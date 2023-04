Długo nie będzie lepszego średniaka. Znamy juz pełną specyfikację Google Pixela 7a i jest imponująca

Google króluje na rynku telefonów ze średniej półki. Poznaliśmy pełną specyfikację Pixela 7a i wygląda na to, że tylko umocni on pozycję amerykańskiego giganta w tym segmencie.

Od kilku lat Google świetnie sobie radzi zarówno w segmencie flagowców, jak i telefonów ze średniej półki. Dzięki serii Pixel A, której najnowszym przedstawicielem jest aktualnie Google Pixel 6a, telefony od Google zdobyły sobie uznanie sporej grupy osób, łącząc mocne podzespoły, jedne z najlepszych aparatów na rynku i czysty system operacyjny z niezłymi cenami. Wygląda na to, że kolejna wersja tego smartfona - Pixel 7a - ma jeszcze bardziej umocnić pozycję Google'a jako króla średniej półki.

Najnowsze przecieki pochodzące od znanego leakera Yogesh'a Brar we współpracy z 91mobiles.com sugerują, że co prawda telefon nie przyniesie wielkich zmian wizualnych w porównaniu do swojego poprzednika, to jego podzespoły i możliwości w praktycznie każdym aspekcie zostaną znacząco ulepszone.

Zobacz również:

Fot. MySmartPrice Fot. MySmartPrice

Oficjalna prezentacja nowego telefonu ma mieć miejsce już 10 maja podczas konferencji Google I/O 2023. Jednak już teraz poznaliśmy nie tylko nadchodzące kolory tego smartfona - wejdzie on na rynek w trzech barwach: białej, czarnej oraz błękitnej - ale także jego pełną specyfikację.

Oto specyfikacja Pixela 7a, którą zaprezentował Yogesh Brar:

Ekran: Ekran o przekątnej 6,1" i rozdzielczości FullHD+. Wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz.

Procesor: Procesor Google Tensor G2 (ten sam, co we flagowych Pixelach 7 i 7 Pro)

RAM i pamięć wewnętrzna: 8 GB pamięci RAM LPDDR5, 128 GB pamięci wewnętrznej w technologii UFS 3.1

Aparaty: Główny aparat o rozdzielczości 64 MP - matryca Sony IMX787. Do tego obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP oraz kamera selfie o rozdzielczości 10,8 MP.

Bateria i ładowanie: Ogniwo o pojemności 4400 mAh z trybem ekstremalnego oszczędzania energii, który zapewni aż do 72 godzin działania na jednym ładowaniu. Ładowanie bezprzewodowe 10 W oraz 20 W ładowanie przewodowe.

Software: Android 13 z PixelUI

Wiele źródeł mówi o jednoczesnym zwiększeniu ceny nadchodzącego Pixela - co nie byłoby wielkim zdziwieniem ze względu na trend panujący aktualnie wśród firm technologicznych. Inne przecieki sugerują zapowiadaną cenę na poziomie 499 dolarów, co przekładałoby się na około 2300 zł. Jednak wszystkiego dokładnie dowiemy się już 10 maja.