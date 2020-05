Dlaczego tworzenie szczepionki na COVID-19 trwa tak długo? Wyjaśniamy

Szczepionka ma być jedyną skuteczną metodą walki z COVID-19. Jak wygląda proces jej powstawania i kiedy możemy na nią liczyć? Wyjaśniamy.

Od kilku miesięcy, cały świat zmaga się z pierwszą od lat pandemią. Wirus SARS-CoV-2, odpowiedzialny za chorobę COVID-19, cały czas paraliżuje życie milionów ludzi i zbiera śmiertelne żniwo. W momencie pisania tego artykułu, na całym świecie zarażeniu koronawirusem uległo już ponad 5 milionów ludzi, z czego około 328 tysięcy poniosło śmierć. Pomimo licznych obostrzeń, izolacji, a także wzmożonej pracy medyków, walka z COVID-19 wydaje się nierówna. Jedyną skuteczną metodą na pokonanie pandemii wydaje się być przygotowanie szczepionki, jednak jej stworzenie nie należy do rzeczy łatwych. Kiedy możemy spodziewać się skutecznej i bezpiecznej szczepionki?

Koronawirus - kiedy szczepionka?

Najbardziej optymistyczny wariant zakłada, że szczepionkę otrzymamy już pod koniec tego roku. Jak jednak podkreśla specjalistka w tym temacie - doktor Seema Yasmin z Uniwersytetu Stanforda, mówimy w tym wypadku jedynie o szczepionce zatwierdzonej do stosowania w sytuacjach awaryjnych, a nie w pełni zatwierdzonej. Choć naukowcy i badacze z całego świata łączą siły, aby jak najszybciej przygotować szczepionkę na COVID-19, to po prostu nie możliwe jest przyśpieszenie pewnych zasad i norm, które muszą być przestrzegane, aby szczepionka była nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna.

Jak powstaje szczepionka?

W procesie powstawania szczepionki, każdej, bez wyjątku, możemy wyróżnić kilka faz. Pierwsza z nich to tzw. faza eksploracyjna, w której naukowcy badają różne sposoby przygotowania szczepionki, zazwyczaj zajmuje ona od dwóch do czterech lat, chociaż wraz z postępem technologicznym, etap ten ulega skróceniu.

Następnie mamy etap przedkliniczny, w którym "kandydat" na szczepionkę jest testowany na żywych komórkowych i zwierzętach, aby sprawdzić czy wyzwala odpowiedź immunologiczną. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to badacze mogą przejść do dalszych działań, jeśli jednak nie pojawia się odpowiedź odpornościowa, to cały proces tworzenia szczepionki należy zaczynać od początku (faza eksploracyjna). Z reguły etap przedkliniczny trwa około roku.

Co dalej? Pora na odrobinę biurokracji, w tym wypadku jednak całkowicie uzasadnionionej. Producent gotowej szczepionki musi bowiem uzyskać licencję na jej produkcję. W Stanach Zjednoczonych trwa to zwykle 10 miesięcy, jednak możemy być pewni, że w przypadku szczepionki na COVID-19 proces ten ulegnie znacznemu skróceniu, ze względu na wyjątkowość sytuacji.

Dr Yasmin podkreśla, że, standardowo, stworzenie odpowiedniej szczepionki zajmuje od 10 do 15 lat. Dotychczasowym rekordem może pochwalić się szczepionka na nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, czyli potoczną świnkę, która powstała w cztery lata. Zatem stworzenie odpowiedniego leku na COVID-19 w przeciągu, dajmy na to 12-18 miesięcy, byłoby absolutnym światowym rekordem.

Na szczepionkę COVID-19, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać

Jak widać, proces przygotowywania szczepionek jest niezwykle żmudny i skomplikowany. Nawet gdy wszystko idzie zgodnie z planem naukowców, to proces ten zajmuje kilka lat. W przypadku COVID-19 możemy oczywiście liczyć na nieco inne podejście (choćby w procesie zatwierdzania licencji), nie zmienia to jednak faktu, że póki co, musimy wykazać się cierpliwością i zdrowym rozsądkiem. Przestrzeganie zasad higieny i ograniczony kontakt z innymi, to jedna skuteczna metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W najlepszym wypadku, szczepionkę na COVID-19 otrzymamy dopiero w przyszłym roku.

