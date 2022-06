Dlaczego warto przejść na WiFi 6?

Technologia WiFi jest niezwykle ważnym ogniwem łączącym nas z internetem. Teraz nadszedł czas, aby stała się jeszcze lepsza. W jaki sposób?

Spis treści

W ciągu ostatnich kilku lat operatorzy komórkowi wydali miliony reklamując zalety sieci 5G. Ta kampania sprawiła, że zapomnieliśmy o WiFi, za pośrednictwem którego łączy się z internetem większość urządzeń. Dotyczy to nawet smartfonów i oczywiście Twojego komputera.

Jednak ludzie zwracają stosunkowo mało uwagi na swoją sieć WiFi. Większość z nich chowa router dostarczony przez dostawcę usług internetowych w kącie i zapomina o nim. To błąd. Modernizacja domowej sieci WiFi może sprawić, że korzystanie z każdego urządzenia podłączonego do internetu w domu będzie przyjemniejsze.

Zobacz również:

WiFi 6 to duże ulepszenie domowej sieci bezprzewodowej

WiFi 6, rzadziej określany jako 802.11ax, to najnowszy standard WiFi. Routery WiFi 6 są technicznie dostępne od 2019 roku, ale jak zwykle technologia nie pojawiła się od razu w routerach budżetowych. Najprawdopodobniej nie masz routera WiFi 6, chyba że kupiłeś go w 2021 r. To samo dotyczy routera dostarczonego przez dostawcę usług internetowych.

WiFi 6 to ważny krok naprzód. WiFi 5 jest bardzo wydajne, ale WiFi 6 jest jeszcze lepsze, oferując nowe kanały radiowe, które zapewniają większą przepustowość. WiFi 6 wykorzystuje również kilka nowych technologii, takich jak MU-MIMO i OFDMA, aby poprawić zdolność routera do zarządzania ruchem między urządzeniami.

Różnica prędkości transmisji między WiFi 5 a 6 może być bardzo duża. W naszych testach TP-Link Archer A7 może zapewnić prędkość do 450 Mb/s. TP-Link Archer AX50, podstawowy router WiFi 6, może w tej samej sytuacji zwiększyć prędkość do 680 Mb/s — co oznacza 50-procentową poprawę.

Te liczby nie są nawet zbliżone do maksymalnej potencjalnej wydajności WiFi 6, ale jest to znacznie bardziej przydatne porównanie niż cytowanie teoretycznej przepustowości. Większość ludzi kupuje routery budżetowe. Na szczęście wybór niedrogiego modelu WiFi 6 w porównaniu z modelem WiFi 5 nadal zapewnia duży wzrost wydajności WiFi.

Jeśli masz jeszcze starszy router WiFi 4 czyli 802.11n, będziesz bardzo zaskoczony poprawą. Maksymalna teoretyczna przepustowość WiFi 4 do pojedynczego urządzenia wynosi 300 Mb/s, ale w praktyce dobrze będzie, jak transmisja do komputera połączonego przez WiFi 4 przekroczy 100 Mb/s. Bezpośredni przejście z WiFi 4 do WiFi 6 jest jak przejście z zintegrowanej grafiki Intela na Nvidia RTX 3060.

Zasięg WiFi 6 jeszcze lepszy

Nawet tu WiFi 6 ma przewagę nad poprzednimi wersjami, ponieważ „szóstka” oferuje lepszy zasięg oraz dostępność sygnału w miejscach „trudnych radiowo”. Routery WiFi 5 nie zapewniały akceptowalnego poziomu sygnału w odległych zakątkach domów i nie dostarczały dobrego zasięgu do miejsc w najbliższej okolicy budynków. Urządzenia WiFi 6 nie stwarzają takich problemów.

Niezawodność to mocna strona standardu WiFi 6. W testach routery WiFi 6 osiągają wyjątkowo spójne działanie i nie mają problemów z osiąganiem prędkości 300 Mb/s między urządzeniami. Żaden z popularnych routerów WiFi 6 nie powinien mieć problemów z dostarczeniem silnego sygnału do urządzeń rozmieszczonych w sporym domu lub nawet w jego najbliższej okolicy.

Czy WiFi 6E to koniec sieci ethernetowych w domach?

WiFi 6 to najnowszy standard WiFi, który niedawno otrzymał uaktualnienie. Jest to WiFi 6E, które może zapewnić jeszcze lepszą wydajność.

WiFi 6E jest w większości taki sam jak WiFi 6, ale dodaje nowe, bezprzewodowe pasmo 6 GHz. Jeśli kupisz router z WiFi 6E i używasz urządzenia zgodnego z WiFi 6E, pojawi się on na liście dostępnych sieci obok pasm 5 GHz i 2,4 GHz. To nowe pasmo ma bardzo wysoką częstotliwość, która zapewnia bardzo dużą szybkość transmisji, ale może mieć problemy z zasięgiem, co zdają się potwierdzać testy. Urządzenia standardu WiFi 6E osiągają prędkości rzędu 820 Mb/s, jednak w pewnym oddaleniu i z przeszkodami w postaci ścian, prędkość ta może spaść o kilkaset Mb/s.

Tak wysokie prędkości mogą zastąpić Ethernet w większości domów. Na przykład gigabitowe połączenie ethernetowe między komputerami może osiągnąć prędkość około 900 Mb/s. Połączenie WiFi o przepustowości 820 Mb/s to już niewiele mniej.

Wiemy już, że szybsze WiFi jest możliwe. Jaki więc router wybrać?

Rok 2022 to doskonały czas na zakup nowego routera WiFi. Tanie i dobre routery WiFi 6 mają w swojej ofercie wszyscy popularni producenci urządzeń sieciowych. Są to firmy TP-Link, Netgear, D-Link czy Huawei. Można być pewnym, że w najbliższym czasie urządzenia WiFi 6E też staną się powszechne, a znane firmy dołączą je do swoich ofert.

Jak uzyskać szybkie WiFi w swoim komputerze?

WiFi 6 i WiFi 6E są kompatybilne wstecznie. Oznacza to, że router WiFi 6E może łączyć się z urządzeniami obsługującymi tylko starsze standardy i na odwrót. Jednak w tym przypadku wydajność będzie ograniczona do najwolniejszego obsługiwanego standardu. Po podłączeniu laptopa WiFi 5 do routera WiFi 6E osiągana prędkość będzie właściwa WiFi 5.

Obsługa WiFi 6 jest powszechna wśród nowoczesnych komputerów, ale nie jest gwarantowana w budżetowych systemach. Jeśli na przykład kupisz nowy laptop Dell Inspiron 3000, możesz otrzymać starszą kartę sieci bezprzewodowej WiFi 5. To samo dotyczy większości laptopów i komputerów stacjonarnych powszechnie dostępnych w sprzedaży.

Komputery dostarczane z obsługą WiFi 6 używają obecnie adapterów Intel AX200/201 lub Intel Killer WiFi AX1650 (w tym laptopy z procesorami AMD Ryzen). Obie karty są bardzo dobre. Adapter Intel Killer WiFi AX1650 jest trochę szybszy, szczególnie przy dobrym zasięgu, więc warto poszukać laptopa z tą właśnie kartą.

Rozbudowa komputera do WiFi 6

Rozszerzenie możliwości sieciowych komputera z WiFi 5 do WiFi 6 jest trudniejsze, niż można by się spodziewać. Istnieją adaptery USB WiFi 6, ale są one dość drogie i trudno je znaleźć w sklepach. Adapter WiFi 6 USB firmy D-Link kosztuje 300 zł na Amazonie, czyli trzy razy więcej niż typowy adapter USB WiFi 5. Można również przeczytać, że ten model D-Link korzysta z adaptera WiFi Realtek, który nie obsługuje najszybszych kanałów bezprzewodowych dostępnych dla WiFi 6, więc może nie działać tak dobrze, jak można by się spodziewać.

W przypadku komputerów stacjonarnych istnieje większy wybór w zakresie wymiany kart sieciowych, które są też zazwyczaj tańsze niż urządzenia USB. Karta PCI WiFi 6 firmy MSI kosztuje około 200 zł. Większość kart do komputerów stacjonarnych korzysta z tych samych komponentów bezprzewodowych firmy Intel stosowanych w laptopach i bardzo dobrze działających. Mają one zewnętrzną antenę, którą można przenieść w lepsze miejsce. Zainstalowanie wewnętrznego adaptera oznacza jednak, że trzeba otworzyć obudowę komputera i - być może - unieważnić gwarancję.

W wielu laptopach również możliwa jest wymiana wewnętrznego adaptera WiFi. Karty bezprzewodowe często nie są zintegrowane z płytą główną i można je wymienić. Jest to jednak trudna czynność dla większości ludzi, a niektóre laptopy może otworzyć tylko specjalistyczny serwis. Podobnie jak w przypadku komputera stacjonarnego, ta ingerencja może unieważnić gwarancję.

Czy możliwe jest rozszerzenie obsługi WiFi w komputerze do standardu 6E?

Obsługa WiFi 6E dopiero zaczyna pojawiać się w komputerach PC. Kartę Intel AX210 znajdziemy w niektórych laptopach, takich jak Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Intel ogłosił również pojawienie się adaptera Killer WiFi AX1675E, chociaż nie ma go na razie w żadnej dostępnej maszynie. Można spodziewać się, że karty te będą powszechne w high-endowych komputerach do końca 2022 roku. Niestety, adaptery USB z obsługą WiFi 6E nie są jeszcze dostępne.

To dobry czas na zakup urządzeń WiFi 6

Nowy router WiFi jest obecnie zdecydowanie najlepszym ulepszeniem w branży komputerowej. Za 300 – 400 zł nie kupisz procesora ani karty graficznej o wydajności, która była przełomowa trzy lata temu. Wydaj to jednak na router WiFi 6/6E, a będziesz zadowolony przez lata.

Źródło: PCWorld