Do Biedronki trafił zdalnie sterowany gadżet. To wymarzony prezent! Taniej tylko przez 3 dni

Dziś odkładamy na bok tradycyjne gadżety, aby zrobić miejsce dla nowoczesnych urządzeń. Biedronka Home przedstawia coś, co może okazać się idealnym prezentem - tylko podczas Black Friday, kupisz go znacznie taniej!

Nowoczesna technologia to nie tylko wygoda i komfort. Dobrze spożytkowana, pomaga w wielu procesach - w tym edukacyjnych. Biedronka niejednokrotnie udowadniała, że jej celem jest poszerzanie oferty, a wyjątkowe modele trafiają się naprawdę często. Do sieci sklepów pod skrzydłami Jerónimo Martins trafił kolejny gadżet, który idealnie obrazuje rozwój na miarę XXI wieku. Jeśli chcesz rozwijać w swoim dziecku pasje - będzie to wymarzony prezent, który uczy i bawi!

XTREM BOTS ROBOT ROBBIE

Czy można połączyć zabawę z nauką, a przy tym rozbudzić w najmłodszych ciekawość do świata? Brzmi skomplikowanie, ale tak! Gadżet od XTREM BOTS przedstawia się jako robot Robbie. Jest zdolny do wykonania aż 50 działań, a w tym m.in. taniec. Jego budowa pozwala na różnorodne gesty, co pozwala na aktywną zabawę. Jest to doskonała alternatywa dla gier komputerowych i bajek - brak czasu przed ekranem, skupienie i ciekawość. Wszystko to, może zostać wypracowane poprzez interakcje z Robbie.

Przejdźmy do parametrów...

Zestaw zawiera: 1 robota Robbiego, 1 kontroler, 1 kabel USB i 1 instrukcję

Możliwość programowania działań

Inteligentne sterowanie gestami

Sterowanie za pomocą pilota

Różne wyrazy twarzy

Diody LED

Kontroler sterujący: zasięg do 5m

Zdolność tańca, poruszania się

Wymagane 2 baterie AA 1,5V

Robbie jest dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego Biedronka Home, kupisz go za 199 zł - 169 zł. Promocja obowiązuje w dniach 25.11 - 27.11.

