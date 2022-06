Do Lidla wraca popularne urządzenie! Warto zapisać datę premiery, bo chętnych będzie wielu

Pojawienie się na półkach sklepowych Lidlomixa od zawsze zwiastuje istne szaleństwo! Już niedługo miłośnicy sprytnego gotowania znowu będą mogli kupić popularny robot kuchenny - i to w ulepszonej wersji!

Spis treści

Długo wyczekiwany Lidlomix wraca na półki w Lidlu! Każdy domowy kucharz na pewno będzie wniebowzięty z tego powodu. Warto dodać, że hit sprzedażowy sieci nie tylko znowu będzie dostępny, ale też wraca w nowszej, uleszonej wersji. Sprawdziliśmy co potrafi nowy model urządzenia - daje on naprawdę dużo możliwości w kuchni.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart - popularnie nazywany Lidlomixem - to świetny wybór dla osób, które na wakacje szukają czegoś, co odciąży ich w gotowaniu. Dzięki mnogości funkcji w urządzeniu przygotujemy praktycznie każde danie w bardzo prostu sposób, a wbudowane przepisy i instrukcje wideo pomogą nam wydobyć z każdej potrawy najlepsze nuty smakowe.

Jakie funkcje posiada nowy Lidlomix - Monsieur Cuisine Smart?

Lidlomix to świetne urządzenie, które pomoże nam w każdej fazie gotowania - od przygotowania składników, aż do termicznej obróbki. Dzięki wbudowanej wadze, grzałce i nasadkom do siekania czy wyrabiania ciasta, zwolni nasze ręce i sprawi, że z gotowania pozostaną nam tylko te najprzyjemniejsze czynności. Tymi bardziej męczącymi zajmie się Lidlomix. Często w czasie przygotowywania posiłków musimy zająć się innymi obowiązkami. W takich sytuacjach Monsieur Cuisine Smart jest idealnym kompanem w kuchni, gdyż zwolni nasze ręce i pozwoli w międzyczasie zająć się czymś innym

Warto też wspomnieć o bardzo dużej zmianie nowej wersji Monsieur Cuisine Smart. To sprytne urządzenie pozwala na sterowanie głosowe w języku angielskim za pomocą Asystenta Google – kto choć raz zastanawiał się, jak zmienić tryb pracy jakiegoś urządzenia kuchennego, mając ręce np. w drożdżowym cieście, ten doceni to rozwiązanie. Dodatkowo, można też interaktywnie obsługiwać ten sprzęt przy pomocy Wi-Fi.

11 różnych funkcji przygotowywania posiłów : gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie smażenie, sous vide, wolne gotowanie

: gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie smażenie, sous vide, wolne gotowanie 10-stopniowa regulacja prędkości i dodatkowa funkcja turbo

i dodatkowa funkcja turbo Regulacja temperatury od 37 do 130°C

od 37 do 130°C Miksowanie : 1000 W

: 1000 W Gotowanie : 1050 W

: 1050 W Timer 99-minutowy

99-minutowy Przewodnik kulinarny - możliwość tworzenia tygodniowego planu posiłków z funkcją dostosowania porcji oraz listą zakupów

- możliwość tworzenia tygodniowego planu posiłków z funkcją dostosowania porcji oraz listą zakupów Łatwe i przyjemne gotowanie - ponad 600 przepisów z instrukcją video krok po kroku

krok po kroku Sterowanie głosowe w j. angielskim za pomocą Asystenta Google (przy aktywnym połączeniu WLAN)

w j. angielskim za pomocą (przy aktywnym połączeniu WLAN) Większy, 8-calowy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości

o lepszej rozdzielczości Funkcja WLAN - aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika

- aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika Nowy, ergonomiczny uchwyt, umożliwiający trzymanie pojemnika jedną ręką

Lidlomix - cena, gdzie kupić

Udoskonalona wersja robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart będzie dostępna wyłącznie stacjonarnie w wybranych sklepach sieci Lidl. Pojawi się on na półkach już w czwartek 30.06, a będzie dostępny do soboty 2.07. Urządzenie ma kosztować 2499 zł. Warto jednak pamiętać, że Lidlomix jest bardzo rozchwytywanym urządzeniem. Może się więc okazać, że jego asortyment dość szybko się wyczerpie. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani zakupem robota kuchennego z Lidla, warto wybrać się do sklepu bliżej 30.06 - w ten sposób będziemy pewni, że cały zapas jeszcze się nie wyprzedał.

Dla niezdecydowanych mamy też podsumowanie wszystkich robotów kuchennych dostępnych w Lidlu. Każdy znajdzie coś dla siebie!