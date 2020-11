Dlaczego warto zrezygnować z przestarzałych technologii hostingowych i przejść na chmurę nazwa.pl

Chmura to nie przyszłość, to teraźniejszość. Korzystamy z niej zarówno jako osoby prywatne, jak i pracownicy czy przedsiębiorcy. Porzucamy dyski zewnętrzne i tradycyjne serwery obsługiwane na jednej maszynie. Dlatego, gdy myślimy o hostingu, powinniśmy myśleć właśnie o hostingu w chmurze. To właśnie cloudhosting jest dziś naturalnym wyborem. Zapewnia on większą szybkość działania, skalowalność zasobów i ciągłość pracy. Coś jeszcze? Sprawdzamy, dlaczego warto korzystać z cloudhostingu na przykładzie rozwiązania oferowanego przez nazwa.pl.

Czasy, gdy serwery stron WWW stawiano w firmowych biurach, minęły już wieki temu. Tradycyjny serwer u operatorów świadczących hosting to najpopularniejsze rozwiązanie, jednak zdecydowanie przestarzałe technologicznie. To, co dziś jest najatrakcyjniejsze, najwygodniejsze i najpewniejsze, to hosting w chmurze.

Czym jest hosting w chmurze?

Mogłoby się wydawać, że właściwie każdy hosting powinien być w chmurze, w końcu nie przetrzymujemy tych danych u siebie. Jednak technologia chmurowa znaczy coś więcej niż tylko outsourcing realizowany przez centrum danych. Gdy mowa o cloudhostingu, chodzi nam o rozwiązanie rozproszone. Nie ma tu mowy o jednym serwerze, gdyż do wykorzystania otrzymujemy setki lub tysiące wspólnie działających serwerów naszego usługodawcy.

Jak to działa? Dobrze to widać na rysunku przygotowanym przez nazwa.pl, jednego z liderów technologii chmurowej. Każda strona WWW jest obsługiwana jednocześnie na kilkuset serwerach, tworzących klaster, a jej zasoby są przydzielane w miarę zapotrzebowania. Za sprawą load balancerów każde zapytanie o stronę WWW jest kierowane do najmniej obciążonego serwera w ramach klastra realizującego określone zdania, i dzieje się to w czasie tysięcznych części sekundy. Celem jest optymalne i automatyczne rozłożenie ruchu w taki sposób, aby każda ze stron WWW działała jak najszybciej. Są to rozwiązania, na które jeszcze niedawno mogli sobie pozwolić tylko giganci branży IT. Teraz z tych atutów może korzystać każdy właściciel serwisu czy sklepu internetowego. Po prostu każdy, kto potrzebuje serwera.

Jakie są najważniejsze zalety cloudhostingu?

Pierwszym niepodważalnym atutem hostingu w chmurze jest szybkość. Ta została uzyskana w nazwa.pl właśnie za sprawą dynamicznego przydzielania zasobów oraz szybkich serwerów. W przypadku rozwiązań oferowanych przez nazwa.pl mamy do czynienia z serwerami opartymi o procesory Intel Xeon, o wysokim taktowaniu zegara 5 GHz, co jest możliwe dzięki małej liczbie rdzeni oraz bardzo wydajnemu systemowi chłodzenia. W efekcie procesory pracują nieustannie z maksymalną prędkością. Takie rozwiązania nie mają sensu w tradycyjnym hostingu, jednak przy rozproszonych zasobach, gdzie korzystamy z mocy setek lub tysięcy współdziałających serwerów, sprawdzają się rewelacyjnie.

Firma nazwa.pl przetestowała najpierw szybkość ładowania strony, zbudowanej na WordPressie i zamieszczonej na serwerach firm hostingowych działających w Polsce. Najwolniejszy czas generowania strony osiągnął hosting home.pl i był to wynik aż 10 razy gorszy od zwycięzcy testu, którym okazała się być nazwa.pl. Kolejny ovh.pl był wolniejszy pięciokrotnie.

Jeszcze większe różnice osiągnięto testując czas generowania strony wykonanej w aplikacji PrestaShop. Najgorszy wynik osiągnął mydevil.net. Tylko nieznacznie lepsze były dhosting.pl i home.pl. Porównywalne rezultaty osiągnęły trzy hostingi – ovh.pl, zenbox.pl i cyberfolks.pl. Hosting nazwa.pl wygenerował stronę blisko pięć razy szybciej od kolejnej firmy.

Drugim istotnym czynnikiem sprawiającym, że hosting w chmurze to lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, jest skuteczne zapobieganie skutkom awarii. Cloudhosting jest w stanie zapewnić, że nasze serwisy internetowe będą działać bez przerwy w trybie 24/7. Gdy jedna maszyna w klastrze ulegnie awarii, pozostałe wciąż funkcjonują. W tradycyjnym hostingu każda usterka oznacza przerwę w działaniu i dostępie do usług. Współcześnie wiele biznesów nie może sobie pozwolić nawet na krótką awarię. Zresztą, skoro można ich uniknąć, to dlaczego z tego nie skorzystać?

Ponadto wszystkie elementy chmury są zduplikowane, więc nawet w wypadku awarii części infrastruktury nie wystąpi ryzyko utraty danych. M.in. dlatego, że kopie zapasowe są wykonywane pomiędzy różnymi Data Center.

Świąteczny peak zakupowy? Twój blog przeżywa nagłe zwiększenie popularności? W Twoim serwisie pojawiła się ważna informacja? To wszystko sytuacje, w których tradycyjny serwer zaczyna być przeciążony. W najlepszym wypadku będzie działać wolniej, w najgorszym w ogóle przestanie funkcjonować. Chmura zapewnia skalowalność. Dzięki ogromnej liczbie współdziałających serwerów i wspomnianemu wcześniej dynamicznemu przekierowywaniu zwiększonego obciążenia, serwisy są stale dostępne. Skalowalność chmury pozwala na szybkie przystosowywanie się do nowych warunków. Ta elastyczność wydaje się być kluczowa dla nowych, szybko rosnących biznesów.

Podsumowując, zalety hostingu w chmurze to szybkość, skalowalność oraz niezawodność. To cechy, które doceniają zarówno właściciele serwisów internetowych, jak i ich użytkownicy.

Co oferuje nazwa.pl w ramach cloudhostingu?

W powyższym tekście nieraz wspominaliśmy o firmie nazwa.pl, zatem warto przyjrzeć się jej ofercie dla serwisów internetowych. Jeśli posiadacie już stronę WWW, prześledźcie uważnie to, co oferuje Wasz dostawca hostingu i pomyślcie o migracji do nowoczesnego rozwiązania. Zwłaszcza, że hosting w chmurze zdecydowanie nie jest już usługą wyłącznie dla dużych, nie jest też droższy od przestarzałych, konwencjonalnych rozwiązań. Za to zdecydowanie jest lepszy.

Wspomniana usługa hostingu w chmurze w nazwa.pl nazywa się oczywiście CloudHosting. Do wyboru w ramach standardowej oferty są trzy opcje: CloudHosting Start z 100 GB pojemności i z opłatą 100 zł netto za rok, CloudHosting Biznes z 500 GB pojemności za 200 zł rocznie oraz CloudHosting Pro z 1 TB przestrzeni i opłatą na poziomie 400 zł/rok.

Wybór konkretnej opcji zależy w dużej mierze od naszego zapotrzebowania na przestrzeń „dyskową” w chmurze. W każdej chwili możemy też dokupić dodatkowy pakiet powierzchni dyskowej, czy zażyczyć sobie Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie! Mamy nieograniczony transfer, nieograniczoną liczbę kont e-mail, czy obsługiwanych domen. Firma nazwa.pl oferuje instalatory popularnych platform i wiele innych dodatkowych funkcji, w tym zabezpieczenia przed atakami DDoS i inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na gwarancję SLA/ Uptime na poziomie 99,9%. Oznacza to praktycznie nieprzerwany dostęp do naszych serwisów WWW i poczty elektronicznej.

Wybierz rozwiązania gotowe na przyszłość

Obecność w sieci jest dzisiaj istotna dla każdego rodzaju biznesu. To, czy nasz serwis będzie zawsze dostępny i szybki, często decyduje o pozyskaniu klientów, a przede wszystkim o poziomie ich satysfakcji. Warto pomyśleć o tym w sposób kompleksowy i dla swojej firmy wybierać najlepszych partnerów. Sięgać po rozwiązania sprawdzone, a zarazem takie, które dają duże możliwości. Tak jest właśnie w przypadku hostingu w chmurze.

Wykorzystaj miesiąc bezpłatnego testowania technologii cloudhostingu. Wystarczy, że wybierzesz preferowany pakiet i w koszyku zaznaczysz „30 dni – okres próbny”.