Do 80% rabatu na funkcjonalne sprzęty, które przydadzą się w każdym domu? Tylko przez 4 dni!

Lepszej okazji na zakup elektroniki może w najbliższym czasie nie być. Na Geekbuying czekają na ciebie bardzo atrakcyjne rabaty!

W sklepie internetowym Geekbuying znajdziesz wiele przydatnych sprzętów elektronicznych. Teraz, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, ceny niektórych modeli zostały mocno obniżone. Wybraliśmy najciekawsze propozycje!

Jak skorzystać z rabatu w Geekbuying?

Wybierz produkt objęty rabatem i dodaj go do koszyka. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ zakupy i wybierz interesującą cię formę dostawy.

Uwaga! Oferty promocyjne są limitowane. Akcja trwa jedynie przez 4 dni!

Dodatkowo, możesz skorzystać z kuponów specjalnych o nominałach 40 zł, 100 zł, 200 zł, a nawet 300 zł! Wystarczy skopiować kod umieszczony pod danym kuponem, a następnie wykorzystać go podczas finalizacji zamówienia. Wysokość rabatu zależy od końcowej wartości twojego koszyka. Kupony znajdziesz pod tym linkiem w sekcji Strefa kuponów.

W promocji na Geekbuying warto kupić np.:

Robot Odkurzający Roborock S7 Pro Ultra

Jest to w pełni automatyczny samoczyszczący robot zmywający. Samodzielnie zadba o czystość mopa oraz potrafi sam opróżniać zbiornik na kurz. Został wyposażony w zdejmowaną szczotkę główną, która porusza się z prędkością 600 obrotów na minutę. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 400 ml, a zbiornika na wodę – 200 ml. Urządzenie ma 5100 Pa mocy ssącej. Poradzi sobie z odkurzaniem nawet 300 m2.

Cena: 4499 zł – 1130 zł taniej! klik

Robot Zmywający Podłogi iLIFE W400

Ten robot ma aż 4 różne tryby sprzątania:

nawilżanie (moczy podłogę czystą wodą dla zmiękczenia upartych plam)

(moczy podłogę czystą wodą dla zmiękczenia upartych plam) szorowanie (czyszczenie podłogi szczotką o ultra-cienkich włóknach, z wysoką częstotliwością)

(czyszczenie podłogi szczotką o ultra-cienkich włóknach, z wysoką częstotliwością) ssanie (moc ssąca usuwa brudną wodę)

(moc ssąca usuwa brudną wodę) ścieranie (usuwanie osadów przy pomocy ściereczki)

Ma 2 osobne zbiorniki – na czystą wodę (o pojemności 850 ml) oraz na brudną wodę (o pojemności 900 ml).

Cena: 599 zł – 400 zł taniej! klik

Hulajnoga elektryczna NAVEE N65

Ta hulajnoga do dyspozycji ma 4 poziomy prędkości:

6 km/h

15 km/h

20 km/h

25 km/h

Została wyposażona w silnik o mocy 500W, gwarantujący zasięg do 65 km. Hulajnoga poradzi sobie z nawet 25-procentowym pochyleniem terenu. Ma przedni hamulec elektryczny oraz tylny tarczowy.

Cena: 2599 zł – 900 zł taniej! klik

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU

Ten rower został zaprojektowany z myślą o nawet 100-kilometrowych wyprawach. Ma silnik bezszczotkowy o mocy 250W, który pozwala rozwinąć prędkość do 25 km/h. Rower został wyposażony w opony pneumatyczne o średnicy 27,5 cala oraz przerzutki marki Shimano. W trybie wspomaganym zasięg wynosi 100 km, a w trybie elektrycznym – 50 km.

Cena: 4299 zł – 340 zł taniej! klik

Składany Rower Elektryczny ENGWE Engine Pro

Ten model to składany elektryk. Ma silnik o mocy 750W i terenowe opony. Dzięki takiemu silnikowi jest w stanie przemierzyć do 40-45 km. Wyposażono go także w przednie i tylne hamulce hydrauliczne.

Cena: 6398,99 zł – 600 zł taniej! klik

Elektryczny rower Górski ELEGLIDE M1 PLUS

Ten rower wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy 250W. Pozwala na rozwijanie prędkości do 25 km/h. Zasięg tego sprzętu to 100 km w trybie wspomaganym. Ma opony pneumatyczne, przerzutki marki Shimano oraz 3 tryby jazdy do wyboru – elektryczny, wspomagany i ręczny.

Do dyspozycji użytkownika jest 5 trybów prędkości:

12 km/h

16 km/h

20 km/h

23 km/h

25 km/h

Cena: 3599 zł – 800 zł taniej! klik

Przenośna stacja zasilania NOVOO ESS

Ta przenośna stacja wyposażona jest w zestaw baterii litowo-jonowych (230 Wh). Jest idealna zarówno do domu, jak i np. na kemping. Można ładować ją przy wykorzystaniu promieni słonecznych (4-7 godzin), poprzez podłączenie do źródła zasilania (4-6 godzin), przy pomocy ładowarki samochodowej (6-8 godzin), a także ładowarką USB-C PD.

Cena: 859 zł – 440 zł taniej! klik

Przenośna stacja zasilania FJDynamics PowerSec MP500

To kolejny model, który doskonale sprawdzi się nie tylko na wyjazdach, ale i w domu, gdy nadejdzie przerwa w dostawie prądu. Podobnie, jak wyżej opisywany model, ten również możemy ładować przy pomocy słońca, poprzez podłączenie do gniazdka, a także przy pomocy ładowarki samochodowej lub ładowarki USB.

Cena: 2299 zł – 200 zł taniej! klik

Drukarka 3D QIDI X-MAX

Ta drukarka wyposażona została w 2 zestawy ekstruderów dla różnych filamentów. Ekstruder A nadaje się do drukowania filamentów takich, jak PLA, ABS, PETG, TPU itp. Temp. maksymalna w tym przypadku wynosi 240 st. C. Ekstruder B to z kolei ekstruder przeznaczony do wysokich temperatur. Co ważne, w tym modelu wykorzystano stal wolframową i materiał ze stali nierdzewnej z tyłu. Dzięki temu drukarka poradzi sobie również z włóknem węglowym.

Cena: 4199 zł – 1000 zł taniej! klik

Grawerka laserowa Ortur Laser Master 2 Pro S2 LU2-4

Ten model poradzi sobie z grawerowaniem na obszarze 400x400 mm. Grawerka została wyposażona w najnowszą technologię laserową FAC. Ogniskowa punktu wynosi 0,17x0,25 mm. Ma 32-bitową płytę główną oraz jest kompatybilna z systemami Windows, MAC oraz Linux.

Cena: 1599 zł – 500 zł taniej! klik

Dostawa jest realizowana do niemal każdego zakątka świata, w tym również do Polski. Podczas zakupów można wskazać preferowaną walutę płatności (np. PLN). Do wyboru są dwie metody płatności – PayPal lub karta płatnicza.

