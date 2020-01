Do Warhammer: Vermintide 2 trafią mikropłatności

Chyba nie najlepiej dzieje się w studiu Fatshark. Twórcy Warhammer: Vermintide 2, poinformowali właśnie, że do gry zawitają mikropłatności. Oczywiście, wszystko dla dobra graczy.

Warhammer: Vermintide 2 to kontynuacja ciepło przyjętego kooperacyjnego slashera, wzorowanego na serii Left 4 Dead. Oryginalnie produkcja zadebiutowała na PC w 2018 roku i mogła pochwalić się uznaniem zarówno recenzentów, jak i graczy. Twórcy chwalili się, że sprzedaż tytułu okazała się znacznie wyższa od pierwowzoru i ostatecznie postanowili wydać grę również na konsole Xbox One i PlayStation 4.

Twórcy stale rozwijali Vermintide 2, zarówno za sprawą bezpłatnych aktualizacji, jak i płatnych dodatków. Co ciekawe, to właśnie największe rozszerzenie w historii gry - Winds of Magic, sprawiło, że na twórców wylała się fala krytyki od niezadowolonych graczy. Utrata zaufania społeczności to najgorsza rzecz, jaka może spotkać sieciową produkcję. Niestety wychodzi na to, że studio Fatshark niespecjalnie się tym przejmuje i właśnie zapowiedziało, że niebawem do gry zawitają mikropłatności.

Jak poinformował deweloper na swoim koncie na twitterze, już teraz trwają prace nad wewnętrznym sklepem w grze, który ma zaoferować dodatkowe elementy kosmetyczne do kupienia za prawdziwą gotówkę (ponoć możliwe będzie zdobycie niektórych przedmiotów również za walutę z gry).

Martin Wahlund - CEO Fatshark, zdradził, że pomysł ten powstał z uwagi na prośby graczy, dla których przedmioty kosmetyczne odgrywają znaczącą rolę. Dzięki wprowadzeniu sklepu, możliwe będzie zdobycie upragnionych przedmiotów znacznie łatwiej i szybciej.

Mikropłatności w płatnych tytułach wciąż wzbudzają niesmak. Oczywiście zrozumiałe jest (w szczególności w sieciowych produkcjach), że twórcy muszą mieć środki na dalszy rozwój gry, ważne jest jednak, aby mikropłatności wprowadzać z głową i w zgodzie ze społecznością, czy tak będzie tym razem? O tym przekonamy się już niebawem.

