Do Messengera nie zalogujesz się już numerem telefonu

Komunikator ma być dostępny tylko dla osób, które posiadają konto na Facebooku.

Jak dotąd osoby używające komunikatora Messenger lub Messenger Lite nie musiały posiadać konta w portalu założonym przez marka Zuckerberga. Od dzisiaj ma się to zmienić. Jak wyjaśnia to sam Facebook, zauważono, że ogromna większość użytkowników komunikatora była równocześnie zalogowana w sieci społecznościowej. Nie potrzeba było mieć otwartego FB, aby korzystać z Messengera. I teraz pozostanie tylko ta opcja - aby zaoszczędzić użytkownikom czas na logowanie. Tyle Facebook, ale nieoficjalnie mówi się, że ma to na celu skłonienie osób używających komunikatora do założenia konta, czyli powiększania ilości użytkowników FB. Jednak uwaga - zmiana ma dotyczyć tylko nowych użytkowników. Jeśli ktoś jak dotąd nie miał założonego konta na Facebooku, a korzystał z Messengera za pomocą numeru telefonu, nic się w tym przypadku nie zmieni. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, że komunikator odmówi dostępu - ale będę one występować rzadko.

Facebook wprowadza zmianę również dlatego, że chce zjednoczyć posiadane przez siebie komunikatory - Messenger, WhatsApp i Instagram - na jednej platformie, ze wspólną infrastrukturą. Wszystko w ramach zwiększenia prywatności użytkowników. Jednak niezbyt podoba się to władzom USA, ponieważ podpada pod ustawę antymonopolową (pisaliśmy o tym tutaj). A więc nie wiadomo, czy dojdzie do takiego rozwiązania.