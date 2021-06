Do Fortnite powróci jeden z trybów? Gracze za nim tęsknili

Wraz z najnowszą aktualizacją, w Fortnite pojawiło się kilka nowości. Graczy najbardziej cieszą informacje na temat powrotu jednego z trybów gry.

Wraz z ostatnią aktualizacją Fortnite o numerze 17.10, do gry trafiło kilka nowości. Największą z nich jest możliwość wejścia na pokład statku-matki oraz wyzwania i aktywności z tym związane. Cała reszta to nowe skórki, lotnie, emotki, plecaki i inne przedmioty kosmetyczne. W sieci pojawiły się jednak informacje o możliwym powrocie do gry jednego z trybów. O jaki dokładnie chodzi?

Do tej pory Epic Games wprowadzało do Fortnite wiele trybów tymczasowych, które były dostępne w grze tylko przez określony czas. Pierwszy z nich został dodany w 2017 roku podczas Game Awards i było to 50v50. Z biegiem lat był on zmieniany i dostosowywany to ogólnych potrzeb i trendów, ale bardzo mocno utkwił w pamięci graczy, którzy na pewno ucieszą się z jego powrotu. Najwięksi leekerzy Fortnite informują o ponownym dodaniu tego trybu w formie dostosowanej do rywalizacji.

50v50 Will return (without cars) as a tournament LTM! — HYPEX (@HYPEX) June 22, 2021

50v50 News:



Fortnite added a Competitive/Tournament version of the 50v50 LTM (without cars) in this update!



If I remember correctly, they already added a non-competitive version of this mode to the game a few months ago, but never used it! pic.twitter.com/nAD9miazZT — Shiina (@ShiinaBR) June 22, 2021

Według przecieków są dwie możliwości pojawienia się trybu 50v50 w Fortnite. Albo będą to dwie różne wersje, albo tylko jedna, nastawiona w pełni na rywalizację, w której ma nie być dostępu do pojazdów. Nie ma w tej chwili jeszcze dokładnych informacji, kiedy 50v50 zostanie uruchomione.