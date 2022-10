Do Lidla powrócił Lidlomix! To ostatnia szansa, aby zdobyć go taniej

Pojawienie się w ofercie Lidlomixa od zawsze zwiastuje istne szaleństwo! Już niebawem miłośnicy kuchennych rewolucji będą mogli kupić popularny robot kuchenny w promocyjnej cenie - i to w wersji z Wi-Fi oraz z możliwością sterowania głosowego.

Spis treści

Najnowszy model robota kuchennego SILVERCREST znanego pod hasłem Lidlomix, ponownie powróci do Lidla! Ucieszy to każdego gospodarza, który spędza dużo czasu w kuchni i poszukuje godnego pomocnika.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart to świetny wybór dla osób, które szukają czegoś, co odciąży ich w gotowaniu lub pozwoli poszerzyć możliwości kulinarne. Dzięki mnogości funkcji przygotujemy praktycznie każde danie w bardzo prostu sposób, a wbudowane przepisy i instrukcje wideo pomogą nam wydobyć z każdej potrawy najlepsze nuty smakowe. Warto dodać, że jest to dobry początek kulinarnej przygody dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w gotowaniu, ale również domowych pasjonatów.

Zobacz również:

Jakie funkcje posiada nowy Lidlomix - Monsieur Cuisine Smart?

Monsier Cuisine Smart to urządzenie, które pomoże nam w każdej fazie przygotowywania posiłku - od doboru składników, aż do termicznej obróbki. Dzięki bogatemu wyposażeniu i rozmaitych funkcjach, gotowanie nie będzie stanowiło większego wyzwania. Często w trakcie przygotowywania posiłków musimy zająć się innymi obowiązkami - w takich sytuacjach wielofunkcyjny robot jest idealnym kompanem w kuchni, gdyż zwolni nasze ręce i pozwoli w międzyczasie zająć się czymś innym. Ponadto, sterowanie może odbywać się przez Google Assistant. Jeśli obawiasz się, że nie podołasz z przygotowaniem dania na podstawie tradycyjnego przepisu, producent uaktywnił dostęp również do wielu instruktażowych treści z wideo.

Przejdźmy do parametrów:

8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na intuicyjną obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

funkcja dodawania swoich notatek w przepisie

automatyczne programy

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

Dane techniczne

maks. pobór mocy: 1200 W: 1050 W (funkcja gotowania), 1000 W (mieszanie)

prędkość obrotowa: ok. 125–5500 obr./min

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

W zestawie:

miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l

wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw

nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek

pokrywa z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu.

wkład z ostrzami

szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

Lidlomix - cena, gdzie kupić

Wersja robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart będzie dostępna już dziś - 10 października od godziny 7:00. Promocyjna cena wyniesie 2399 zł - zarówno stacjonarnie, jak i online (od 11 października - 2499 zł). Warto pamiętać, że Lidlomix cieszy się dużą popularnością i może zniknąć z półek w dość krótkim czasie. Jeśli zamierzasz dokładnie zapoznać się z ofertą, szukaj robota pod tym linkiem. Warto dodać, że w aktualnej ofercie dostępny jest również siostrzany model Monsieur Cuisine Connect w cenie 1899 zł. Jest to więc budżetowa alternatywa o atrakcyjnych parametrach.

Dla niezdecydowanych mamy też podsumowanie wszystkich robotów kuchennych dostępnych w Lidlu. Każdy znajdzie coś dla siebie!