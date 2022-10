Do Lidla trafił bezworkowy odkurzacz od znanej niemieckiej marki - to może być hit

Sieć sklepów nie ustaje w wysiłkach, aby stale podwyższać zakres oferowanych produktów z kategorii elektroniki, AGD i nie tylko. Tym razem, do oferty trafił nowoczesny odkurzacz od znanej marki w wersji bezworkowej! Sprawdź, czy jest to model dla Ciebie.

Spis treści

Bezworkowy odkurzacz znanej marki w Lidlu

Lidl niemal codziennie wprowadza do swojej oferty nowe sprzęty z zakresu AGD, elektroniki użytkowej i wiele rozmaitych gadżetów. Niegdyś postrzegany jako dyskont oferujący wyłącznie produkty FMCG, dziś rośnie w siłę. W najnowszej gazetce pojawiło się coś specjalnego, a mianowicie odkurzacz od niemieckiego, cenionego przedsiębiorstwa. Sprawdziliśmy za Ciebie, jak prezentuje się szczegółowa specyfikacja modelu i czy jest on wartym uwagi.

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC 7170

Jeśli masz dość wymiany zbędnych worków na nieczystości, nieprzyjemnego zapachu i szukasz alternatywy dla klasycznego odkurzacza pionowego, model od GRUNDIG może okazać się wartym uwagi sprzętem. Nadaje się niemal do każdego rodzaju powierzchni, a dzięki wysokiej mocy silnika (750 Watt), pozbywanie się nieczystości to żadne wyzwanie. Zważając na bogate wyposażenie akcesoriów, nie jest mu straszny ani kurz, ani wszelkie trudno dostępne zakamarki. Aby sprzątanie było nie tylko skuteczne, ale i wygodne -odkurzacz posiada długą rurę teleskopową z metalu. Dzięki kompaktowej konstrukcji, przechowywanie nie będzie wyzwaniem nawet w mieszkaniu o małym metrażu. Model może być dobrym rozwiązaniem również dla alergików, ponieważ wyposażono go w filtrację HEPA-13.

Zobacz również:

Przejdźmy do parametrów...

nominalna moc silnika: ok. 750 W

cicha praca - zaledwie 76 dB (A)

wykonany w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu

pojemnik na kurz o pojemności 2,7 l

długa rura teleskopowa z metalu

zasięg: ok. 8,5 m

bezworkowy

filtr HEPA-13 z możliwością mycia

wymiary: ok. 33 x 51 x 23 cm (dł. x szer. x wys.)

waga: ok. 7,25 kg

Odkurzacz jest dostępny w ofercie Lidla już teraz w cenie wyniesie 694,25 zł. Więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.

Jeśli nadal poszukujesz idealnego modelu dla siebie...

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1, SHAZ 22.2 D5, 130 W

odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 - nowoczesna technologia cyklonowa umożliwia bezworkowe odkurzanie

zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub do podłóg

bezprzewodowy

wydajny silnik 130 W

2 poziomy ssania: tryb MAX i tryb ECO

rurę można szybko odczepić - bezproblemowe zastosowanie jako odkurzacz ręczny

szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180°

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi HEPA i filtrowi ze stali szlachetnej

demontaż urządzenia bez użycia narzędzi umożliwia łatwe czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz

wyjmowany akumulator

Sprawdź ofertę

Zelmer Odkurzacz akumulatorowy AE4822 DESERT, bezworkowy

akumulator litowy 22,2 V

czas pracy do 40 min

pojemność maks. 800 ml

2 poziomy prędkości

szczotka turbo 2 w 1

czas ładowania: 5 h

technologia cyklonowa

wymiary :ok. 18,5 x 22 x 112 cm

Sprawdź ofertę

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

duża siła ssąca o eleganckim wyglądzie

mocny akumulator litowo-jonowy

bezprzewodowa praca

zintegrowany filtr EPA

nasadka 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa

z praktyczną funkcją stania

wymiary: ok. 36 x 8 x 8 cm

akumulator litowo-jonowy: 7,4 V / 2000 mAh

czas pracy przy pełnym naładowaniu: ok. 15 min

pojemność: kurz: maks. 100 ml

waga: ok. 650 g

Sprawdź ofertę

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy HF722PTLG, 22 V

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

napięcie: ok. 22 V

typ akumulatora: litowo-jonowy

czas pracy: do 35 min

czas ładowania: ok. 5 h

wskaźnik stanu ładowania

system oddzielania kurzu HSpin-Core Technology

system filtracji: filtr materiałowy

pojemność pojemnika na kurz: 0,7 l

2 stopnie regulacji mocy i tryb turbo

Sprawdź ofertę

Może Cię zainteresować: Raj dla gamerów? Elektroniczne gadżety w Biedronce, które powinieneś przetestować.