Do 75% rabatu na funkcjonalne sprzęty, które przydadzą się w każdym domu? Tylko na Geekbuying!

Na Geekbuying czekają na ciebie bardzo atrakcyjne rabaty, a w dodatku możesz wylosować ciekawe nagrody! Lepszej okazji na zakup elektroniki może w najbliższym czasie nie być.

W sklepie internetowym Geekbuying znajdziesz wiele przydatnych sprzętów elektronicznych. Teraz, w ramach Wyprzedaży Noworocznej, ceny niektórych modeli zostały mocno obniżone. Wybraliśmy najciekawsze propozycje!

Jak skorzystać z rabatu w Geekbuying?

Wybierz produkt objęty rabatem i dodaj go do koszyka. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ zakupy i wybierz interesującą cię formę dostawy.

Dodatkowo, możesz skorzystać ze Szczęśliwego Losowania. Do 26 stycznia br. masz szansę wygrać przenośną stację zasilania Bluetti EB240, prezenty-niespodzianki lub kupony o nominałach 40 zł, 100 zł, 200 zł, a nawet rabat 6%!

Uwaga! Każdy użytkownik ma 1 szansę dziennie, by wziąć udział w szczęśliwym losowaniu. Użytkownicy, którzy składali wcześniej zamówienia na Geekbuying mają natomiast aż 3 szansy dziennie.

W promocji na Geekbuying warto kupić np.:

Robot Zmywający Podłogi iLIFE W400

Ten robot ma aż 4 różne tryby sprzątania:

nawilżanie (moczy podłogę czystą wodą dla zmiękczenia upartych plam)

(moczy podłogę czystą wodą dla zmiękczenia upartych plam) szorowanie (czyszczenie podłogi szczotką o ultra-cienkich włóknach, z wysoką częstotliwością)

(czyszczenie podłogi szczotką o ultra-cienkich włóknach, z wysoką częstotliwością) ssanie (moc ssąca usuwa brudną wodę)

(moc ssąca usuwa brudną wodę) ścieranie (usuwanie osadów przy pomocy ściereczki)

Ma 2 osobne zbiorniki – na czystą wodę (o pojemności 850 ml) oraz na brudną wodę (o pojemności 900 ml).

Cena: 479 zł – 520 zł taniej! klik

Proscenic A9 Inteligentny oczyszczacz powietrza

W tym modelu zastosowano technologię oczyszczania UPV 2.0. Wskaźnik CADR A9 osiąga w nim aż 460m³/h. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem aplikacji mobilnej ProscenicHome. Oczyszczacz oferuje 4-etapową filtrację: filtr główny, H13 HEPA, węgiel aktywny i jony nanosrebra. Dodatkowo, został wyposażony w czujnik stężenia pyłów PM2,5.

Cena: 399 zł – 290 zł taniej! klik

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU

Ten rower został zaprojektowany z myślą o nawet 100-kilometrowych wyprawach. Ma silnik bezszczotkowy o mocy 250W, który pozwala rozwinąć prędkość do 25 km/h. Rower został wyposażony w opony pneumatyczne o średnicy 27,5 cala oraz przerzutki marki Shimano. W trybie wspomaganym zasięg wynosi 100 km, a w trybie elektrycznym – 50 km.

Cena: 4299 zł – 340 zł taniej! klik

Hulajnoga elektryczna NAVEE N65

Ta hulajnoga do dyspozycji ma 4 poziomy prędkości:

6 km/h

15 km/h

20 km/h

25 km/h

Została wyposażona w silnik o mocy 500W, gwarantujący zasięg do 65 km. Hulajnoga poradzi sobie z nawet 25-procentowym pochyleniem terenu. Ma przedni hamulec elektryczny oraz tylny tarczowy.

Cena: 2699 zł – 800 zł taniej! klik

Elektryczny rower Górski ELEGLIDE M1 PLUS

Ten rower wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy 250W. Pozwala na rozwijanie prędkości do 25 km/h. Zasięg tego sprzętu to 100 km w trybie wspomaganym. Ma opony pneumatyczne, przerzutki marki Shimano oraz 3 tryby jazdy do wyboru – elektryczny, wspomagany i ręczny.

Do dyspozycji użytkownika jest 5 trybów prędkości:

12 km/h

16 km/h

20 km/h

23 km/h

25 km/h

Cena: 3749 zł – 650 zł taniej! klik

Drukarka 3D QIDI X-MAX

Ta drukarka wyposażona została w 2 zestawy ekstruderów dla różnych filamentów. Ekstruder A nadaje się do drukowania filamentów takich, jak PLA, ABS, PETG, TPU itp. Temp. maksymalna w tym przypadku wynosi 240 st. C. Ekstruder B to z kolei ekstruder przeznaczony do wysokich temperatur. Co ważne, w tym modelu wykorzystano stal wolframową i materiał ze stali nierdzewnej z tyłu. Dzięki temu drukarka poradzi sobie również z włóknem węglowym.

Cena: 4499 zł – 700 zł taniej! klik

27-calowy Monitor Gamingowy KTC H27S17

Cechuje go wysoka rozdzielczość 2560 x 1440 oraz krzywizna 1500R, a także wysoka częstotliwość odświeżania 165Hz i czas reakcji MPRT 1 ms. Monitor ma 8-bitowy panel, który może wyświetlać 16,7 milionów kolorów. Został wyposażony w solidny trójnóg, który umożliwia montaż monitora na ścianie. Obsługuje standard montażu Vesa, co oznacza, że urządzenie nadaje się do uchwytów lub ramion ze standardem montażu Vesa.

Cena: 1139 zł – 160 zł taniej! klik

Laserowa Grawerko-Wycinarka SCULPFUN S30 Pro Max 20W

Ma 32-bitową płytę główną wspomaganą powietrzem oraz pompę powietrza typu kontrolnego, dzięki czemu grawerowanie i cięcie ma być czyste. W grawerko-wycinarce zastosowano technologię kształtowania ultra-cienkim laserem – ognisko lasera jest tu cienkie niczym włos. W urządzeniu zamontowano innowacyjną soczewkę wymienną, która wydłuża jego żywotność. Oryginalny obszar grawerowania wynosi ok. 410x400 mm. Jednak można go rozszerzyć do 935x400 mm lub nawet do 935x905 mm.

Cena: 3499 zł – 500 zł taniej! klik

Biurko z elektrycznie regulowaną wysokością ACGAM ET225E

Ma podwójny silnik, co ma umożliwiać szybkie i sprawne regulowanie poziomu. Trzystopniowe nogi teleskopowe zapewniają łatwe dostosowanie wysokości blatu biurka. Produkt ma być łatwy w montażu – zajmie to nie więcej niż 10 minut. Biurko ma ochronę antyprzepięciową oraz blokadę w przypadku napotkania przeszkody. Zaletą jest też cichy silnik, emitujący hałas na poziomie 45 dB. Nośność tego biurka to 125 kg.

Cena: 1099 zł – 300 zł taniej! klik

Sklep Geekbuying – dostawa

Dostawa jest realizowana do niemal każdego zakątka świata, w tym również do Polski. Podczas zakupów można wskazać preferowaną walutę płatności (np. PLN). Do wyboru są dwie metody płatności – PayPal lub karta płatnicza.

