Do Biedronki trafił zdalnie sterowany gadżet. Teraz kupisz go o wiele taniej!

Dziś odkładamy na bok tradycyjne gadżety, aby zrobić miejsce dla nowoczesnych urządzeń. Biedronka Home przedstawia coś, co może okazać się idealnym prezentem!

Nowoczesna technologia to nie tylko wygoda i komfort. Dobrze spożytkowana, pomaga w wielu procesach - w tym edukacyjnych, niezależnie od wieku. Biedronka niejednokrotnie udowadniała, że jej celem jest poszerzanie oferty, a wyjątkowe akcesoria i urządzenia trafiają się naprawdę często. Do sieci sklepów pod skrzydłami Jerónimo Martins trafił kolejny gadżet, który idealnie obrazuje rozwój na miarę XXI wieku. Jeśli chcesz rozwijać w swoim dziecku pasje i wspierać jego rozwój - będzie to wymarzony prezent, który uczy i bawi!

XTREM BOTS ROBOT ROBBIE

Czy można połączyć zabawę z nauką, a przy tym rozbudzić w najmłodszych ciekawość do świata? Brzmi skomplikowanie, ale tak! Gadżet od XTREM BOTS przedstawia się jako robot Robbie. Jest zdolny do wykonania aż 50 działań, a w tym m.in. taniec. Jego budowa pozwala na różnorodne gesty, co pozwala na aktywną zabawę. Jest to doskonała alternatywa dla gier komputerowych i bajek - brak czasu przed ekranem, skupienie i ciekawość. Wszystko to, może zostać wypracowane poprzez interakcje z Robbie.

Przejdźmy do parametrów...

Zestaw zawiera: 1 robota Robbiego, 1 kontroler, 1 kabel USB i 1 instrukcję

Możliwość programowania działań

Inteligentne sterowanie gestami

Sterowanie za pomocą pilota

Różne wyrazy twarzy

Diody LED

Kontroler sterujący: zasięg do 5m

Zdolność tańca, poruszania się

Wymagane 2 baterie AA 1,5V

Robbie jest dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego Biedronka Home. Tylko od 14.12 do 18.12 możesz kupić go w cenie 199 zł 149 zł.

Jeśli szukasz prezentu dla swoich pociech, warto zajrzeć również do stacjonarnych sklepów Biedronka. W ostatnim czasie, pojawiły się tam aż 3 gadżety, które pozwolą na rozwój kreatywności najmłodszych. Więcej dowiesz się w naszym wpisie: To będą hity! W Biedronce pojawiły się nowoczesne gadżety dla najmłodszych.

Tymczasem, sprawdź co potrafi Robbie i za co kochają go najmłodsi!

SETTY smartwatch dziecięcy SMILEKID SD-200

Wymiary: 4 x 1,5 x 23

Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi; Aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia należy zainstalować w nim aktywną kartę SIM bez zabezpieczenia kodem PIN oraz pobrać aplikację na swój telefon

Waga: 0,04 kg

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 1,44''

Pojemność baterii: 400 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: złącze USB micro

Długość kabla: 0,25 m

Napięcie: 3,7 V

Cena: 139 zł

HYKKER perkusja elektroniczna

zwijana i poręczna

7 pokrytych miękkim silikonem bardzo czułych padów

dla początkujących i bardziej zaawansowanych

Waga: 1,109 kg

Opis elementów: perkusja, przewód USB-C, 2 szt. pałeczek

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Zasilanie: 5 V ⎓ 1 A

Certyfikaty: TUV

Cena: 249 zł

HYKKER pianino elektryczne

lekkie i poręczne

łatwe do rozłożenia i złożenia

dla początkujących i bardziej zaawansowanych

Waga: 0,666 kg

Opis elementów: pianino, baterie, przewód USB-C

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Zasilanie: 5 V ⎓ 0,5 A (USB-C)

Certyfikaty: TUV

Cena: 169 zł

COBRA kontroler Xbox-One

Podświetlanie przyciski funkcyjne

2 silniki wibracyjne

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Łączność z PC: 2.4 MHz adapter USB

Kompatybilny z Xbox One / PC

12 przycisków funkcyjnych

D-Pad

Lewy i prawy joystick

Przycisk Turbo

Wskaźniki LED

Kabel ładowania 1 m

Cena: 169 zł