Długo się zastanawiałem, ale teraz już wiem - potrzebuję drukarki 3D na stałe

Nad zakupem drukarki 3D myślałem już jakiś czas. Jednak stale powstrzymywała mnie obawa, że jest to moja zwykła zachcianka. Cóż - jestem gadżeciarzem, który lubi różne elektroniczne “zabawki”. Dodatkowo bałem się, że obsługa takiego urządzenia wcale nie okaże się prosta i zostanie ono dość szybko odstawione na bok.

Jednak pojawiła się okazja przetestowania takiej drukarki - po raz kolejny dzięki uprzejmości GeekBuying. Długo nie musiałem się nad tym zastanawiać. I tak o to w moje ręce trafił QIDI 3D X-max. Jak zatem wyglądała moja ponad miesięczna przygoda w świecie wydruków 3D?

To nie jest takie małe

Już sam początek był dość zaskakujący, gdy odebrałem telefon od kuriera z informacją, że zaadresowana do mnie paczka przewyższa normy dostawy i kurier mi jej nie dowiezie. Problemem okazała się waga - 45 kg! Ale jak to?! Przeglądając zdjęcia w sklepie internetowym urządzenie wydawało się dość lekkie, w końcu to tylko plastikowa obudowa. No cóż, tak to jest, gdy pomija się parametry wymiarów i wagi… mam za swoje. Po krótkiej wymianie zdań z operatorem udało się ustalić, że przysyłka zostanie dostarczona pod klatkę schodową, a kurier jej nie będzie po prostu wnosił. Przynajmniej nie musiałem sam jechać do oddziału.

Z małą pomocą sąsiada udało się wielki karton (65,5*61*64,5cm) z drukarką 3D wnieść do mieszkania. Pozostało już tylko rozpakowanie i ulokowanie. Szybko okazało się, że jedynym miejscem, gdzie QiDi 3D się zmieści, była szafka tuż obok telewizora bądź wnęka pod biurkiem. Jak łatwo się domyślić, komfort podczas pracy, czyli miejsce na nogi, było dla mnie ważniejsze. Finalnie QiDi stała się ozdobą salonu. Dla większego bezpieczeństwa podłożyłem dodatkowo kawałek blatu kuchennego, aby całość była dobrze podparta.

QiDi 3D Max - budowa

Największą zaletą otrzymanej do testów drukarki Qidi 3D jest fakt, że urządzenie otrzymujemy już w całości złożone i gotowe do pracy. Nic nie trzeba skręcać, jak miało to miejsce w przypadku testowanego przeze mnie pod koniec roku lasera Atomstack S10 Pro. Jedyne, co musiałem wykonać, to wyjęcie wszelkich zabezpieczeń transportowych zgodnie z instrukcją obsługi.

Niestety, tutaj należy wspomnieć, że ta dołączona do zestawu w formie elektronicznej na pendrive oraz w wersji papierowej jest dostępna wyłącznie tylko w języku angielskim. Dodatkowo drukowana wersja dość pobieżnie tłumaczy cały proces. Na szczęście na dołączonym pendrive znajdziemy kilka filmów instruktażowych, poszerzających zakres naszej wiedzy.

Na pierwszy rzut oka nietrudno byłoby pomylić drukarkę 3D choćby z kompaktowym piekarnikiem elektrycznym. Dopiero gdy się bliżej przyjrzymy, to zauważymy, że obudowa w całości jest wykonana z połyskującego tworzywa sztucznego. To kolejny duży plus Qidi X-max. Zamknięta konstrukcja podczas wydruków sprawia, że mniej nieprzyjemnych oparów wydostaje się ze środka drukarki. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj stosowanego filamentu jest bezwonny. W tym celu producent zdecydował się dodać do środka dwa dodatkowe wentylatory, które zostały wyposażone w filtry węglowe. I choć z perspektywy czasu muszę wspomnieć, że rozwiązanie to może nie jest w 100% idealne i przy dłuższych wydrukach poczujemy niekiedy nieprzyjemne zapachy, to nie wyobrażam sobie korzystać z pełni otwartej konstrukcji przy wydrukach z ABS.

Jednak tylko obudowa została wykonana z plastiku. Gdy zajrzymy do środka, dość szybko zidentyfikujemy przyczynę wysokiej wagi. Cały wewnętrzny stelaż konstrukcji został wykonany z grubych, metalowych profili. Dzięki temu urządzenie jest stabilne i nie drży nawet podczas wydruków z większą prędkością, a przecież w przypadku drukarek 3D mówi się o ruchach w trzech różnych osiach.

QiDi 3D - X Max specyfikacja cena i przeznaczenie

Pełna specyfikacja testowanego urządzenia prezentuje się następująco:

To, na co w pierwszej kolejności zwróciłem uwagę, to obszar roboczy. Oznacza on po prostu, jak duże obiekty będziemy w stanie wydrukować. W przypadku Qidi X-max jest naprawdę spory - 30x25x30 cm. Gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy wydrukować np. cały hełm Mandolarioanina za jednym zamachem. Nic więc dziwnego, że wśród osób zajmujących się cosplayami drukarki 3D cieszą się niemałym zainteresowaniem.

Warto też zwrócić uwagę na rodzaje filamentów, z których będziemy mogli skorzystać. Wybór jest dość imponujący, ponieważ poza standardowym PLA, PETG czy ABS znajdziemy tutaj również Nylon, PolyCarbon, włókno węglowe i wiele innych. Producent do zestawu dodaje dwa extrudery, różniące się osiągalną maksymalną temperaturą. To właśnie dzięki temu i obecności podgrzewanego stołu roboczego możemy skorzystać z niemal każdego materiału dostępnego na rynku.

Oba extrudery są typu direct drivefot, co oznacza, że poza roztapianiem filamentu... || D.Kujawski/PCWorld.pl ... odpowiadają również za jego podawanie, a specjalny silnik został umieszczony w jednej obudowie||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Zamknięta obudowa automatycznie wskazuje jednak, że nie mamy do czynienia z najtańszym urządzeniem. Qidi 3D X-Max w Geekbuing został wyceniony na 5 199 zł, choć drukarka dość często jest dostępna w promocji za 4 199 zł. Na pewno nie jest to mało, zwłaszcza jeżeli porównamy cenę do najtańszych dostępnych urządzeń na rynku. Jednak przeważnie nie posiadają one podgrzewanego stołu roboczego czy mocniejszej dyszy w zestawie. Również ilość obsługiwanych filamentów przeważnie jest zauważalnie mniejsza. Dodatkowo pamiętajmy, że najtańsze urządzenia są dostarczane do nas w częściach, do samodzielnego montażu, a od jego precyzji zależy jakość wydruków. Drukarkę Qidi należy bardziej traktować jako urządzenie dla zastosowań półprofesjonalnych czy nawet profesjonalnych. I wtedy nagle się okazuje, że jest jednym z tych najtańszych.

Przygotowanie do pracy i pierwsze uruchomienie.

Do zestawu z drukarką dostajemy również zestawy przydanych akcesoriów, umieszczonych w wygodnym do przenoszenia pojemniku. Znajdziemy tu części zamienne, jak dodatkowe śrubki, końcówki extrudera, klucze impulsowe czy śrubokręt. Dodatkowo producent do zestawu dołożył szpachelkę ułatwiająca oddzielanie wydruków od magnetycznej podkładki. Tutaj również miły gest w stronę użytkowników, ponieważ do kompletu zostały dołączone dwie, których możemy używać na przemiennie.

Drukarka Qidi 3D X-max do poprawnej pracy wymaga wyłącznie podłączenia do prądu. Włącznik został umieszczony na samej górze, obok ekranu dotykowego. To jego będziemy używać do sterowania urządzeniem. Niestety - po raz kolejny nie doświadczymy tutaj naszego rodzimego języka, a całe menu jest dostępne w m.in języku angielskim, niemieckim, chińskim, japońskim.

Do komunikacji z naszym komputerem możemy skorzystać zarówno z opcji bezprzewodowej (Wi-Fi), jak i przewodowej. Jednak nawet to nie jest konieczne. Specjalnie przygotowane pliki możemy drukować bezpośrednio z pendrive’a podłączonego do portu USB. Drukarka w moim przypadku została umieszczona tuż przy routerze, więc zdecydowałem się na wersję przewodową. Sam producent do zestawu dodaje 3-metrowy przewód Ethernet.

Wybór projektu do wydruku z poziomu oprogramowania drukarki || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Pamiętajmy jednak, że przed przystąpieniem do pierwszych wydruków, powinniśmy wykonać szybkie poziomowanie stołu roboczego według instrukcji.

Oprogramowanie

Jak wspomniałem wcześniej, wydruk obiektów trójwymiarowych jest możliwy po przygotowaniu plików w oprogramowaniu. W tym celu używany jest tak zwany “Slicer”, czyli program tłumaczący grafikę 3D na zrozumiały dla drukarek 3d GCode.

Drukarka 3D Qidi X-max jest kompatybilna z najpopularniejszymi na rynku rozwiązaniami, jak Cura, IdeaMaker czy PrusaSlicer (po stworzeniu dedykowanych profili). Jednak producent przygotował również własne rozwiązanie QIDI Print. Tak naprawdę jest to graficzna nakładka na popularne Cure, jednak domyślnie współpracuje ona z drukarkami tego producenta umożliwiając komunikację z nimi po sieci LAN/WiFi. Program ten jest dość prosty, intuicyjny i co ważne - dostępny w częściowo przetłumaczonej formie. Tak naprawdę cały proces przygotowania GCode dla drukarki ogranicza się do kilku kliknięć. Odpowiadają za wczytaniu modele, wybór odpowiedniego materiału, zaznaczenie opcji, czy chcemy, aby zostały wydrukowane dodatkowe podpory. Oczywiście bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wpływać na dużo większą ilość parametrów według własnych potrzeb.

Świat nieograniczonych możliwości

Drukarka podłączona, przyszła pora na sprawdzenie jej możliwości. Tutaj chciałem podziękować Darkowi i Scyfowi, znajomym, którzy pomagali mi poznać tajniki świata drukarek 3D. Dzięki nim cały proces był mniej bolesny. Jednak zacznijmy od początku.

Według ich sugestii, swoją przygodę zacząłem od wydruków próbnych, czyli znanego już statku 3DBenchy oraz kostki kalibracyjnej z PLA. Jest to najłatwiejszy materiał do opanowania przez początkujących. Nie wymaga tak wysokiej temperatury zarówno extrudera, jak i stołu roboczego. Dodatkowo jest on stosunkowo tani, a do zestawu z drukarką otrzymujemy w komplecie szpulę - więc nie musiałem czekać dodatkowo na zamówione materiały.

Wydruk testowy, sprawdzający kilkanaście parametrów za jednym wydrukiem, m.in zwis materiału bez podpór || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Niemałym zaskoczeniem był dla mnie jednak czas potrzebny na przygotowanie wspomnianych już obiektów. Jeżeli myślicie, że wydruk będzie gotowy po kilku minutach, to będzie mocno rozczarowani. Kostka o wymiarach 2x2x2 cm drukowała się ponad półtorej godziny, a niewiele większy statek prawie trzy! Tak, tak - trzy godziny dla jednej małej zabaweczki, a przypominam, że drukarka 3D od Qidi chwali się, że należy do tych najszybszych dostępnych na rynku.

I choć początkowo mnie to nie zrażało, to mój zapał został szybko ostudzony. W planach miałem wydrukowanie pełnej obudowy ATX oraz wspomniany już hełm Mandolorianina. Pierwsza konstrukcja zajęłaby ponad 220 godzin, a druga ponad 80. I choć QiDi nie należy do głośnych urządzeń, to podejrzewam, że szumiąca przez ponad kilka dni stale drukarka doprowadziłaby mnie i domowników do niejednej migreny. Cóż, to nie znaczy, że się poddałem.

Świat nieograniczonych możliwości

Śmiało można powiedzieć, że w przypadku wydruków 3D ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia i znajomość oprogramowania do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Sam prywatnie dość dawno korzystałem z darmowego Sketchup’a, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy skorzystali z Autodesk Fusion 360, Blendera czy wielu innych podobnych narzędzi.

Fusion360 umożliwia bardzo dokładne projektowanie obiektów trójwymiarowych

Sam nawet z czasem przerzuciłem się właśnie na rozwiązanie od Autodesk, które jest dostępne za darmo (z pewnymi limitami) do użytku domowego, a nawet dla małych firm. Program ten pozwala z dużą dokładnością zaprojektować obiekty, co w moim przypadku miało kluczowe znaczenie. Tak oto powstały właśnie nóżki dla zewnętrznej chłodnicy używanej w platformie testowej, stojak na karty graficzne, tacka na procesory czy pamięci RAM. Dodatkowo postawiłem sobie za cel przygotowanie dedykowanego mocowania dla rezerwuarów chłodzenia wodnego w mojej obudowie. I to właśnie takie dodatki do własnego komputera, zaprojektowane i wydrukowane w domowym zaciszu, cieszą chyba najbardziej.

fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Uchwyt dla rezerwuarów do chłodzenia wodnego || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Uchwyt dla rezerwuarów do chłodzenia wodnego || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

A co, jeżeli nie macie pomysłu? Po raz kolejny przychodzi nam z pomocą Internet i strony takie jak: Thingiverse, GrabCad czy Printables. Na nich możecie szukać nie tylko inspiracji, ale i gotowych projektów, w tym wspomniany już wielokrotnie hełm ;).

QIDI X-MAX - wydruki

QIDI X-MAX - wydruki ( ) × Breloczek World of Warcraft - PETG Breloczek World of Warcraft - PETG 15 cm figurka Fallout Power Armor - PLA 15 cm figurka Fallout Power Armor - PLA Pojemniki do przechowywania drobiazgów - Fallout Nuka Cola - ABS, PETG, PLA Pojemniki do przechowywania drobiazgów - Fallout Nuka Cola - ABS, PETG, PLA Ośrmiornica - PLA Ośrmiornica - PLA Uchwyt do JoyCon'ów od Nintendo Switch - PLA Uchwyt do JoyCon'ów od Nintendo Switch - PLA Pokeball - PLA, PB/PC, ABS Pokeball - PLA, PB/PC, ABS Pokeball , pojemnik do przechowywania gier na Nintendo Switch- PLA, PB/PC, ABS Pokeball , pojemnik do przechowywania gier na Nintendo Switch- PLA, PB/PC, ABS Stelarz pompy Alphacool VP755 - ABS Stelarz pompy Alphacool VP755 - ABS Podstawka pod PlayStation 5 - ABS Podstawka pod PlayStation 5 - ABS Podstawka pod PlayStation 5 - ABS Podstawka pod PlayStation 5 - ABS

Skoro nie obudowa … to może benchtable?

Obudowy typu benchtable to chyba ulubiony element platformy testowej każdej osoby, która spędza godziny na testowaniu wielu podzespołów. Największą zaleta jest swobodny dostęp do każdego elementu oraz łatwość ich podmiany. Jednak nawet to rozwiązanie ma jedną wadę - zajmuje dość sporo miejsca na blacie biurka. Chyba, że postawimy je w pionie. I choć początkowo planowałem wykonać projekt w całości samodzielnie, szybko okazało się, że taki został już przygotowany i jest dostępny do pobrania za darmo na stronie Printables.com.

Zostało tylko wydrukować siedem przygotowanych elementów i połączyć je aluminiowymi profilami. I choć cały proces zajął mi ok. tygodnia, to powiem szczerze - było warto. Dzięki temu mam na biurku możliwości ustawienia drugiej platformy testowej, bez konieczności ciągłej zmiany podzespołów. Z czasem dorobiłem tylko dodatkową podporę pod zasilacz, gdyż posiadana przez nas w redakcji jednostka nie należy do najlżejszych i mocowanie z PLA delikatnie się uginało. Kolejnym dodanym element był uchwyt do montażu przycisku zasilania - już dla własnej wygody. Warto wspomnieć, że całość - licząc wykorzystywany materiał, prąd czy profile aluminiowe - nie kosztowałby mnie nawet 100 zł. Profesjonalne rozwiązania dostępne w sklepach są zauważalnie droższe (nawet ośmiokrotnie!).

Podczas wszystkich wydruków skorzystałem z pięciu rodzajów filamentów. Po dwa rodzaje PLA czy ABS, PETG czy mieszanki ABS z włóknami węglowymi. Z każdym z tych materiałów drukarka radziła sobie tak samo dobrze.

Nie obyło się bez problemów

Kończąc tę recenzję muszę także wspomnieć, na jakie problemy natrafiłem podczas korzystania z drukarki 3D od Qidi. Pierwszym i chyba najtrudniejszym przeze mnie do rozwiązania był problem z poziomowaniem stołu. Okazało się, że przy zmianie filamentu na ten o większych wymaganiach temperaturowych, drukarka się rozregulowała, przez co wydruki miały problem z przyczepnością do stołu roboczego. Często też dysza extrudera zahaczała o sam wydruk, zrywając go z maty i zapychając się. I tutaj wyszedł mój brak doświadczenia, ponieważ z uporem maniaka klikałem ciągle opcje auto-levelowania opisanej w instrukcji, zamiast od razu skorzystać z dostępnego w menu pełnego poziomowania.

Nie każdy wydruk był udany, zwłaszcza gdy rozregulowało się poziomowanie stołu roboczego || Fot. D.Kujawski/PCWorld

Kolejnym problemem okazały się filamenty, które to - mimo odpowiednich ustawień - za mocno przykleiły się do magnetycznych mat, niszcząc ich jedną stronę. Brakowało mi również w instrukcji jasnych wskazówek dotyczących tego, jaki filament powinien być drukowany na której stronie? Taka grafika co prawda została umieszczona choćby w opisie produktu w sklepie czy na pendrivie, ale nie zawiera ona wszystkich opcji, no i nie jest stale dostępna pod ręką.

Filament ABS za mocno przykleił się do maty magnetycznej niszcząc jej powierzchnie || Fot. D. Kujawski/ PCWorld.pl

Jednak te problemy mogą wynikać z po prostu braku doświadczenia. Jeżeli miałbym natomiast wskazać największą wadę testowanego urządzenia, to byłby to brak czujnika końca filamentu. Ten jest dostępny wyłącznie do dokupienia. Oznacza to, że na domyślnej konfiguracji, kiedy podczas wydruku skończy nam się szpula z materiałem, ten nie zostanie wstrzymany w odpowiednim momencie. Co prawda jest możliwa ręczna “pauza” i podmiana filamentu, co demonstruje zdjęcie poniżej, jednak należy stale pilnować urządzenia, co przy wydrukach trwających po kilkanaście godzin wcale nie jest takie łatwe.

Jednak mimo tych napotykanych problemów, Qidi mnie nie zniechęciło do siebie. Co więcej, zapragnąłem posiadać własną drukarkę 3D na stałe. Swoboda w możliwościach tworzenia własnych, dopasowanych do swoich potrzeb rozwiązań, często jest kluczowa nie tylko przy tworzeniu różnych modyfikacji do komputerów, ale również w firmach. Nie można się zatem dziwić, że po drukarki 3D sięgają coraz liczniejsi użytkownicy jak modelarze, droniarze itp.

Przez Qidi X-max będę miał jednak problem z wyborem odpowiedniego urządzenia. Drukarka przekonała mnie o zaletach zamkniętej konstrukcji posiadającej dodatkowy system filtracji, tak przydatny w małym mieszkaniu. Dodatkowo zaletami są duży obszar roboczy czy łatwość sterowania. I choć nie jest to najtańsze rozwiązanie dostępne na rynku, to może warto zainwestować, na początku odrobinę więcej, aby uniknąć jeszcze większych i droższych problemów w późniejszym czasie? A może wybrać jeszcze wyższy model? W końcu apetyt rośnie w miarę jedzenia.