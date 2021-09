Dlaczego zawsze warto używać świeżej instalacji systemu na nowym urządzeniu?

Zapamiętanie kilku prawidłowych zachowań dzisiaj to mniej pracy i nerwów w przyszłości.

Przenoszenie danych z aktualnie używanego nośnika na nowy może być czasochłonne i zająć nawet kilka godzin. A pomimo to zawsze jest ryzyko, że coś pozostawisz na starym dysku. Nie można się dziwić, że wiele osób chce po prostu wypiąć stary dysk i włożyć go do nowego sprzętu. To błąd. Dlaczego?

Kiedyś przenoszenie danych z dysku na dysk nie było możliwe - w razie potrzeby kasowało się lub nadpisywało stare dane. Pierwsze systemy Windows kiepsko znosiły podpinanie do nich dysków z danymi, a czasami potrafiły się wieszać przy starcie, gdy podpięło się do płyty głównej drugi dysk. Na szczęście dzisiaj to już odległa przeszłość. Teraz warto pomyśleć o tym, aby na nowym dysku zainstalować najświeższą wersję Windows, dzięki czemu zyska się od razu najnowsze sterowniki, a także nowe wersje aplikacji systemowych. Pojawia się jednak pytanie - co z danymi? Jeśli robisz ich backup w chmurze, przywrócenie ich na dysk nie zajmie dużo czasu.

Przejście na nowy dysk, zwłaszcza HDD, to także większe bezpieczeństwo danych. Starszy dysk jest już nieco zużyty, a pomimo, że SSD ma znacznie lepszą wytrzymałość od HDD, również cechuje go pewien stopień TBW, czyli maksymalnej ilości danych, jakie można na nim zapisać. Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem komputera, z pewnością przy każdym dysku sporo TB zostało już zapisanych. Przenosząc dane na nowy dysk, zwiększasz ich bezpieczeństwo także na wypadek awarii - a nie trzeba wyjaśniać, że w przypadku starszego nośnika jej ryzyko jest znacznie większe.

Foto: Western Digital

Do zmiany dysku na całkiem nowy skłania także fakt, że istnieją liczne programy do backupu danych, które cechuje wysoki poziom automatyzacji. Dzięki temu nie musisz nawet pamiętać o robieniu kopii zapasowej - będzie ona regularnie wykonywana automatycznie. Jeśli chodzi o samą chmurę, można korzystać z darmowych lub płatnych rozwiązań, jakie oferują m.in. Dropbox, Dysk Google, Microsoft OneDrive, iDrive, Backblaze lub Carbonite.

Wiele osób korzysta z rozsądnego rozwiązania - komputer ma dysk SSD na system, a drugi, HDD, na większe pliki, instalacje programów, gier, zdjęcia, klipy wideo itp. Gdy na nowym sprzęcie instalujesz świeży dysk SSD i system operacyjny, wystarczy potem podpiąć HDD i gotowe, masz dostęp do wszystkich swoich plików. W przypadku laptopa możesz podpinać dysk zewnętrzny, na którym będziesz zapisywać swoje dane.

Źródło: PC World