Do 150 zł zwrotu za zakup drukarki Canon – to się opłaca

Najnowsza oferta Canon – przy zakupie drukarki Canon możesz zyskać nawet 150 zł zwrotu. Cashback dotyczy modeli Canon MegaTank. Sprawdź szczegóły!

Spis treści

Ciekawa promocja Canon w sam raz na nadchodzący rok szkolny i rok akademicki – cashback za zakup jednej z drukarek Canon MegaTank. Kwota nie jest mała, bo może to być nawet 150 zł zwrotu.

Jak otrzymać cashback od Canon?

Aby otrzymać zwrot do 150 zł, wystarczy kupić jeden (lub dwa) z modeli drukarek Canon objętych rabatem. Na cashback mogą liczyć wszyscy klienci, którzy od 15 sierpnia 2022 do 15 listopada 2022 roku dokonają zakupu zgodnego z warunkami promocji. Każdy klient może, w ramach promocji, kupić maksymalnie dwa produkty. Co ważne, zakup powinien być dokonany w jednym ze sklepów biorących udział w akcji. Pełna lista partnerów dostępna jest pod tym linkiem.

Zobacz również:

Aby otrzymać zwrot za zakup, należy złożyć stosowny formularz, dostępny na stronie promocji. W formularzu należy zamieścić kolorowy skan (bądź zdjęcie) dowodu zakupu. Dodatkowo, powinien się na nim znaleźć wycięty z oryginalnego opakowania numer seryjny i kod kreskowy produktu. Na zwrot pieniędzy można liczyć w ciągu 28 dni roboczych, licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia.

Fot. Canon

Canon MegaTank – czy warto?

Producent zapewnia, że te drukarki cechuje bardzo dobra jakość wydruku, połączona z wysoką wydajnością. Co więcej, deklaruje, że zestaw tuszy dołączonych do drukarki ma wystarczyć na nawet 3 lata, czyli na wydrukowanie ok. 12 000 stron czarno-białych oraz do 14 000 stron kolorowych. Wymiana tuszy ma nie stanowić dużego problemu – wszystko dzięki wbudowanym, uzupełnionym zbiornikom na atrament, które uzupełnia się w prosty sposób bezpośrednio z butelek. Atutem drukarek tego typu jest też niski koszt eksploatacji – koszt wydruku jednej kartki nie przekracza 1 gr.

Wszystko to sprawia, że drukarki Canon MegaTank mogą stanowić doskonałą propozycję do domowego biura, dla ucznia bądź dla studenta. Teraz, gdy przy zakupie możemy liczyć na zwrot części gotówki, zakup może być szczególnie opłacalny. Szczególnie, że promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi aktualnie obowiązującymi.

Polecamy też: Nietypowa propozycja sklepu Tiger – za niewielką kwotę możemy mieć ciekawy gadżet