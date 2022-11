Do Lidla powrócił najnowszy model Lidlomixa! Za kilka dni kupisz go znacznie taniej

Pojawienie się w ofercie Lidlomixa od zawsze zwiastuje istne szaleństwo! Już teraz miłośnicy kuchennych rewolucji mogą kupić najnowszy robot kuchenny SILVERCREST w wersji z Wi-Fi oraz z możliwością sterowania głosowego. Sprawdź, co potrafi Monsieur Cuisine Smart.

Spis treści

Najnowszy model robota kuchennego SILVERCREST znanego pod hasłem Lidlomix, ponownie powrócił do Lidla! Ucieszy to każdego gospodarza, który spędza dużo czasu w kuchni i poszukuje godnego pomocnika podczas przyrządzania posiłków, a nawet osoby chcące zmienić swoją dietę bez większego doświadczenia w przyrządzaniu posiłków.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart to świetny wybór dla osób, które szukają czegoś, co odciąży ich w gotowaniu lub pozwoli poszerzyć możliwości kulinarne. Dzięki mnogości funkcji przygotujemy praktycznie każde danie w bardzo prostu sposób, a wbudowane przepisy i instrukcje wideo pomogą nam wydobyć z każdej potrawy najlepsze nuty smakowe. Zważając na moc sięgającą aż 1200 Watt, Lidlomix umożliwia również wyrobienie różnorodnych ciast. Warto dodać, że jest to dobry początek kulinarnej przygody dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w gotowaniu i pieczeniu, ale również domowych pasjonatów. Nowoczesne urządzenie może znacząco poszerzyć nasze horyzonty kulinarne, a jednocześnie odciążyć nas w problematycznych czynnościach.

Zobacz również:

Jakie funkcje posiada nowy Lidlomix - Monsieur Cuisine Smart?

Monsier Cuisine Smart to urządzenie, które pomoże nam w każdej fazie przygotowywania posiłku - od doboru składników, aż do termicznej obróbki. Dzięki bogatemu wyposażeniu i rozmaitych funkcjach, gotowanie nie będzie stanowiło większego wyzwania. Często w trakcie przygotowywania posiłków musimy zająć się innymi obowiązkami - w takich sytuacjach wielofunkcyjny robot jest idealnym kompanem w kuchni, gdyż zwolni nasze ręce i pozwoli w międzyczasie zająć się czymś innym. Ponadto, sterowanie może odbywać się przez Google Assistant. Jeśli obawiasz się, że nie podołasz z przygotowaniem dania na podstawie tradycyjnego przepisu, producent uaktywnił dostęp również do wielu instruktażowych treści z dołączonym wideo.

Przejdźmy do parametrów:

8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na intuicyjną obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

funkcja dodawania swoich notatek w przepisie

automatyczne programy

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

Dane techniczne

maks. pobór mocy: 1200 W: 1050 W (funkcja gotowania), 1000 W (mieszanie)

prędkość obrotowa: ok. 125–5500 obr./min

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

W zestawie:

miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l

wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw

nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek

pokrywa z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu.

wkład z ostrzami

szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

Lidlomix - cena, gdzie kupić

Wersja robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart jest dostępna już teraz w cenie 2499 zł. Warto pamiętać, że Lidlomix cieszy się dużą popularnością i może zniknąć z półek w dość krótkim czasie. W okresie od 14.11 - 16.11 będzie dostępny w specjalnej cenie wynoszącej 2199 zł! Jeśli zamierzasz dokładnie zapoznać się z ofertą, szukaj robota pod tym linkiem.

Warto dodać, że w aktualnej ofercie dostępny jest również siostrzany model Monsieur Cuisine Connect w cenie 1899 zł. Jest to budżetowa alternatywa o atrakcyjnych parametrach. Jak w przypadku najnowszego modelu, posiada moduł Wi-Fi oraz funkcję Cooking-pilot z dostępem do 500 przepisów krok, po kroku. Pozwala regulować temperaturę w zakresie od 37 do 130° Celsjusza, prędkość możemy regulować na 10 poziomach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat parametrów i daty sprzedaży stacjonarnej, zajrzyj do naszego wpisu.

Monsieur Cuisine Smart - czy warto?

Jeśli rozważasz zakup najnowszego modelu Lidlomixa, najpewniej doskonale znana jest Ci idea wielofunkcyjnych robotów kuchennych. Sprzęt marki własnej Lidla - SILVERCTEST, jest dobrą alternatywą dla znanego, choć dość drogiego sprzętu znanego pod nazwą Thermomix. Więcej, przeczytasz w naszym wpisie: Tańsze alternatywy urządzenia Thermomix. Posiada liczny zakres funkcji, który odciąży Cię w wielu czynnościach i z powodzeniem zastąpi nawet kilka urządzeń AGD. Zważając na wyposażenie robota w łączność Wi-Fi oraz rozmaite akcesoria, model może być nazywany synonimem nowoczesności. Jest to świetna alternatywa dla osób, które nie chcą wydawać blisko 6 tys. złotych na legendę, a jednocześnie pragną stworzyć wiele mniej lub bardziej skomplikowanych posiłków w dość krótkim czasie. Ostateczna decyzja powinna być podyktowana przeznaczeniem oraz konkretnymi oczekiwaniami wobec sprzętu, tak więc warto zapoznać się ze specyfikacją, która znajduje się w naszym wpisie. Dla niezdecydowanych mamy też podsumowanie wszystkich robotów kuchennych dostępnych w Lidlu. Sprawdź, czym różnią się poszczególne roboty, a przy okazji odkryj zupełnie nowe funkcje urządzeń.

Warte uwagi - sprzęty SILVERCREST

SILVERCREST Frytkownica na gorące powietrze 9w1, 1800 W

kombinacja frytownicy, grilla i automatycznej suszarki do żywności

smażenie, grillowanie na rożnie, pieczenie, zapiekanie, tostowanie, podgrzewanie, gotowanie i suszenie w jednym urządzeniu

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

regulacja temperatury od 40°C do 200°C

łatwa obsługa dzięki wyświetlaczowi Easy Touch i 9 wstępnie ustawionym programom

duże okno widokowe XL

ustawienie minutnika: 1-60 minut

wszystkie akcesoria można myć w zmywarce*

pojemność: wnętrze urządzenia: ok. 10 litrów / kosz obrotowy: ok. 1,9 litra

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Automat do pasteryzacji SEAD 1800, z wyświetlaczem

do pasteryzacji i konserwowania dżemu, owoców i warzyw

również do podgrzewania i utrzymywania ciepłych napojów, gulaszu, zup i innych potraw

z cyfrowym wyświetlaczem i elektronicznym sterowaniem

na 14 słoików w 2 warstwach – z kratką

emaliowana obudowa i uchwyty izolujące ciepło

zintegrowany lejek np. do ponczu

kocioł o dużej pojemności (ok. 27 l)

zmienne ustawianie temperatury od 30 do 100°C

funkcja timera

ochrona przed przegrzaniem

sygnał dźwiękowy pojawia się po osiągnięciu temperatury docelowej lub po upływie ustawionego czasu gotowania

cyfrowy wyświetlacz aktualnej i ustawionej temperatury oraz pozostałego czasu

zwijanie kabla i antypoślizgowe nóżki

pojemność: ok. 27 l

ustawienie czasu: 1-120 min

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Mikser ręczny 300 W

automatycznie napędzana, zdejmowana miska obrotowa

pokrywka osłaniająca przed pryskaniem z zamykanym otworem do napełniania

5 poziomów prędkości i przycisk turbo

możliwość zastosowania miksera również bez stojaka

z funkcją ręcznego blendera

pojemność (miska do mieszania): ok. 2,5 l

10 elementów

szpatułka do ciasta, miska do mieszania, pokrywka zapobiegająca zachlapaniu, mieszadło, hak do ugniatania przeznaczone do mycia w zmywarce

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy SEMM 1470 A2, 1470 W

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Gofrownica 1200 W

do wytrawnych i słodkich wypieków

wysokiej jakości chroniąca przed przywieraniem powłoka firmy ILAG®

z płynnie regulowanym termostatem i lampką pieczenia

z izolowanym uchwytem

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

w zestawie z 15 przykładowymi przepisami

moc: 1200 W

wymiary: ok. 256 x 205 x 93 mm

Zajrzyj do oferty