały zawsze dwie większe kompilacje wypuszczane w pierwszej i drugiej połowie roku oraz kilkanaście comiesięcznych z serii Patch Tuesday, których zadaniem było usuwanie błędów i aktualizowanie zabezpieczeń. Problem polega jednak na tym, że... nikt nigdy nie powiedział, że Windows 10 będzie ostatnią wersją Windowsa#. Słowa, które utarły się dosyć mocno w naszej świadomości zostały wypowiedziane przez Jerry'ego Nixona, dotyczyły nie systemów Microsoftu jako ogółu, a tylko i wyłącznie systemu Windows 10, który w momencie wypowiadanych słów był ostateczną wersją oprogramowania.

"W tej chwili wypuszczamy Windows 10, a ponieważ Windows 10 jest ostatnią wersją systemu Windows, wszyscy nadal pracujemy nad Windows 10. I to jest naprawdę genialne. Więc mogę powiedzieć takie rzeczy jak: tak, pracujemy nad interaktywnymi kafelkami i pojawi się na Windows 10 w jednej z jego przyszłych aktualizacji, to prawda." - powiedział Nixon

Co ważne, firma Microsoft nie skomentowała tych słów i nie wyprowadziła nikogo z błędnego poczucia, że Windows 10 będzie tym ostatnim systemem. Oliwy do ognia dodała za to kolejna wypowiedź rzecznika prasowego firmy, który w wywiadzie mówił:

"Ostatnie komentarze na temat systemu Windows 10 odzwierciedlają sposób, w jaki system Windows będzie dostarczany. Pojawi się on jako usługa przynosząca nowe innowacje i aktualizacje w sposób ciągły, z ciągłą wartością dla naszych klientów konsumenckich i biznesowych. W tej chwili nie rozmawiamy o przyszłych wersjach, ale klienci mogą mieć pewność, że system Windows 10 pozostanie aktualny i zasili różne urządzenia, od komputerów, przez telefony, urządzenia Surface Hub, HoloLens i Xbox. - Poinformował rzecznik prasowy w oświadczeniu dla The Verge.

Innymi słowy, wszystkie wypowiedzi potwierdzały, że Windows 10 pojawi się jako usługa, która będzie stale aktualizowana i poprawiana. Niestety, jednocześnie opinia, że będzie to system ostateczny i nie pojawi się kolejna wersja to tylko przerysowana nadinterpretacja, która chyba była zresztą firmie Microsoft na rękę.

Źródło: Windows Latest

Co to jest Windows 11?

Analizując wszystkie przecieki, które pojawiły się w sprawie wersji zapoznawczej systemu Windows 11 możemy stwierdzić, że oświadczenia firmy Microsoft nadal są aktualne. Nowa wersja systemu wygląda bardziej jak Windows 10+ niż jak coś nowego i przełomowego. Oczywiście, na dzień dzisiejszy wygląda on zupełnie inaczej niż Windows 10, jednak widać, że bardzo się na nim oraz na Windows 10X opiera. Wszystkie informacje na temat nowego systemu możecie przeczytać tutaj.

Warto tu podkreślić, że nadal czekamy na oficjalne potwierdzenie Windows 11. Póki co firma nie dostarczyła żadnej informacji poza zdawkowymi słowami dyrektora generalnego Satya Nadelli, który ogłosił zapowiedź "następnej generacji systemy Windows". Tak naprawdę nie wiadomo co miał na myśli przez te słowa.

Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows ostatniej dekady, aby odblokować większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Hostowałem go samodzielnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows. Nasza obietnica jest taka: stworzymy dziś więcej możliwości dla każdego programisty Windows i powitamy każdego twórcę, który szuka najbardziej innowacyjnej, nowej i otwartej platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji oraz zarabiania na nich. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej. - powiedział w czasie konferencji dyrektor generalny Satya Nadella

Spodziewamy się, że Windows 11 to po prostu rozwinięcie systemu Windows 10, podobnie, jak ten był rozwinięciem Windows 8. Mało tego "Windows jako usługa" prawdopodobnie dalej ostanie się jako polityka firmy, o czym pisaliśmy tutaj. Jaka jest prawda dowiemy się dziś wieczorem na konferencji Microsoftu. Więcej o niej i jak ją obejrzeć online, tutaj.

