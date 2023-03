Do Biedronki trafiły gadżety Smart Home - już od 14,99 zł

Sieć sklepów udowodniła niejednokrotnie, że może zaskoczyć zasobnością oferty AGD oraz elektronicznych gadżetów. Przyszła pora na... Smart Home. Uwagę mogą przyciągać nie tylko parametry ale i niskie ceny.

Nie sposób zaprzeczyć, że oficjalne uruchomienie platformy Biedronka Home wiele zmieniło. Nie jest to jednak powód, aby całkowicie wykluczyć artykuły przemysłowe ze sklepów stacjonarnych, po co chętnie zagląda spora część klientów. Tymczasem sieć sklepów ma coś specjalnego dla fanów elektroniki, gadżetów i... Smart Home. Biorąc pod uwagę zasobność tego rodzaju produktów u konkurencji, na to wielu z nas czekało!

Źródło: Adobe Stock/Drobot Dean

Smart Home w Biedronce

Wśród najnowszych akcji tematycznych znaleźliśmy ofertę zatytułowaną jako Dom z pomysłem. Wśród produktów znalazło się aż kilka artykułów, które idealnie wpasowują się w ideę Inteligentnego Domu. Pochodzą od marki Melink, która pojawiła się w asortymencie Biedronki po raz pierwszy około 2,5 roku temu, tak więc nie jest to pierwsze zetknięcie z firmą. Artykuły mogą stanowić swoistą alternatywę dla znacznie droższych odpowiedników, ponieważ ich ceny rozpoczynają się już od... 14,99 zł. Na co zwrócić uwagę tym razem?

Zobacz również:

Żarówka Smart LED Wi-Fi Melink

Klimatyczne oświetlenie sterowane poprzez aplikację mobilną wcale nie musi kojarzyć się z luksusem. Melink przedstawia aż trzy warianty żarówek LED, które różnią się gwintem, jak i parametrami (możemy więc dopasować typ do indywidualnych wymagań). W zależności od wyboru, możemy liczyć na moc strumienia świetlnego w zakresie od 400 do 800 lumenów. Są jednak aspekty, które łączą każdy z nich - jest to przede wszystkim 16 mln kolorów oraz biel (RGB i CCT), zdalne sterowanie, obsługa asystentów głosowych oraz kompatybilność i grupowanie z pozostałymi produktami Melink. Do wyboru:

Żarówka E27 (9 W LED)

Żarówka E14 (4,9 W LED)

Żarówka (GU-10, 4,9 W LED)

Cena: 14,99 zł

Więcej podobnych produktów znajdziesz pod tym linkiem.

Kamera obrotowa Smart Melink

Urządzenie umożliwia rejestrowanie obrazu w jakości H.264 1080p, a ponadto wykrywa ruch i powiadamia nas o możliwym niebezpieczeństwie. Kamera posiada zarówno mikrofon, jak i głośnik tak więc możliwa jest zdalna komunikacja. Atut może stanowić także szerokie pole widzenia i sterowanie głowicą w pionie (90 stopni) oraz poziomie (345 stopni). Sterowanie jest możliwe poprzez aplikację mobilną, a także Amazon Alexa, Google Home oraz Apple Siri.

Cena: 89,90 zł

Na ten moment, producenci oferują nie tylko pojedyncze urządzenia rejestrujące przestrzeń domową ale również zaawansowane systemy monitoringu Smart Home. Sprawdź, co w tym zakresie oferuje jedna z największych sieci sklepów w Polsce.

Gniazdko Smart Wi-Fi Melink

Niemal każdemu z nas zdarzyło się zapomnieć o wyjęciu wtyczki z kontaktu i zastanawianiu się, czy nasze mieszkanie będzie całe po powrocie z pracy. Gniazdko Smart umożliwia stały podgląd zasilania, a nawet ustanowienie harmonogramu i timera. Sam licznik zużycia energii może okazać się pomocny w aspekcie oszczędności. Maksymalna moc podłączonych urządzeń wynosi 2300 W.

Cena: 34,99 zł

Więcej tego typu produktów znajdziesz pod tym linkiem.

Listwa zasilająca Smart Wi-Fi lub głowica termostatyczna Smart Bluetooth Melink

Dwa powyższe rozwiązania szczególnie spodobają się osobom, które dzięki Smart Home chcą zaoszczędzić. Listwa Smart umożliwia oddzielne sterowanie aż 3 gniazdkami i 4 wejściami USB. Tak jak w przypadku pojedynczego produktu, istnieje możliwość ustanowienia harmonogramu i timera. Głowica zaś kontroluje temperaturę wszystkich grzejników zgodnie z ustawieniami w aplikacji. Ponadto, wyposażono ją w czujnik sygnalizujący otwarte okna. Na mini wyświetlaczu możemy podglądać aktualną temperaturę.

Cena: 69,90 zł

Termostat elektroniczny jest jednym z lepszych sposobów na oszczędności z wykorzystaniem Smart Home. Kilka modeli znalazło się również w ofercie u konkurencji - ceny wahają się od 179 zł do 849 zł.

Każdy artykuł możemy sparować z darmową aplikacją Melink, dostępną dla użytkowników systemu Android, oraz iOS. Wszystkie powyższe produkty znajdziesz w stacjonarnych sklepach Biedronki już od 2 marca. Niestety będą one dostępne wyłącznie przez ograniczony czas, a szansa na ich zakup upłynie 15 marca (o ile nie wyprzedadzą się wcześniej).

Jeśli zastanawiasz się czy Smart Home jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem lub chcesz dowiedzieć się o nowoczesnych rozwiązaniach nieco więcej, zajrzyj do naszego wpisu: Czy Smart Home sprzyja oszczędzaniu energii i niższym rachunkom za prąd? Jakie urządzenia warto w tym celu kupić?