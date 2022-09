Do Biedronki trafił sprzęt od znanego producenta samochodów

Od uruchomienia sklepu internetowego Biedronka Home mija zaledwie miesiąc, a oferta zdążyła zaskoczyć nas już niejednokrotnie. Tym razem, jest to sprzęt od znanego producenta samochodów!

Spis treści

W Biedronce pojawił się elektryczny sprzęt Hyundai

Sklep internetowy Biedronka Home obejmujący produkty przemysłowe to jedna z bardziej wyczekiwanych platform. Cykliczne pojawianie się produktów od znanych marek najlepiej pokazuje, jak wiele możliwości posiada sieć sklepów Jerónimo Martins Polska. Za pośrednictwem witryny mieliśmy okazję kupić już m.in. rower elektryczny (więcej przeczytasz w naszym wpisie: Do Biedronki trafił rower elektryczny znanej marki - jego cena Cię zaskoczy). Firma nie przestaje zaskakiwać i wprowadza do swojej oferty sprzęt od cenionego przesiębiorstwa Hyundai! Sprawdziliśmy, co powinno wzbudzić twoją uwagę.

W Biedronce pojawił się elektryczny sprzęt Hyundai - przegląd produktów

Elektryczny odkurzacz do liści 3200 Watt

Materiał: plastik / metal

Kolor: niebieski / czarny

Wymiary: 118 x 30,9 x 17,1 cm

Waga: 2.7 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: odkurzacz do liści, worek 40 l x 2

Moc: 3200 W

Przejdź do produktu

Zobacz również:

Elektryczna piła łańcuchowa 2200 Watt

Materiał: plastik / metal

Kolor: niebieski / czarny

Wymiary: 82 x 20 x 27 cm

Waga: 5.3 kg

Moc: 2200 W

Długość kabla: 1,5 m

Przejdź do produktu

Elektryczna myjka ciśnieniowa 1400 Watt

Materiał: plastik / metal

Kolor: niebieski / czarny

Wymiary: 28 x 64 x 21 cm

Waga: 5.8 kg

Moc: 1400 W

Długość kabla: 5 m

Przejdź do produktu

Szczotka elektryczna 600 Watt

Materiał: plastik / metal

Kolor: niebieski / czarny

Wymiary: 120 x 30 x 21 cm

Waga: 2.9 kg

Moc: 600 W

Przejdź do produktu

Elektryczna wypalarka do chwastów 2000 Watt

Materiał: plastik / metal

Kolor: niebieski / czarny

Wymiary: 116 x 18,5 x 8 cm

Waga: 1.05 kg

Moc: 2000 W

Długość kabla: 1,8 m

Napięcie: 220 - 240 V

Przejdź do produktu

Całą ofertę produktów elektrycznych sygnowanych logo Hyundai znajdziesz pod tym linkiem.