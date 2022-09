Do Lidla powrócił Lidlomix - warto pospieszyć się z zakupem!

Pojawienie się na półkach sklepowych Lidlomixa od zawsze zwiastuje istne szaleństwo! Już niebawem miłośnicy kuchennych rewolucji będą mogli kupić popularny robot kuchenny w promocyjnej cenie - i to w wersji z Wi-Fi.

Długo wyczekiwany Lidlomix wraca do Lidla! Każdy domowy kucharz na pewno będzie wniebowzięty z tego powodu. Warto dodać, że hit sprzedażowy jest dostępny online. Sprawdziliśmy co potrafi model Connect - daje on naprawdę dużo możliwości w kuchni.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect - popularnie nazywany Lidlomixem - to świetny wybór dla osób, które na wakacje szukają czegoś, co odciąży ich w gotowaniu. Dzięki mnogości funkcji w urządzeniu przygotujemy praktycznie każde danie w bardzo prostu sposób, a wbudowane przepisy i instrukcje wideo pomogą nam wydobyć z każdej potrawy najlepsze nuty smakowe.

Jakie funkcje posiada nowy Lidlomix - Monsieur Cuisine Smart?

Lidlomix to świetne urządzenie, które pomoże nam w każdej fazie gotowania - od przygotowania składników, aż do termicznej obróbki. Dzięki bogatemu wyposażeniu sprawi, że z gotowania pozostaną nam tylko te najprzyjemniejsze czynności. Tymi bardziej męczącymi zajmie się Lidlomix. Często w czasie przygotowywania posiłków musimy zająć się innymi obowiązkami. W takich sytuacjach Monsieur Cuisine Connect jest idealnym kompanem w kuchni, gdyż zwolni nasze ręce i pozwoli w międzyczasie zająć się czymś innym.

Parametry:

duży 7-calowy (17,78 cm), kolorowy wyświetlacz pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT - 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku

funkcja Wi-Fi

3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

akcesoria można myć w zmywarce

Dane techniczne

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

W zestawie:

pojemnik blendera ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, płaska

wkład do gotowania

wkład z ostrzami

nasadka do mieszania

szpatułka (z wyjmowaną silikonową końcówką)

Lidlomix - cena, gdzie kupić

Wersja robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego, w cenie 1899 zł! Warto pamiętać, że Lidlomix jest bardzo rozchwytywanym urządzeniem. Może się więc okazać, że jego dostępność dość szybko się wyczerpie. Jeśli zamierzasz kupić urządzenie za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdziesz go pod tym linkiem.

Dla niezdecydowanych mamy też podsumowanie wszystkich robotów kuchennych dostępnych w Lidlu. Każdy znajdzie coś dla siebie!