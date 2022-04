Długo oczekiwane procesory graficzne Arc firmy Intel trafiają do laptopów

W końcu się doczekaliśmy. Po latach złośliwości, obietnic i szumu, trzeci gracz wchodzi dziś do gry. Intel zaczyna produkować karty graficzne, chcąc wstrząsnąć duopolem Nvidia/AMD. Długo wyczekiwane procesory graficzne Arc Intel trafiają na półki sklepowe - choć nie w taki sposób, jak można by się tego spodziewać. Mimo że wielu użytkowników oczekiwało dedykowanych układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych, Intel zdecydował się na inny kierunek. Pierwsze karty graficzne Arc pojawią się w laptopach, co ma pozwolić na prezentacje produktów w pełni zoptymalizowanych, wyposażonych w układy tylko od niebieskich.

Laptopy Intel Arc

Mimo całego rozgłosu, 30 marca zostały zaprezentowane przez Intela tylko dwie najskromniejsze, ale i najtańsze jednostki serii Arc 3. Układy A350M i A370M pojawią się w laptopach, których cena nie powinna przekroczyć 4000 zł. Niestety, na urządzenia mobilne wyposażone w wydajniejsze karty graficzne Arc 5 i Arc 7 musimy jeszcze poczekać. Te mają zadebiutować w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Wszystkie procesory graficzne Arc będą zasilane przez nową architekturę graficzną Intel Xe HPG. Szczegóły jej dotyczące przedstawiliśmy w osobnym artykule.

Prezentacja układów przeznaczonych do niedrogich laptopów ma zapewnić mocny start. Intel zdaje sobie sprawę, że początkowo trudno będzie zyskać rozpoznawalność w segmencie najmocniejszych układów. Z tego względu zamiast od razu rzucać się do walki o dość wąski segment rynku, jakim są wysokowydajne karty graficzne przeznaczone dla komputerów stacjonarnych, skupia się na tych segmentach gdzie może wykorzystać swoje najmocniejsze strony.

Układy Arc 3 zostały zaprojektowany przede wszystkim do gier. Według zapewnień producenta mają umożliwić płynną rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę w grach AAA w rozdzielczości 1080p przy wysokich bądź średnich ustawieniach oraz 90 klatek na sekundę w grach e-sportowych. Oznacza to podwojenie osiągów dostępnych wcześniej w najmocniejszych zintegrowanych układach Intela. Dodatkowo firma skupiła się na dodatkowych funkcjach, jakie mogą zapewnić karty graficzne Arc.

Wszystkie układy Arc mogą obsługiwać łącznie do czterech wyjść wideo i są kompatybilne z HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4a. Oznacza to, że możemy podłączyć panele 360 Hz o rozdzielczości 1080p i 1440p, 120 Hz dla 4K czy nawet 60 Hz dla 8K.

Nie mniej imponujący jest silnik odpowiedzialny za kodowanie i enkodowanie wideo. Układy graficzne Arc wspierają sprzętowo wszystkie popularne standardy kodowania, w tym HEVC, AVC i VP9 łącznie z obsługą materiałów w rozdzielczości 8K z 10-bitowym HDR. Arc oferuje również coś, czego nie zapewnia żaden inny producent GPU - sprzętowe przyśpieszenie kodowania AV1. Ten wysoce wydajny standard wideo nowej generacji został stworzony przez konsorcjum gigantów branżowych i szybko staje się normą. Nowoczesny procesor graficzny zapewniający obsługę AV1 może pomóc nie tylko w odtwarzaniu materiałów w wysokiej rozdzielczości bez potrzeby posiadania mocnego komputera. Znacząco skróci również proces produkcji treści, która wcześniej bazowała tylko na wsparciu programowym realizowanym przez procesor. Intel twierdzi, że wykorzystanie układów Arc ma zapewnić nawet 50 razy lepsze rezultaty od rozwiązań software’owych.

Intel Deep Link

Jednostki Arc mają podkreślać swoją przewagę we wszystkich systemach obsługujących rozwiązanie Deep Link. Ten opracowany przez Intela szereg funkcji ma znacznie poprawić wydajność komputera gdy karta graficzna Intela jest sparowana z popularnym procesorem serii Core. Choć rozwiązanie to istniało już wcześniej, choćby w jednostkach wyposażonych w układy graficzne Xe Max, otrzymało dodatkowe opcje wraz ze premierą układów Arc. Całość opiera się na trzech kluczowych funkcjach.

Dynamic Power Share inteligentnie przenosi energię między procesorem a układem graficznym Intela, zapewniając więcej mocy, gdy jest to potrzebne. Jest to analogiczne rozwiązanie do tego, co stosuje konkurencja (AMD SmartShift lub Nvidia Dynamic Boost). Stan obciążenia karty graficznej jest sprawdzany nawet 10 razy na sekundę. Jeśli wszystko działa optymalnie, parametry pracy nie ulegną zmianie. Jeśli GPU Arc jest pod dużym obciążeniem, laptop przeniesie więcej mocy dla tego układu. W przypadku gdy karta graficzna jest niewykorzystywana, funkcja Dynamic Power Share przerzuci więcej energii na procesor Intel Core, aby zapewnić wyższą wydajność komputera.

Pozostałe funkcje Deep Link wymagają oprogramowania, które je obsługuje. Intel zapewnia, że prace nad tym już trwają. Hyper Encode pozwala oprogramowaniu wykorzystać wszystkie dostępne silniki multimedialne Intel obecne w komputerze zamiast polegać tylko na samym procesorze czy GPU.

Interfejs API OneVPL Intela dzieli transkodowane multimedia na partie i wysyła je do GPU Arc, procesora serii Core oraz zintegrowanej grafiki w celu przetworzenia w trybie round-robin. Dzięki temu wszystkie dostępne urządzenia Intela pracują przy kodowaniu. Takie podejście może całkowicie zrewolucjonizować tworzenie treści wysokiej jakości. Pozostaje mieć nadzieję na duże wsparcie ze strony producentów oprogramowania dla tej technologii.

Ostatnią funkcja Deep Link jest Hyper Compute. korzystając z nowego interfejsu API „Machine Learning Service” dla OpenVINO. wykorzystuje ona wszystkie rdzenie „XMX”, które Intel umieścił w procesorach graficznych Arc, aby przyspieszyć zadania sztucznej inteligencji. Możliwości wykorzystania tego rozwiązania zdają się być ograniczone tylko do wyobraźni programistów. Intel pokusił się o krótką prezentację możliwości i zastosowania tej technologii. Za pomocą algorytmów Video Enhance AI firmy Topaz Labs przeskalowali i poprawili wizualnie materiał wideo 1080p do jakości 4K.

Hyper Compute pozwolił oprogramowaniu podzielić klatki wejściowe na kilka różnych partii, wysłać je zarówno do zintegrowanej grafiki, procesora Intel, jak i do GPU Arc, a następnie złożyć je ponownie, aby utworzyć ostateczny, poprawiony materiał w znacznie szybszym tempie. Intel twierdzi, że Hyper Compute zapewnia do 24 procent dodatkowej wydajności w tym zadaniu. To dobrze, ponieważ skalowanie z wykorzystaniem algorytmów AI w Topaz Labs zapewnia naprawdę zauważalne różnice wizualne podczas ulepszania starszych zdjęć czy filmów, ale niestety - ten zabieg zajmuje dużo czasu.

Intel Arc Control

Podobnie jak Nvidia, firma Intel wprowadza narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, aby poprawić wrażenia z gry. Ma to nastąpić za pośrednictwem całkowicie nowego interfejsu Arc Control, który wykorzystuje nowoczesny projekt nakładki systemowej.

Arc Control zawiera wszystkie podstawowe funkcje, jakich można oczekiwać od oprogramowania do zarządzania kartą graficzną. Będziemy mogli monitorować i dostrajać wydajność GPU, automatycznie aktualizować sterowniki, zarządzać ustawieniami globalnymi jak i zainstalowanych gier na komputerze i nie tylko. Co więcej, współpracownik Intela Tom Peterson powiedział nam, że powstanie nowy interfejs API sterowania, który pozwoli oprogramowaniu innych firm na podłączenie się do możliwości Arc Control. Oznacza to, że programy takie jak RivaTuner i MSI Afterburner będą mogły oferować te same funkcje - jeśli zdecydują się je zaimplementować.

Ciekawie prezentują się funkcje korzystające z AI. Podobnie jak rozwiązania od AMD i Nvidii, Intel zaoferuje rozwiązanie Studio przeznaczone dla twórców. Ma ono ułatwić transmisję na Twitch, YouTube i inne platformy (nie zapominajmy o kodowaniu AV1). Intel wykorzysta rdzenie XMX do wsparcia przez sztuczną inteligencję funkcji aparatu takich jak rozmycie, wymiana i usuwanie tła, a także automatyczne kadrowanie. Brzmi podobnie do popularnego pakietu Broadcast firmy Nvidia.

Dodatkowo oprogramowanie ma posiadać również funkcję Auto Game Highlights, która zapisuje klipy z gier. ShadowPlay Nvidii oferuje podobne narzędzie, ale jest dostępny tylko w niewielkiej liczbie tytułów. Intel twierdzi, że funkcja Auto Game Highlights w aplikacji Arc Control nie wymaga integracji programistów i działa już w dziesięciu najpopularniejszych grach e-sportowych.

Co dalej?

Powinniśmy się spodziewać, że w niedługim czasie na półkach sklepów zobaczymy coraz więcej laptopów wyposażonych w układu Intel Arc. Dodatkowo Devon Nekechuk zapowiedział, że wybrane laptopy Arc 3 będą również częścią programu Intel Evo. Platforma ta jest bardzo ważna dla Intela, który daje producentom sprzętu szereg wymagań do spełnienia. Dzięki temu otrzymujemy sprzęt przenośny, responsywny, szybko się ładujący, z baterią umożliwiającą pracę przez cały dzień, wspierany różnymi technologiami firmy Intel. Laptopy EVO wyposażone w układy Arc mogą zapewnić nawet dwukrotnie wyższą wydajność od modeli wyposażonych w zintegrowane jednostki.

Jest to bardzo Intelowski sposób na wprowadzenie na rynek architektury Xe HPG i debiut dedykowanych kart graficznych dla konsumentów. Zamiast wdawać się w wojnę na liczbę klatek na sekundę z Nvidią i AMD, Intel wykorzystuje swoje mocne strony. Pamiętajmy że to właśnie wśród urządzeń mobilnych “Niebiescy” mają największą przewagę nad konkurencją pod względem udziału w rynku.

Zaprezentowane nowości prezentują się interesująco i nie możemy się doczekać kiedy będziemy mieli okazje sami je sprawdzić. To nastąpi pewnie już niedługo. Intel potwierdził również, że karty graficzne Arc przeznaczone do komputerów stacjonarnych zadebiutują w drugim kwartale tego roku. Możemy zatem spodziewać się zaciętego pojedynku w wszystkich segmentach rynku między Intelem, AMD a NVIDIA. Choć podium zawsze ma trzy miejsca, to podejrzewamy, że żaden producent nie chce zająć tego ostatniego. Jest to dobra informacja dla nas - użytkowników, graczy i twórców treści, ponieważ kiedy wielomiliardowe mega korporacje starają się o naszą uwagę, my możemy tylko zyskać.